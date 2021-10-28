«ТОП-30 самых знаковых событий независимого Казахстана». «Власть не может приватизировать независимость». «Президент, публично признает сам факт существования в стране проблем на «национальной почве». «Разумное доброе, вечное» — это уже не про нас?»

Сетевой Казахстан 28 октября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «ТОП-30 самых знаковых событий независимого Казахстана» — Независимому Казахстану – 30 лет. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее знаковых событий в жизни страны по версии «Казахстанской правды». 1. В 1991 году принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», состоялись первые всенародные прямые выборы Президента Казахстана. 2. В 1992 году независимый Казахстан вступил в ООН. Казахстан предпринял активные шаги на международной арене, начав интеграцию в глобальную политическую и экономическую системы. Совет Безопасности ООН на своем заседании 23 января одобрил Резолюцию о принятии Республики Казахстан в члены Организации. 3 марта 1992 года наша страна стала полноправным членом ООН. 3. В 1993 году введена национальная валюта, принята первая Конституция независимого Казахстана.

«Рекламируются одни параметры интернета, по факту предоставляются другие – Токаев» — Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge» на тему «Digital Era Lifestyle». В мероприятии приняли участие руководящий состав Администрации Президента, Премьер-министр и члены Правительства, руководители государственных органов, бизнес-структур, отечественные и международные эксперты… Президент подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим Президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив Премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Власть не может приватизировать независимость» — Полтора месяца осталось до 30-летия Независимости Республики Казахстан. Признаем, действующей власти особо хвалиться по этому поводу нечем. Мы последние из всех республик СССР вышли из его состава. И не нужно тогдашних руководителей Казахстана, начиная с елбасы, представлять как борцов за Независимость: книги его спичрайтеров забудутся, и вся правда о тех непростых событиях откроется перед взором будущих поколений… Главный юбилейный посыл должен быть таков: обретение Независимости и непростое становление государства после 1991 года — отнюдь не заслуга одного человека, а тяжелый, каждодневный труд каждого казахстанца!

KP.KZ . Виктор ВЕРК — «Национальный ответ» — И еще один принципиально важный посыл прозвучал в выступлении главы государства: «Замалчивать эти (межнациональные. — Ред.) проблемы нельзя. В противном случае это может привести к нежелательным результатам, и мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов». Этими действительно многозначительными словами президент, во-первых, публично признает сам факт существования в стране проблем на «национальной почве», а во-вторых, призывает перевести их обсуждение в публичную плоскость. И то, и другое, конечно, свидетельствует об очевидном политическом мужестве Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Вопрос в том, хватит ли такого мужества у его подчиненных. Или опять предпочтем самый легкий путь — «запеть и заплясать» проблему?

QMONITOR . KZ . «Культурная деградация. «Разумное доброе, вечное» — это уже не про нас?» — Культурная деградация нашего общества становится все более очевидной. Она проявляется в озлобленности и агрессии людей, в отношении к окружающей среде, к истории, даже к «вечным» ценностям, в отсутствии интереса к литературе, к серьезным жанрам искусства… В доказательство можно привести массу примеров, но сегодня ограничимся двумя, и оба они имеют непосредственное отношение к Кызылординской области, территорию которой нередко называют колыбелью казахской культуры.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Языковая политика в Казахстане: миф о Вавилонской башне в действии» — Конечно, на путях деиндустриализации можно и дальше расширять использование казахского языка, но вряд ли такой путь устроит даже самых искренних энтузиастов. Тем более, что такое обязательное для языка данного государства качество, как обеспечение международного общения, все равно закреплено за русским, со все большим добавлением английского и теперь уже китайского. Рассчитывать же, что где-то в мировых центрах начнут готовить англо-казахских, китайско-казахских, арабо- или испаноговорящих специалистов со вторым казахским, как-то не приходится. К овладению языком обязывают не законодательные уложения и не патриотические рейды по магазинам, а жизненные обстоятельства. И вот эти жизненные обстоятельства непреложно диктуют Казахстану «двухслойную» языковую среду, которую ни с какой стороны и ни в какую сторону не удастся превратить в одномерную.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Энергоперелом-2030» — На фоне продолжающегося ценового сумасшествия на энергетических рынках Европы и Азии подчеркнуто спокойно прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, рассмотревшего вопросы дальнейшей интеграции ЕАЭС, в том числе создание общего рынка энергоресурсов и сотрудничество в экологической сфере. То есть ровно та же поставившая весь мир на уши энерго-экологическая повестка, поступательный ход которой в евразийском формате ненавязчиво обозначен в названии принятого документа “О переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов”.

MK — KZ . KZ . «Кому выгодно загонять Казахстан в миллиардные долги?» — В Казахстане есть и другие драгоценности: сырая нефть, природный газ, цветные металлы, продукты неорганической химии и еще целый ряд товаров, пользующихся на мировом рынке большим спросом. Всего в 2020 году казахстанский экспорт составил чуть более 46,9 миллиарда долларов — это сумма, от которой Европа предлагает отказаться нам. Не слишком ли большие жертвы при условии, что страна получит не «премию», а в лучшем случае кредит по сниженным процентам. Казахстан, конечно, должен развивать зеленую экономику, но делать это необходимо очень плавно, не втягивая страну в многомиллиардные долги.

FORBES . KZ . «Пройдя горнило антиковидных ограничений, казахстанский бизнес попал в переплёт новых проблем» — За полтора года в экономике скопилась масса противоречий между производством и потреблением, инфляцией и монетарной политикой государства, растущими рисками и возможностями для роста. Как выяснилось, отечественный бизнес, пройдя горнило антиковидных ограничений, попал в переплет новых проблем: падение спроса на продукцию, рост затрат и кадровый голод на пути IT-трансформации. Непростая ситуация усугубляется сырьевой направленностью экономики Казахстана. Если убрать сырьевые сектора, окажется, что потребительская экономика очень мала. Крупные компании по-прежнему остаются самыми прибыльными. Так, на топ-50 компаний из 500, отражающих состояние экономики страны, приходится 99,8% прибыли.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О проблемах среднего образования. Откуда берутся переполненные школы?» — Учебный год в «живом» формате начался почти два месяца назад и уже оброс жалобами – на учебники, на придирки педагогов и администрации к одежде школьников, проблемы с питанием, туалетами и т.д. Это бывало и раньше, но в этом сезоне обращает на себя внимание большое количество жалоб на переполненные классы… Акимат южной столицы бубнит про строительство школ «в шаговой доступности» и активно занимается строительством пристроек к старым школам. Про удобства для учителей и учеников, занимающихся в переполненных классах и школах, почти никто не переживает. Школ и мест в школах не хватает, но детей, судя по всем, «затолкали» в имеющиеся за счет увеличения численности классов. Но ведь есть государственные санитарные нормы, по которым в классе должно быть 25 учеников!

EXCLUSIVE . KZ . «Дефицит воды может стать причиной регионального конфликта» — Проблема трансграничных рек для Казахстана и Китая обостряется. Текущий год был для Казахстана самым маловодным. Строительство водохранилища на пограничной реке Хоргос между Казахстаном и Китаем проблему не решит. Тем более, что, как оказалось, минэкологии «не в курсе предстоящей его реализации». Однако, если не принимать меры, катастрофа неизбежна, – считает. профессором кафедры водных ресурсов и мелиорации Казахского национального аграрного исследовательского университета Зәуірбек ӘУЕЛБЕК.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Мы были за техперсонал, садовников и охранников»: изменил ли будни учителей закон «О статусе педагога»?» — Прошло уже почти два года с момента, как в Казахстане официально прописали права и обязанности учителей. Закон «О статусе педагога» должен был избавить преподавателей от лишней головной боли – бесконечных денежных сборов на цветы и мел, подписки на ненужные газеты и журналы, бумажной волокиты и, самое главное, от работы, которую учителя выполнять не должны. Как сейчас проходят будни педагогов, в интервью рассказала учительница школы-лицея № 143 имени Суюнбая в Алматы Ляззат МУСАНОВА.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «ОСИ – контрольный выстрел в голову ЖКХ?» — У реформы с объединениями собственников имущества в РК возникло три проблемы: первая – становится явно хуже, чем было раньше; вторая – все остается также, только в пять раз дороже; третья – никто об этом ничего не слышал и не знает. Масштаб проблем, которые создает переход от КСК (кооперативы собственников квартир) к ОСИ (объединение собственников имущества), заставил обратиться к проблеме центральное телевидение республики. Часовая передача на канале «Хабар» «Большая неделя» была посвящена теме «От КСК к ОСИ. Решит ли это проблемы ЖКХ?» Сразу спойлер: не решит. Что примечательно: в успех реформы верят разработчики, депутаты Парламента, лидеры различных ассоциаций; не верят простые граждане и те, кто столкнулся с проблемой создания ОСИ на личном примере.

365 INFO . KZ . «Продажа казахстанских ГЭС арабам выглядит «перепарковкой» денег ближе к Родине» — Арабский инвестор готов купить у Казахстана две гидроэлектростанции в Восточном Казахстане и доли в АО KEGOC и «Самрук-Энерго». Правительства двух стран подписали 11 октября совместную декларацию о стратегическом партнерстве. И в тексте документа эксперты обнаружили массу интересных деталей. Специалист в области энергетики, экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ и вовсе считает сделку коррупционной. Вслед за ней алматинские тепловики заявили о намерении повысить тарифы на свои услуги.

CARAVAN . KZ . «Люди в панике: Сырдарья из реки превратилась в ручей» — Река Сырдарья в своих низовьях, на территории Кызылординской области, обмелела – вброд перейдешь. Люди в панике. Ведь именно Сырдарья является главной водной артерией края, рядом с которой сосредоточено большинство населенных пунктов.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.