С интересом слежу за развитием одной детективной истории

В двадцатых числах сентября КазТАГ сухо сообщил, что на китайско-казахстанской границе стали застревать грузы. И что застряло их уже много, на 170 миллиардов тенге. Китайцы объясняют, что это всё из-за пандемийного карантина. Однако транзитные грузы из Китая в Европу через ту же самую границу проходят без проблем.

Источником этой новости стало выступление в мажилисе депутата Еспаевой. А через десять дней министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, опять через КазТАГ, проинформировал общественность, что проблема обостряется: объем железнодорожных грузоперевозок из Казахстана в Китай упал на 10 процентов, на границе скопилось 4,2 тысяч контейнеров, а в очереди стоят 4 тысяч грузовиков. Тлеуберди также сказал, что прорабатывается обращение к властям Китая из-за сложившейся ситуации.

Уже тогда меня удивило, что эти новости совсем не заинтересовали моих казахстанских коллег-журналистов. Но зато на сайте Информационно-аналитического центра МГУ 6 октября появилась заметка, в которой решительно утверждалось, что этот избирательный карантин – не просто так. Мол, китайцы таким образом дают кое-то понять верхнему казахстанскому начальству. Что именно? Например, что надо «поправить» закон, который запрещает сдачу в аренду иностранцам сельскохозяйственных земель. В 2016 году после волны антикитайских митингов Назарбаев ввёл на пять лет соответствующий мораторий. В мае 2021 года Токаев подписал закон, которым этот запрет устанавливается на постоянной основе. Таким образом оказалось перенесённым в неопределённую перспективу решение одного болезненного вопроса. Напомню, что Китай построил в СУАР систему ирригационных сооружений, которые технически позволяют ему забирать в верховьях практически весь сток Иртыша и Или. Эта вода нужна и Китаю, и Казахстану. Как её делить? Десять лет назад, казалось бы, нашли компромисс: Казахстан сдаёт в аренду китайцам миллион гектаров сельскохозяйственных земель в восточных областях, а Китай оставляет сток обеих рек относительно полноводным. Однако провести это решение казахстанскому руководству не удаётся из-за протестов населения. И вот, дескать, китайцы снова пошли на приступ.

Версия отдавала конспирологией и выглядела вполне правдоподобно. Оба эти обстоятельства должны были возбудить казахстанскую прессу, блогеров и медийных экспертов. Просто обязаны были. Однако не возбудили. Неделя проходила за неделей, и никакого развития этот сюжет не получал. Национал-патриоты тоже помалкивали. Почему эти виртуальные соколы не взвились орлами, почему не когтят посягателей на казахский суверенитет? Раньше они регулярно взвивались. Да и теперь, если дело касается не Китая, а России, например, когда заходит разговор о перспективах строительства в Казахстане АЭС силами Росатома или о разработке специалистами Сбера платформы электронного правительства, соколы поднимаются в самый зенит и падают оттуда стремительным домкратом на посягателя. Сладострастно вонзают виртуальные когти ему в загривок. А тут полная тишина.

Ну, поудивлялся я этим странностям, да и вернулся к своим делам. Однако ещё через пару недель, совсем уже недавно, попалась мне на глаза новая заметка КазТАГ. Оказывается, проблема со скоплением грузов на границе за это время не только не решилась, но и обострилась. На днях её обсудили по телефону первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов и заместитель премьера госсовета КНР Хань Чжэн. Казахстанский вице-премьер пожаловался коллеге, что на границе стоят уже семь тысяч вагонов. Их перемещение и приём согласованы с китайской стороной, однако по непонятным причинам составы на ту сторону не пускают. На переходе «Достык — Алашанькоу» прием поездов из Казахстана в Китай снизился с 16 до пяти-шести составов в сутки.

До чего же договорились высокие стороны? Как я понял, ни до чего. Они решили «в ближайшее время совместными усилиями, при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических требований, принять все возможные меры по урегулированию данного вопроса». И только.

И опять ни один виртуальный казахстанский сокол не взмыл на тугих крыльях к Солнцу и не спикировал оттуда на кого положено. Ни один! Как хотите, странная история. Детективная.

У меня есть две версии, способные объяснить эти странности. Первая версия плохая, нерадостная. С неё и начнём, а хорошую оставим на сладкое. Итак, дело, возможно, в том, что за последние годы китайское влияние в Казахстане достигло таких масштабов и пределов, что недоброжелательные действия (ну, или спорные, не будем нагнетать) китайской стороны не находят отпора и даже отклика в казахстанских медиа. Лидеры общественного мнения, ЛОМы, как их теперь называют (или в Казахстане аббревиатура ещё не прижилась?) помалкивают. У каждого из медийных людей, у всех редакторов и владельцев СМИ теперь есть резоны, чтобы не обострять и не нарываться. Ещё два года назад обостряли со страшной силой. Ловили на китайской теме хайп. А теперь всё.

Снова подчеркну: это особенно заметно на фоне свободной, даже разнузданной критики действий России, реальных или придуманных её претензий на завоевание неких позиций в Казахстане. Правда, и российские коллеги обсуждают отношения с Казахстаном не менее раскованно. Это привычный и обыденный гомон. А вот на китайскую тему все казахстанские птицы вдруг замолчали. Ваши сороки больше в китайскую сторону не стрекочут, и соколы убрали когти. Я не специалист в казахстанско-китайских отношениях, но журналистский опыт у меня немаленький, и вот это внезапное свёртывание повестки просто бросается в глаза. Оно случилось именно в последние полтора-два года. Первый запомнившийся случай был весной 2020-го. На китайском сайте www.sohu.com тогда появилась статья под провокационным названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». Там сообщалось, что современная РК занимает территорию, исторически принадлежавшую Китаю. Казахстанское руководство с формальной стороны отреагировало чётко и строго, послу КНР в Казахстане вручили ноту протеста, однако никакой антикитайской компании в казахстанских СМИ и блогах за этим не последовало.

Не было, насколько помню, и реакции на откровенно хамский комментарий китайского эксперта Шэн Сию российской «Независимой газете» по поводу всей этой истории. Данный товарищ заявил, что казахстанскому МИДу надо поменьше обращать внимания на отдельные публикации в китайской прессе. «Не нужно верить, что вся пресса контролируется ЦК КПК. Да, в китайском сегменте интернета периодически появляются такие публикации, но без подсказки партийных органов […] Так что проблема надуманная. Хотя, с другой стороны, я искренне рад, что в МИД Казахстана нет более важных задач, чем обращать внимание на такие публикации. В целом же было бы неплохо принести Пекину извинения за волну синофобии, которую мы наблюдали в Казахстане в последнее время», – сказал в заключение российским журналистам этот самый Шэн Сию.

Каково?

Ну ладно, неприятную версию я вам уже изложил, а где приятная? Да вот же она: заметка в китайской газете это на самом деле пустяк, а проблема застрявших на границе грузов не так велика в масштабах страны. Она пока что теряется на фоне других проблем. Да, несколько десятков казахстанских бизнесменов несут убытки, но кому сейчас легко? Да, застревание грузов может повлиять на цены каких-то товаров в Казахстане. Однако бесплатно утверждать, что это влияние будет серьёзным, что экономике и населению страны наносится существенный ущерб, никто из бескорыстных блогеров, медийных комментаторов, журналистов и редакторов не намерен.

Есть ещё один интересный момент. Ваши серьёзные эксперты уже не раз приводили данные, свидетельствующие о том, что китайская статистика поставок китайских товаров в Казахстан отличается от казахстанской статистики на миллиарды долларов. По казахстанским данным РК получает намного меньше, чем Китай на самом деле вам отправляет. То есть значительная часть торговли находится в тени. Может, партнёры сейчас через эти остановки грузовых потоков корректируют, перенастраивают неформальные отношения и не желают лишнего шума?

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Қара қытай қаптаса, сары орыс әкеңдей көрінеді. Когда чёрный китаец придёт, рыжий русский другом покажется.

Кара қытай қаптаса – ақыр заман болады. Когда чёрный китаец придёт, конец света настанет.

(Казахские пословицы)

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