«Ручное управление» Токаева

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Глава государства уже не верит правительству. Именно поэтому реформы будут идти под его патронажем

С тех пор, как было создано Агентство по стратегическому планированию и реформам, а затем появился и Высший совет по реформам, прошел год. Мало надеясь на правительство, глава государства решил взять и инициативу, и ответственность на себя. Агентство напрямую подчиняется президенту, и он же возглавляет высший совет по реформам.

«Подобный орган (агентство. – ред.) ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи. Теперь он вновь станет центральным звеном системы госпланирования. Разрабатываемые агентством реформы должны быть конкретными, реалистичными и, самое главное, обязательными к исполнению всеми госорганами. Создается высший президентский совет по реформам, решения которого станут окончательными», — заявил в сентябре прошлого года президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Адская кухня в Нур-Султане

Это прелюдия. А потом началась работа на кухне. Главный шеф-повар страны, ныне возглавляющий агентство, Кайрат Келимбетов, уже давно снискал славу идеолога большинства экономических пертурбаций.

Он знает миллион рецептов, как «осчастливить» всех нас. Много лет пользовался услугами иностранных консультантов, гуру в области различных преобразований, и это помогает ему оставаться в тренде при любом президенте.

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Сложно представить другого человека на месте Кайрата Нематовича – равных ему нет, он уверен в себе, умен, начитан, насмотрен, убедителен. Очень любит глобальные проекты, с хорошим финансированием.

У него лишь один недостаток: он больше теоретик, чем практик. Отсюда все проблемы. Красиво упакованные идеи очень часто либо не воплощаются в жизнь из-за идеализма или идиотизма (как нововведений, так и исполнителей), либо воплощаются, но не приносят сколь-нибудь ощутимого экономического эффекта.

Тем не менее, наш шеф-повар получил очередной карт-бланш. И вот уже год, неторопливо, на медленном огне, готовит блюдо под кодовым названием «Новые национальные проекты».

Много раз собирался Высший совет по реформам, обсуждая направление, в котором двигаться. И каждый раз мы видели лишь изящную сервировку и ни одного блюда на столе.

«Вызываю огонь на себя»

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И вот наконец появились какие-то подробности. Фабрика Келимбетова подготовит 10 национальных проектов. Ни названия, ни конкретные направления неизвестны. Сказано лишь о том, что в их числе – качественное образование, здравоохранение, вопросы правопорядка, экономический рост. Много внимания будет уделено гуманитарным программам, в том числе «Рухани Жангыру», развитию территорий и агропромышленного комплекса.

Ну и как же без умной цитаты от Кайрата Келимбетова: «Большой аспект уделяется технологическому рывку и за счет цифровизации и тех программ, которые говорят о том, что управлять правительству надо на основе данных, а не на основе уже запаздывающей статистики. Это и коммерциализация науки, развитие инноваций, применение совершенно новых технологий по поддержке инфраструктуры, в том числе инфокоммуникационной, развитие предпринимательства»?

В общем, все пока в общих чертах, хотя до их «подачи» осталось несколько дней.

А общая стоимость всех реформ уже известна – около 15 трлн. тенге в год. Правда, все еще пока неясно, в какие сроки проведут масштабные реформы – то ли до 2025 года, то ли до 2027 года. И неясно, где брать деньги.

Келимбетов признался, что необходимое финансирование превышает имеющиеся ресурсы в два раза. Поэтому, дескать, будем опираться не на бюджет, а привлекать больше инвестиций, подумаем о доступности кредитования и государственно-частном партнерстве.

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Глава государства надеется, что из 49 трлн. тенге, которые необходимы для финансирования (вероятно, до 2025 года), большая часть суммы – 33 трлн. тенге – придется на внебюджетные средства и что правительство не просто пообещало именно такое соотношение финансирования, а детально проработало. Есть вопросы и к участию местных бюджетов. Поскольку непонятно, готовы ли они нести столь большую финансовую нагрузку – 3,3 трлн. тенге.

Ну а главный наказ президента – установить жесткий контроль за расходованием средств: «Меня в этой связи беспокоит проблема, связанная с коррупцией. Как только появляются в печати большие цифры, связанные с реализацией крупных проектов, особенно в области инфраструктурного строительства, тут же эти цифры становятся предметом пристального внимания со стороны профессиональных охотников за такими проектами, желающих «отжать» соответствующие средства в свои карманы. Давайте будем говорить откровенно. Мы это знаем. Поэтому я хотел бы очень серьезно предупредить правительство и соответствующее агентство: внимательно подумайте над этой проблемой. Польза от реализации национальных проектов должна быть нацелена на обеспечение благосостояния наших граждан».

Токаев не особенно надеется на правительство. В плане мониторинга – да, в плане контроля – нет. Именно поэтому реформы будут идти под патронажем главы государства: «После утверждения нацпроектов немедленно приступайте к реализации. Важно использовать возможности проектного офиса правительства. Он должен обеспечить оперативный мониторинг и отчет по реализации каждого нацпроекта. По мере реализации национальных проектов я буду рассматривать ход исполнения и принимать необходимые решения».

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На нашей кухне, в качестве одного из ведущих профессионалов, есть Сэр Сума Чакрабарти. Он главный по специям. В высшем совете по реформам он – правая рука Касым-Жомарта Токаева. Индиец по происхождению, он сделал в Великобритании блестящую карьеру, венцом которой стало его президентство в Европейском банке реконструкции и развития (с июля 2012 года до июля 2020 года). Этот человек точно знает, что говорит. А он советует Казахстану прежде всего уменьшить роль государства и перейти к рыночной модели экономики.

Так вот, интересно, под каким соусом нам вскоре подадут основное блюдо? Окажется ли оно в меру пикантным, ведь чиновники вообще не хотят ничего менять, их вполне устраивает дикий государственный капитализм?

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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