«В верхнем эшелоне элиты нарастает конкуренция». «Почему бюджету пока не обойтись без Нацфонда?». «Пекин включил экономический рычаг давления на Казахстан». «Подростковая беременность растет: вводить ли сексуальное просвещение в школах?»

Сетевой Казахстан 25 октября 2021г.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг управленческой элиты в 3-м квартале 2021 года» — Анализ оценок представителей управленческой элиты в 3-м квартале 2021 года показывает, что в верхнем эшелоне элиты нарастает конкуренция. Сразу у трех политиков были зафиксированы показатели выше 5-и баллов: у Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА (5,46 балла), председателя КНБ Карима МАСИМОВА (5,32 балла) и спикера Мажилиса Парламента Нурлана НИГМАТУЛИНА (5,29 балла). Обращает внимание, что все эти политики получили оценки выше 5-и баллов по трем имеющимся номинациям – авторитетность, эффективность и перспективность.

AZATTYQ . ORG . ««Назарбаев опасался, что станет мишенью». Как принимали Декларацию о суверенитете?» — 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. До 2009 года этот день официально отмечался как День Республики. Как принимали исторический документ, рассказывает Марат ТОКАШБАЕВ, член координационного совета движения «Азат» в 1990-х годах.

INFORMBURO . KZ . «Почему бюджету пока не обойтись без Нацфонда? Интервью министра нацэкономики Асета Иргалиева» — Прогноз социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы разработан на основе различных сценариев развития мировой и казахстанской экономики с учётом основных внутренних и внешнеэкономических показателей. В качестве внешних ориентиров мы принимаем во внимание прогнозы международных финансовых организаций по мировому росту, конъюнктуре на международных товарных рынках и финансовой ситуации. Мы традиционно разрабатываем три сценария. И базовый сценарий нельзя назвать оптимистичным, он реалистичный, с консервативным подходом, и учитывает допущение отклонений в рамках двух альтернативных сценариев – оптимистического и пессимистического.

TURANPRESS . KZ . «Game over. Почему после освоения гигантских «цифровых» бюджетов в Казахстане решили опять фактически начинать с основ?» — Разбушевавшиеся в сентябре этого года страсти по подписанному меморандуму с ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации постепенно поутихли, мейнстрим «общественного мнения» потихоньку сместился на другие, более насущные проблемы, и, наверное, настало время все-таки попытаться вдумчиво и без лишних эмоций разобраться в вопросе – так что же в конце концов подписало казахстанское правительство и какая в этом была жизненная необходимость?

«Трудное детство в Туркестане» — Уже несколько лет Туркестанская область занимает первое место в РК по рождаемости и естественному приросту численности населения… Справиться с этим демографическим взрывом власти региона не в состоянии. Местные школы раздирают коррупция и скандалы, далеко не каждый ребенок в области может получать образование в соответствии с минимальными стандартами. Также высок уровень преступлений против детей и детских суицидов. Особенности менталитета, считают специалисты, погружают регион в архаику, где многодетность становится символом успеха вне зависимости от условий жизни ребенка и его будущих перспектив. Многие родители целиком полагаются на государство, не задумываясь о том, что их дети не получат качественного образования и будут обречены на иждивенчество и случайные заработки.

365 INFO . KZ . «Подростковая беременность растет: вводить ли сексуальное просвещение в школах?» — По мнению депутата мажилиса Ирины СМИРНОВОЙ, рост случаев подростковой беременности показывает терпимость наших граждан к ранним бракам и ранним половым связям. Вместе с тем происходит архаизация общества — Основная причина этого — снижение качества образования. Еще одна причина — снижение качества преподавания биологии. В этом предмете есть темы, в которых о половых взаимоотношениях подробно рассказано и показано. Но я разговаривала с девушками, которые только недавно закончили школу. И они говорили, что сами учителя стыдятся этих тем, предпочитая отдавать их на самостоятельное изучение. Сказывается и низкое качество подготовки преподавателей.

IA — CENTR . RU . «Внутренний туризм в Казахстане – «Узбекистан и Россия ушли далеко вперед»?» — В октябре 2021 года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта #Казахстан’а утвердил правила формирования и функционирования приоритетных туристских территорий и управления ими. Данные правила определяют, как и кто включает туристские территории в карту туристификации страны. Поможет ли это и многие другие решения чиновников, перестановки в профильном ведомстве и новые «точки притяжения» туристов в стране нарастить внутренний туризм в Казахстане, который не удалось «поднять» даже на фоне пандемии с закрытием границ? Динамика цифр, решения властей и мнения экспертов – в материале…

TIME . KZ . «В очередной раз — на те же дубинки?» — В Казахстане снова реформируют правоохранительную систему. И хотя ее составляющие до боли знакомы: смена формы, сокращение кадров, плюшки участковым плюс несколько новых фишек (как же без них!) — власти уверены, что на этот раз им удастся по-настоящему повернуть полицию лицом к народу. На чем держится такая уверенность, мы расспросили члена рабочей группы по реформе полицейских Совета безопасности страны Талгата НАРИКБАЕВА. Запись этой интересной беседы, состоявшейся у нас две недели назад, мы предлагаем вашему вниманию, что называется, без купюр.

«Оказались на мели» — В Актюбинской и Атырауской областях десятки незаконно установленных дамб и плотин уничтожают реку Уил — Куда мы только ни обращались — ситуация только ухудшается! Воды почти нет, рыба гибнет, нечем поить скот! — выкладывает на одном дыхании актюбинский экоактивист Нурлан ЕСЕНГАЗЫ.

CARAVAN . KZ . ««Пекин включил экономический рычаг давления на Казахстан»: таможенный брокер» — Если весной за то, чтобы привезти 20-футовый контейнер из Чунцина или Урумчи в Алматы, логистические компании брали от 3 тысяч долларов, то сегодня цена может доходить до 15 тысяч, говорят таможенные брокеры Казахстана. Рост за полгода – в 3–5 раз… Председатель совета Ассоциации таможенных брокеров Казахстана Геннадий ШЕСТАКОВ — На той стороне границы с Китаем собралось несколько тысяч казахстанских вагонов и контейнеров. В них товары на миллионы долларов, принадлежащие казахстанским предприятиям и физлицам. Там стоят грузы, которые должны были пройти границу еще в июне… Я считаю, что Пекин включил экономический рычаг давления на Казахстан… Доводы китайской стороны надуманны, и их легко обойти, нужно только время. Например, можно оформлять казахстанские грузы на кыргызские или российские компании… И этой ситуацией должны заниматься МИД и минторговли. Это их сфера.

QMONITOR . KZ . «Казахстан – больше не борцовская страна?» — Спортивный Казахстан привычно считается страной боксеров, борцов и штангистов, поскольку именно они на протяжении последних десятилетий приносили нам львиную долю медалей Олимпиад и мировых первенств. Несколько лет назад болельщики узнали, что тяжелоатлеты добивались побед благодаря массовому применению допинга, а недавно обнародованный доклад Макларена раскрыл им глаза на истинную цену успехов в любительском боксе. Что касается палуанов, то их, слава богу, такие скандалы обошли стороной, но в борьбе Казахстан сам растерял свои прежние позиции.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Банкоматы надо закрыть»: депутаты высказались об отношении Сбербанка к казахскому языку» — Опрошенные нами народные избранники и общественники считают, что российской банк нарушает сразу несколько отечественных законов. Вместо казахских букв – английские, отсутствие казахского алфавита, вдобавок ко всему прямое ограничение – клиентов призвали не пользоваться госязыком. Депутаты, опрошенные корреспондентом Azattyq Rýhy убеждены: нарушений со стороны российского банка стало так много, что впору проводить проверки и даже закрывать его банкоматы по Казахстану.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.