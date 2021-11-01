«Ни одно слово, произнесенное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа»

Сетевые СМИ о межнациональном согласии

Бауыржан МАХАНОВ – «Слышал звон… Российский взгляд на языковую ситуацию в Казахстане» — Тема, касающаяся положения русскоязычных граждан в странах Центральной Азии, включая Казахстан, в последнее время получила довольно широкое освещение в российских СМИ. Рано или поздно это должно было случиться, поскольку северный сосед не мог оставаться все время безучастным к активизации местных «патриотов» с их радикальными лозунгами и действиями, направленными против русского языка и его носителей.

Однако последовавшая со стороны российских журналистов и экспертов реакция выдает в них (конечно, не во всех, поскольку встречаются и здравые рассуждения, но в большинстве из них), во-первых, незнание реальной ситуации в нашей стране, а, во-вторых, некоторое высокомерие, присущее отношению «старшего» брата к «младшим». В этом смысле характерным стал очередной (от 11 октября) выпуск ток-шоу «Место встречи» на НТВ, одном из главных федеральных телеканалов. Он был посвящен как раз таки положению русского языка и русскоязычных граждан в Казахстане и других странах ЦА.

Выпуск, о котором идет речь, вышел в эфир под несколько угрожающим названием: «Хватит это терпеть?». Поводом стали события, вызывающие, по словам Норкина, тревогу, поскольку именно с таких проявлений начались известные процессы в Украине. Как сказал ведущий, «Казахстан стал, пожалуй, первой страной (видимо, имелось в виду, что в Центральной Азии – прим. авт.), которая не только поддержала языковые патрули, но и начала принимать законы, которые активно борются с русским языком и ограничивают его использование».

Интересно, кто в Казахстане поддержал языковые патрули? Деятели из лагеря национал-популистов и их адепты? Но не они определяют государственную политику, хотя, возможно, за ними и стоят определенные люди во власти. А из уст представителей госорганов заявлений в поддержку этой инициативы, как мы знаем, не прозвучало. Напротив, первый заместитель руководителя администрации президента РК и уполномоченный по правам человека осудили ее, за что подверглись массированной атаке со стороны «патриотов».

Теперь что касается законов. Речь, как явствует из слов ведущего, идет о двух законопроектах. Один из них предусматривает при размещении визуальной информации (вывески с названиями населенных пунктов, дорожные указатели, наружная реклама, ценники и т.д.) обязательно использовать казахский язык и только при необходимости русский. С одной стороны, это действительно нехороший сигнал русскоязычным гражданам страны, которые, возможно, восприняли такую меру как дискриминационную. Но, с другой, запрета на использование русского языка в этой сфере никто не вводит.

Правда, непонятно, кто и на основе каких критериев будет определять эту самую «необходимость» в случаях, например, с уличными указателями, вывесками на зданиях госучреждений. Также непонятно, какая графика будет применяться при написании казахских названий – кириллическая, от которой вроде бы решено отказаться, или латинская, алфавит которой еще не утвержден? Как бы не пришлось потом тратить кучу денег на замену вывесок… Словом, законопроект поспешный и не до конца продуманный, но в практическом смысле все-таки не очень болезненный для русскоязычных.

А вот что сказал обозреватель газеты «Коммерсантъ» Максим ЮСИН: «С казахами надо разговаривать по-другому, уважительно. Следует донести до казахской элиты, самой адекватной на постсоветском пространстве, простую мысль: вы живете в очень неспокойном регионе, и, если что, вам больше не к кому будет обратиться, кроме как к России, поэтому старайтесь не делать то, что может нас раздражать, вызывать у нас недоверие к вам. Возможно, тогда власти Казахстана прижмут эту националистическую заразу».

В целом можно согласиться, но следовало бы заодно обратиться и к властям РФ, чтобы они тоже «прижали» тех, кто позволяет себе высокомерные и отдающие имперско-шовинистическим душком высказывания в отношении Казахстана. Ссылки на свободу слова тут не очень уместны – ведь когда она идет вразрез с интересами российской власти, последняя не стесняется прибегать к мерам принуждения. К тому же практически все политики, которым предоставляется трибуна в Госдуме, на федеральных телеканалах (а именно оттуда звучат подобные высказывания, задевающие национальные чувства казахов), так или иначе подконтрольны Кремлю.

Амиржан КОСАНОВ – «Опасные игры российских «патриотов»» — Внимательный читатель, наверняка, заметил тревожную тенденцию в некоторых российских СМИ. В частности, такие влиятельные медиа-ресурсы, как Лента.ру и «Московский комсомолец» опубликовали большие статьи о состоянии межгосударственных отношений Казахстана и России. Если «МК» постаралась объективно и достаточно реалистично обрисовать ситуацию, то Лента.ру поступила довольно вызывающе, я бы даже сказал, провоцирующе, дав однобокую картину положения дел в Казахстане, тендециозно копаясь в биографиях некоторых казахстанских деятелей (есть ряд неточностей и намеренных оговоров). Такое ощущение, что кто-то, модерируя тематику подобных грязных публикаций, хочет рассорить нас. В ход идут откровенные подтасовки фактов.

Можно по-разному относиться к подобного рода публикациям. Смущает то, что эти и другие СМИ, близки к правящей верхушке России. Несмотря на свою тенденциозность и, временами зашкаливающую одиозность, они, на мой взгляд, свидетельствуют, что в межгосударственных отношениях наших стран появились взаимные претензии друг к другу, повеяло холодком в былых теплых, братских связях, возникло определенное недоверие.

Или возьмем пресловутый языковой вопрос (сколько копьев сломано вокруг этой темы!). Но происходящие языковые процессы в Казахстане вполне закономерны. Налицо рост национального самосознания, казахи хотят говорить, получать услуги на родном языке. Что здесь такого неуместного и криминального? Не только русский язык может быть великим и могучим. Российским политическим деятелям пора оценивать языковую ситуацию в Казахстане исключительно через призму восстановления исторической справедливости в отношение казахского языка, который был на задворках в СССР. К тому же любовь к казахскому языку — не есть нелюбовь к русскому или другим языкам.

Россия первой бросила камень в наш огород. Не нужно провоцировать казахстанскую сторону на ответные шаги. Тем более, что в стране есть мощное и достаточно организованное национал-демократическое движение.

Думаю, что власти обеих стран — и Казахстана, и России — просто обязаны снять все наболевшие вопросы. В этом заключается историческая ответственность двух сторон. Надо быть мудрее. Иначе быть беде. Если рассорятся наши страны, то и остальным мало не покажется. Боже упаси от такого поворота событий.

«Обратный эффект: зачем российские СМИ поднимают на щит Тайчибекова?» — Амбивалентные чувства вызывают регулярные публикации в российских СМИ в поддержку блогера Ермека ТАЙЧИБЕКОВА, которого они называют правозащитником. Напомним, в августе с.г. суд Ауэзовского района Алматы приговорил его к семи годам пребывания в колонии строгого режима по статье 174 УК РК («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»). Ранее, в 2015-м, он уже получал четыре года лишения свободы по этой же статье.

Интерес российских СМИ к этой персоне понятен. В последнее время они очень озабочены положением русских и русскоязычных в Казахстане, поэтому пытаются найти в нашей стране тех, кто активно защищает их интересы. Цель простая – показать наличие силы, оппонирующей казахским националистам. А если такие активисты являются представителями «титульного» этноса, да еще и пострадали за свои убеждения, то это, как считают российские журналисты, самое то. Однако слабое понимание казахстанской реальности, нежелание вникать в нее сослужили им плохую службу, и они остановили свой выбор на человеке, адекватность рассуждений которого вызывает вопросы. Во всяком случае, у большинства жителей нашей страны, включая и немалую часть тех, кто выступает за дружеские отношения с Россией, за сохранение в Казахстане позиций русского языка…

В этом же интервью Ермек говорит вещи, которые должны вызвать у любого здравомыслящего журналиста сомнения в адекватности его видения мира. Например, цитируем: «До 2015 года я был немножко наивен и всегда обращался в Кремль, в Российскую Федерацию. Но меня почему-то Кремль никогда не слушал!». Или вот: «Я в последние два года больше апеллирую в Европейский Союз, в Палату представителей США».

Интересно, как российские СМИ, сегодня поднимающие Тайчибекова на щит, восприняли бы аналогичные заявления какого-нибудь своего соотечественника относительно русских, России, ее территорий, ее политики в отношении национальных меньшинств? Неужели они не понимают, что волна, поднятая ими в защиту Тайчибекова с его неприемлемыми высказываниями, способна дать лишь обратный эффект – усилить недоверие между нашими народами? Нам это надо?

Виктор ВЕРК – «Национальный ответ» — При всей своей тонкости и щепетильности национальный вопрос, если он возникает и обостряется, требует быстрого, четкого и адекватного ответа. От власти, от общества, ну, или, по крайней мере — от неких знаковых для этого общества фигур, моральных авторитетов нации. В казахстанском случае, впрочем, все несколько сложнее, ибо в массовом общественном сознании до сих пор не «устаканилось» само понимание, что такое нация — этническая общность или все же гражданская.

Дискуссий на эту тему на заре независимости было великое множество, но они не привели ни к чему иному, кроме взрывного роста иммиграции из страны — по самым скромным подсчетам, Казахстан потерял в середине «лихих 90-х» более миллиона своих граждан. Понятное дело, далеко не худших.

А тем временем в Казахстане все чаще и чаще происходили события, способные если не расколоть, то, во всяком случае, пошатнуть это действительно огромное завоевание. Сначала Маловодное и Казатком, потом стычка с узбекскими дехканами на крайнем юге, потом побоище в карагандинском «Древнем Риме». И, наконец, откровенно тревожный симптом — кровавая трагедия в Кордайском районе… И как же на это реагировала АНК, задумывавшаяся изначально, как «мотор» казахстанской модели мира и согласия? Надо признать: во всех случаях, включая кордайский, этот «уникальный» механизм либо вовсе не заводился, либо отделывался поздним зажиганием. Критики Ассамблеи вели по ней непрерывный прицельный огонь, несколько стихший после передачи руля АНК от Елбасы действующему президенту. Однако мало кто верил в дальнейшие перспективы АНК и ее способность возродиться в качестве действенной «мягкой силы» для поддержания «фирменной» модели казахстанской межнациональной стабильности.

Однако Касым-Жомарт Токаев явно считает иначе. Во всяком случае, таковы первые впечатления от прошедшего неделю назад расширенного заседания Совета АНК. Что же принципиально нового сказал народу Казахстана председатель Ассамблеи этого народа? Во-первых, он, пожалуй, впервые после скандального выпада двух российских думцев — Никонова и Федорова — открыто объявил эти и подобные вещи оружием в информационных и различных гибридных войнах, активизировавшихся в последнее время. Справедливость такого утверждения, к сожалению, подтверждает повседневная практика: и дня не проходит без откровенно тенденциозных, а порой прямо провокационных высказываний и публикаций в информационном поле даже России. Которая, казалось бы, накрепко связана с Казахстаном Договором о вечной дружбе и стратегическом партнерстве и устами своих руководителей не перестает клясться в верности этим принципам. Казахстанская «Комсомолка» постоянно напоминает о подобном «дуализме», всякий раз подчеркивая недопустимость и откровенную вредность подобных информационных вбросов. И вот отныне тем же самым будет заниматься АНК. Что особенно важно — ведь эта структура, наделенная конституционным статусом, полномочна говорить и действовать от имени всего многонационального народа нашей страны. Расчет безошибочен, поскольку теперь отповедь посягающим на наше единство будет исходить от уполномоченного «общественно-государственного» органа, в котором представлены различные этнические группы и который возглавляет первое лицо государства.

А пока стоит начать с малого — научиться давать грамотный и убедительный отпор всяческим инсинуациям и наветам — хоть забугорным, хоть отечественным. Президент сформулировал эту задачу с редкой для его профессионально-дипломатичной стилистики жесткостью: «Ни одно слово, произнесенное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа».

Петр СВОИК – «Языковая политика в Казахстане: миф о Вавилонской башне в действии» — В год тридцатилетия национальной независимости в Казахстане по-прежнему свежи разговоры о необходимости избавления от наследия «колониального» прошлого, советского, разумеется. А поскольку тема поддерживается, в основном, гуманитарной интеллигенцией, то упор делается на сохраняющееся засилье русского языка и доминирование российского и русскоязычного информационного пространства.

Между тем, это еще большой вопрос, что должно бы больше тревожить настоящих патриотов Казахстана: непреодоленный за три десятилетия постколониальный синдром или плотно сформировавшийся за это же время неоколониализм.

Да, именно так: Казахстан совершенно явственным образом вписан в «многовекторную» внешнюю экономическую, политическую, информационную и идеологическую зависимость, обеспечивающую эффективную эксплуатацию природных и человеческих ресурсов нашей страны «на вывоз».

Сейчас это называется «открытым рынком» и «развивающейся экономикой», а живи мы на полвека раньше, назывались бы «государством третьего мира». Откинь еще полвека назад – получается классическая ресурсная колония, с той только разницей, что никакого присланного из метрополии генерал-губернатора или Первого секретаря не требуется – все делается на местной компрадорской основе…

Конечно, на путях деиндустриализации можно и дальше расширять использование казахского языка, но вряд ли такой путь устроит даже самых искренних энтузиастов.

Тем более, что такое обязательное для языка данного государства качество, как обеспечение международного общения, все равно закреплено за русским, со все большим добавлением английского и теперь уже китайского.

Рассчитывать же, что где-то в мировых центрах начнут готовить англо-казахских, китайско-казахских, арабо- или испаноговорящих специалистов со вторым казахским, как-то не приходится.

К овладению языком обязывают не законодательные уложения и не патриотические рейды по магазинам, а жизненные обстоятельства. И вот эти жизненные обстоятельства непреложно диктуют Казахстану «двухслойную» языковую среду, которую ни с какой стороны и ни в какую сторону не удастся превратить в одномерную.

А еще больше наши неоколониальные жизненные обстоятельства диктуют необходимость внутри-этнической, межнациональной и общенациональной консолидации, в основе которой не попытки удержать только за казахским статус единственного госязыка, и не надежды на то, что всеобщее знание казахского станет реальным фактором консолидации народа Казахстана, а опора на реалии.

В том числе на то, что фактическим государственным является русский язык и что государство стремится к расширению использования казахского языка в качестве тоже государственного. А потому государственная языковая политика должна бы исходить из, во-первых, гарантирования гражданам права пользования родным языком, без каких-либо иных обязательств, во-вторых, из установления квалификационных требований по знанию казахского и русского языков при занятии таких-то выборных и назначаемых должностей и для таких-то публичных профессий.

И последнее. Ни секунды не сомневаюсь, что соотечественники, убежденные в обязанности всех казахстанцев овладеть единственным государственным – казахским языком, и в осуществимости такого своего видения будущего страны и народа, действуют исключительно по собственному разумению.

Тем не менее, не худо бы иногда приподнимать голову – не видно ли на ближайшем облачке кого-то свесившего ножки, посылающего нам новое разделение по языкам.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.