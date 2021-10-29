«Шоковую терапию» на рынке ГСМ предрекает эксперт

Как будут бороться в Казахстане с бензиновым дефицитом и ростом цен?

Неконтролируемое повышение цен на бензин и дизельное топливо, перманентный дефицит разных видов ГСМ, разворачивающийся кризис с авиакеросином, – это наши реалии. Страна живет, как на вулкане, только вот эту вулканическую энергию не превратить в горючее, столь необходимое для экономики и для жизни.

А чиновники из профильного министерства лишь разводят руками, дезавуируют заявления главных аэропортов и авиакомпаний страны о катастрофической ситуации с обеспечением авиатоплива, предлагают покупать стратегический товар у частных компаний, снимая с себя всякую ответственность за происходящее.

Что же происходит в стране, богатой нефтью? Почему растут цены на ГСМ? Почему местные заводы не могут обеспечить потребителей и бизнес топливом? По какому сценарию будут развиваться события дальше?

Кто виноват?

«В стране сейчас стоимость ГСМ действительно продолжает дорожать. Если обратимся к цифрам, то стоимость дизтоплива в сентябре подорожала по сравнению с августом текущего года на 3,8%. При этом, с учетом объемов добычи углеводородов в стране предложение топлива является достаточным для удовлетворения внутреннего спроса. Однако, происходит избыточный рост потребления за счет увеличения транзитных перевозок по территории РК, проведение активной фазы уборочных работ у сельхозпроизводителей и завершение сезона дорожно-строительных работ, а также нестабильная работа НПЗ в течение года могут быть объясняющими факторами», — подробно излагает положение вещей автор Телеграм-канала TENGENOMIKA, экономист Галымжан Айтказин.

И все-таки он называет ключевым фактором, который давит на цены ГСМ в Казахстане, — сокращение внутреннего предложения топлива, вызванное по большей части внешним спросом и «перетоком» топлива за счет увеличения транзитных перевозок из Казахстана в соседние страны с более высокими ценами на топливо. Условно говоря, большегрузы предпочитают заправлять полный бак на казахстанских заправках и следовать дальше.

«Наглядным примером ситуации с «перетоком» являются приграничные области, где вывоз ГСМ приводит к образованию дефицита и, соответственно, к росту цен. По данным EnergyProm, в августе текущего года стоимость летнего дизельного топлива выросла по стране сразу на 8,1% за год до 199 тг/литр, а сильнее всего ценовое давление ощутили жители приграничных областей: Костанайской (на 14,1%), Западно-Казахстанской (на 11,9%) и Северо-Казахстанской (на 10,6%) областей», — отмечает аналитик.

И вот вместо того, чтобы насыщать рынок ГСМ приграничных областей идет рост цен, а где-то, есть такая практика, просто отказываются заправлять транзитные большегрузы. Почему повышение спроса в нашей стране не благо, а зло? Ни в одной стране мира не считают это плохим явлением. Например, в Испании, глубине полуострова бензин и дизельное топливо стоят всегда дороже, чем на границе с Францией. В приграничных испанских городах ГСМ всегда стоит дешевле, чтобы французы приезжали туда не только за дешевым бензином (что они и делают, учитывая, какие зверские цены на бензин во Франции), но и на выходные – попутешествовать по Испании.

А у нас же совсем другое понимание этих вещей. Да, бензин по сравнению с соседними странами, стоит дешевле. Например, литр бензина в Казахстане стоит на 103 тенге меньше, чем в России, на 113,6 тенге меньше, чем в Кыргызстане и на 139,2 тенге ниже, чем в Узбекистане. Но Казахстан не рассматривает этот факт, как конкурентное преимущество. Ему хочется продавать свой бензин на внутреннем рынке так же дорого, как продают соседи.

Причина здесь, вероятно, лишь одна. Существующие мощности нефтехимических (перерабатывающих) заводов (их три) не позволяют производить достаточное количество ГСМ для внутреннего потребления, уже не говоря об избытке. При этом заводы периодически уходят на плановые ремонты, что всегда провоцирует дефицит и на его фоне всплеск цен. Так, Павлодарский нефтехимический завод, ремонт которого неоднократно откладывался, встал на плановый ремонт с середины октября. И, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию, было решено отложить ремонт Атырауского НПЗ на следующий год.

При этом не все так однозначно. Например, Галымжан Айтказин считает, что «любой рост внутреннего производства топлива вновь будет приводить к оттоку и, соответственно, сохранению внутреннего дефицита за счет ценового дисбаланса с соседними странами».

Что делать?

Экономист Айтказин уверен, что «текущая ситуация на рынке ГСМ ставит Казахстан в невыгодное положение, при котором внутренний рынок сталкивается с «дефицитом» топлива и цены растут, а выгоды из всей этой ситуации получают соседние страны». И с этим что-то надо делать.

Первое и очевидное решение: постепенное повышение и выравнивание цен на ГСМ в Казахстане на один уровень с соседними государствами. Вероятно, это произойдет уже к 2025 году, при переходе на Единый энергорынок ЕАЭС.

Но, как водится, у такого решения могут быть как плюсы, так и минусы.

«C одной стороны, повышение цены на стоимость топлива в Казахстане может стать триггером существенного краткосрочного инфляционного всплеска на фоне и без того дорожающих товаров и услуг. Как известно, топливо является важным звеном в цепочке инфляции, которое оказывает мультипликативное влияние на конечную стоимость товаров и услуг посредством цены услуг грузоперевозок», — отмечает эксперт и приводит свои расчеты, когда общая инфляция в течение 12 месяцев с момента подорожания бензина на 6,5% увеличивается на дополнительные 0,91 п.п.

С другой стороны, по его мнению, будут увеличиваться налоговые поступления в бюджет, которые могут быть направлены на цели развития в другие сферы.

«Избавление от ценового дисбаланса цен на топливо в Казахстане позволит в корне решить вопрос с систематическим дефицитом на внутреннем рынке из-за «перетока». Таким образом, постепенное исчезновение проинфляционного фактора для рынка ГСМ в виде дефицита предложения на внутреннем рынке позволит в среднесрочном периоде стабилизировать ситуация с ценами на ГСМ в Казахстане», — резюмирует эксперт.

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