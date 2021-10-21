«Казахстанский кабмин дает президенту новый повод для отставки». «Уважаемые аудиторы и правоохранители, давайте уже не просто сажать, а, ну не знаю, – руки отрубать, что ли, за такие дела». «Что стоит за обращением казахских националистов к президенту страны?»

Сетевой Казахстан 21 октября 2021г.

FORBES . KZ . «Токаев: Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции» — В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Касым-Жомарт ТОКАЕВ ознакомился с планами ТОО «Корпорация Казахмыс» по социальному развитию, расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона, а также высказался на ряд социальных и экологических тем, сообщает Акорда — Что касается нашей страны, то резкое повышение цен на продовольствие – это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее тенденция налицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам нужно очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства, – отметил президент.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ – «Инфляция-2021: Казахстанский кабмин дает президенту новый повод для отставки» — Годовая инфляция в январе – сентябре текущего года выросла в #Казахстан’е до 8,9%, сообщил глава казахстанского правительства Аскар МАМИН. В начале года кабинет министров планировал удерживать рост инфляции в стране в районе 4-6%, и чуть больше месяца назад президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ потребовал вернуть ее к этим параметрам. Параллельно в стране растут цены. По словам главы государства, обуздание инфляции является главной задачей правительства и Нацбанка Казахстана до конца 2021 года, но к концу сентября инфляция вновь выросла – и что хуже всего для кабмина, выросла на фоне просчетов министров в целом ряде отраслей.

NOMAD . SU . «Выступление А.Перуашева по проекту республиканского бюджета на 2022-2024 годы» — При этом, в текущем году по результатам проверок Счетного комитета уже выявлено неэффективное использование бюджетных средств на целый 1 трлн.тг. Уважаемые аудиторы и правоохранители, давайте уже не просто сажать, а, ну не знаю, – руки отрубать, что ли, за такие дела. Образно говоря, конечно. Или не совсем образно. А прогноз выхода за рамки неснижаемого остатка Нацфонда – мы надеемся, что этот прогноз нужно воспринимать не как планы или «цель» Правительства – а как трезвую и тревожную оценку текущих тенденций, которые необходимо не допустить.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Грозит ли Казахстану вечный дефицит топлива» — Есть в нашей жизни некие неизбывные ситуации, повторяющиеся из года в год на протяжении многих десятилетий. Например, дефицит топлива весной, когда начинается посевная кампания, и осенью, когда начинается уборочная страда. Так было и в советские времена, когда все товары, в том числе ГСМ, распределялись в административном порядке. Так происходит и сейчас, когда товары распределяются рынком. Такая инвариантность поведения топлива вне зависимости от экономического уклада не может не вызывать удивления. Впору предположить, что мы имеем дело с некой аномалией, присущей только нашей стране.

KZAIF . KZ . «Герой нашего времени» — Министр здравоохранения РК Алексей ЦОЙ: «Расслабляться никак не получается». Как covid-19 отразился на двух важнейших аспектах нашей жизни – свободе и здоровье? Как в пик пандемии мы стали по-настоящему дорожить этими ценностями? Что значит руководить медициной страны в критический период? Вел полуторачасовой телевизионный диалог с главврачом страны бессменный ведущий программы, председатель правления АО «Агетство «Хабар» Ерлан БЕКХОЖИН.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Опасные игры российских «патриотов»» — Внимательный читатель, наверняка, заметил тревожную тенденцию в некоторых российских СМИ. В частности, такие влиятельные медиа-ресурсы, как Лента.ру и «Московский комсомолец» опубликовали большие статьи о состоянии межгосударственных отношений Казахстана и России. Если «МК» постаралась объективно и достаточно реалистично обрисовать ситуацию, то Лента.ру поступила довольно вызывающе, я бы даже сказал, провоцирующе, дав однобокую картину положения дел в Казахстане, тендециозно копаясь в биографиях некоторых казахстанских деятелей (есть ряд неточностей и намеренных оговоров). Такое ощущение, что кто-то, модерируя тематику подобных грязных публикаций, хочет рассорить нас. В ход идут откровенные подтасовки фактов.

QMONITOR . KZ . «Что стоит за обращением казахских националистов к президенту страны?» — В одном из недавних номеров газеты «ДАТ», имеющей репутацию оппозиционной, было опубликовано открытое письмо к главе государства Касым-Жомарту ТОКАЕВУ под заголовком «Господин президент, заступитесь за патриотов!». И сам факт такого обращения, и его содержание, и список подписантов навели на некоторые размышления… В случае, о котором идет речь, авторы обращения просят главу государства вмешаться в судебный процесс над Маргуланом Боранбаем, Мейрамом Канапьяновым и Данатом Намазбаем. То есть в тяжбу, которая носит в общем-то частный характер: три упомянутых гражданина, называющих себя национал-патриотами, переругались в социальных сетях со своими оппонентами, именующими себя интернационалистами, и последние подали на них в суд…

365 INFO . KZ . «Разваливающаяся школа от RAMS: руины за счет госбюджета» — 20 октября известный гражданский активист движения матерей Алматы Ирина КИМ опубликовала на своей странице в Facebook шокирующие кадры. Пристройка к школе № 6, которую построил Rams, разваливается на глазах. Однако, как выясняется, это образовательное учреждение — далеко не единственное, которое расширяют руками бизнес-подрядчиков. И ревизию впору отправлять во все школы, которые коснулась реконструкция. Ирина Ким и ее коллеги по общественной деятельности уже сейчас располагают любопытной информацией. Хотя они только начали плотно изучать детали этого государственно-частного партнерства.

CARAVAN . KZ . «Почему в казахстанских школах творятся кошмары» — Что за кошмар творится в казахстанских школах? Почему они всё чаще становятся местом, где детей обижают, унижают и даже убивают? С каждым днем новости из разных регионов страны всё больше наводят ужас на родителей. И многие уже боятся отпускать своих детей в школу. В середине октября один шок за другим: сначала в Туркестане в школьном туалете так избили пятиклассника, якобы вымогая деньги, что бедному мальчишке отбили печень, и он через несколько дней умер. Буквально через несколько дней своей жуткой халатностью и безответственностью шокировало руководство одной из школ Актобе. Там во время занятий в подвале школы травили насекомых. Что-то пошло не так, и ядовитые пары распространились по всем 3 этажам здания.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Так как же нам обустроить КСК?» — Преобразование КСК в ОСИ идёт настолько слабо, что становится ясно: выверенной оси у процесса нет. До 7 января нынешнего года собственники квартир должны были создать объединения собственников имущества (ОСИ), положив тем самым конец клятым КСК. Пандемия, правда, встала на защиту врагов народа и акимов, но правительство непреклонно: до 1 июля теперь уже следующего года КСК все-таки передадут органам управления каждым отдельным многоквартирным домом всю документацию, тем самым самоликвидировавшись. Ну или во что-нибудь преобразовавшись.

«Уйдём мы от вас!» — Казахстанские медики не желают работать в “грязной” зоне за 200 тысяч тенге плюсом к своей основной зарплате. После отмены с 1 октября ковидных надбавок медперсонал инфекционных госпиталей пишет и пишет президенту с просьбой оплачивать их нелегкий труд достойно. В противном случае авторы подобных обращений уже в самой ближайшей перспективе прогнозируют ситуацию, когда “на одного врача будет не 10 положенных больных, а 30 или 50, когда на 200 коек останутся два ночных дежурных, когда на реанимацию в 25 коек останутся два реаниматолога”.

REZONANS . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Бизнес настроен пессимистично» — Вопреки бодрым заявлениям правительства о продолжающемся росте казахстанской экономики деловая активность продолжает снижаться уже третий месяц подряд, а значение характеризующего ее индекса в сентябре перешло в негативную зону.

TURANPRESS . KZ . «Где казахские «мартины» и «акунины»?» — В Казахстане вручают литературные премии, но их лауреаты зачастую неизвестны широкой публике. Существуют ли в нашей стране действительно популярные местные авторы? Для начала нужно сказать, что ситуация в издательском деле не способствует появлению не то, что популярных, но любых авторов художественной литературы. В частности, у нас нет издательств, специализирующихся на худлите.

SPIK . KZ . «Литература спасет мир — Бекнур Кисиков» — Отголоски недавно прошедшего в Алматы фестиваля книг доносятся к нам фотографиями в социальных сетях, впечатлениями участников и гостей. Нужен ли такой фестиваль и насколько современные люди нуждаются в книгах? Об этом разговор с писателем, организатором фестиваля Бекнуром КИСИКОВЫМ — Писательство – это очень неблагодарный тяжелый труд, который не всегда будет оценен читателями. Но пишущим людям хочется излить душу, они попадают под магию красивых слов, волшебство рождающегося сюжета, и это все настолько сильно затягивает, что человек просто служит литературе. И не факт, что его книги будут читать миллионы и даже тысячи. Но истинный писатель не смотрит на этот, он просто пишет. И эту тягу трудно даже объяснить с точки зрения прагматики или логики.

AZATTYQ . ORG . «Кто такая Сауле Омарова, которую Байден выдвинул на высокий пост в США» — Президент США Джо БАЙДЕН предложил на политическую должность по регулированию банковского сектора уроженку Казахстана Сауле ОМАРОВУ. В случае назначения она станет первой женщиной на этом посту за 158-летнюю историю управления. Управление, в котором работает 3,5 тысячи сотрудников, контролирует более тысячи крупных банков. Их общие активы составляют около 15 триллионов долларов. Однако банки и республиканцы решительно выступают против идей Сауле Омаровой, называя их слишком радикальными. Один из сенаторов даже потребовал публикации ее дипломной работы, написанной Омаровой еще в советское время, утверждая, что она может быть коммунисткой. СМИ анализируют каждое ее слово и тщательно проверяют все этапы биографии кандидатки.

KURSIV . KZ . «Чем болеют жители экологически неблагополучных регионов РК» — Жители четырех экологически неблагоприятных зон Казахстана – ВКО, Приаралья, Карагандинской области и Алматы – имеют повышенные показатели заболеваемости некоторыми болезнями. Самые высокие цифры – у Восточного Казахстана. У них чаще выявляют туберкулез, рак и алкоголизм.

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