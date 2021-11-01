«Тобол» – чемпион Казахстана по футболу, наши боксеры на чемпионате мира, еще один успех в шорт-треке, рекорды в плавании и самый юный бомбардир в истории хоккейного «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: Казахстан – лидер по числу продолжающих борьбу за медали

Позади первая неделя чемпионата мира, проходящего в столице Сербии. Завтра, 2 ноября, начнутся четвертьфиналы, а все предшествующие им бои считаются предварительными. Без учета вчерашних, воскресных, поединков, в которых должны были принять участие четыре казахстанца, в нашей сборной из 13 бойцов, поехавших в Белград, пока продолжают борьбу 11. А для двоих турнир уже завершился: Бек Нурмагамбетов (до 86 кг) и супертяж Нурлан Сапарбай (свыше 92 кг) проиграли первым же своим соперникам – соответственно из Бразилии и Испании.

На снимке: бой Сакена Бибосынова и Хасанбоя Дусматова. (Фото с сайта AIBA)

Впрочем, эти потери можно назвать незначительными. Например, команда Узбекистана лишилась уже четверых, в том числе таких титулованных боксеров, как олимпийский чемпион 2016-го Хасанбой Дусматов (до 51 кг), чемпионы мира Шахрам Гиясов (до 71 кг) и Миразизбек Мирзахалилов (до 57 кг). Причем первые двое проиграли казахстанцам Сакену Бибосынову и Асланбеку Шымбергенову. Кстати, вчера должно было состояться еще одно казахско-узбекское противостояние: в весе до 92 кг Айбеку Оралбаю предстояло биться с Мадияром Саидрахимовым.

По две потери понесли сборные Кубы и США, но они приехали в Белград неполными составами: в первой на старте чемпионата было восемь боксеров, во второй – девять. Вот список стран, сохраняющих пока наибольшее численное представительство: Казахстан – 9 спортсменов (из 11), Индия и Узбекистан – по 9 (13), Россия – 8 (13), США – 7 (9), Армения – 7 (11), Кыргызстан – 7 (12), Куба – 6 (8), Азербайджан – 6 (9), Таиланд – 6 (10), Украина – 6 (13).

Шорт-трек: «бронза» этапа КМ и лидерство в общем зачете

После удачного для себя первого этапа Кубка мира в Пекине казахстанцы поехали на второй, который принимал японский город Нагоя. И снова завоевали медаль: Денис Никиша сумел повторить свой «бронзовый» успех на 500-метровой дистанции.

В этой дисциплине на старт вышли в общей сложности 85 шорт-трекеров, в том числе три казахстанца. Если молодой Адил Галиахметов, который склонен к более длинным дистанциям (напомним, что на первом этапе он сенсационно завоевал «серебро» на 1500-метровке), то старожилы нашей сборной Денис Никиша и Абзал Ажгалиев добрались до полуфиналов. Денис выиграл свой забег, опередив в том числе олимпийских чемпионов в эстафете братьев Лю из Венгрии. А вот Абзал в сражении с серебряным призером ОИ-2016 и победителем мирового первенства 2019-го на этой дистанции корейцем Хван Даэ-Хуном, а также призером двух мировых первенств китайцем Рен Живеем не справился со скоростью, допустил сбой и занял в итоге 9-е место.

На снимке: Денис Никиша (справа). (Фото с сайта ISU)

В финале «А» с участием четырех спортсменов Никиша действовал напористо и навязал борьбу захватившему лидерство канадцу Стивену Дюбуа. На предпоследнем круге канадец попридержал казахстанца, который в результате сбился с ритма, и в этот момент сзади атаковали Хван Даэ-Хун с Рен Живеем – они и заняли первые два места. Никиша финишировал четвертым, но поскольку его посчитали пострадавшим, то ему досталась «бронза», а канадца оставили без медали. Заодно Денис захватил лидерство в общем зачете Кубка мира на этой дистанции. У него 12800 очков, следом идет венгр Шандор Шаолинь Лю – 12621, за которым располагаются Хван Даэ-Хун и Рен Живей –соответственно 11342 и 11277.

К сожалению, в Нагое, как и в Пекине, наша мужская эстафетная команда не смогла попасть даже в полуфинал и заняла лишь 11-е место. Тем самым она осложнила себе задачу завоевания максимально возможного количества путевок (пять) на предстоящую зимнюю Олимпиаду. Этот максимум получат команды, попавшие в топ-8 общего зачета Кубка мира именно в эстафете. После двух этапов наша дружина идет 12-й и довольно много проигрывает занимающей 8-е место сборной Франции. Чтобы исправить ситуацию, необходимо успешно выступить на оставшихся двух стартах – в Венгрии и Голландии.

Футбол: второе чемпионство «Тобола» за одиннадцать лет

«Тобол» во второй раз в своей истории завоевал звание чемпиона Казахстана – впервые это ему удалось одиннадцать лет назад, в 2010-м. Для завоевания «золота» костанайскому клубу в заключительном туре первенства, который состоялся позавчера, нужно было победить в Уральске местный «Акжайык». В середине первого тайма нападающий узбекской сборной Игорь Сергеев, а в середине второго полузащитник уже казахстанской сборной Асхат Тагыберген поразили ворота соперника – 2:0. Команду к сезону готовил и провел с ней половину чемпионата Григорий Бабаян, но летом он получил приглашение в московский ЦСКА, и его сменил Александр Москаленко.

«Астана», сохранявшая теоретические шансы на то, чтобы догнать «Тобол», похоже, уже смирилась с тем, что чемпионства ей не видать. Тем более что после предыдущего тура ее главный тренер Андрей Тихонов был дисквалифицирован на два года (!) за то, что команда ушла с поля во время матча с «Кайратом». То есть, он в течение всего этого периода не может руководить игрой подопечных со скамейки запасных. Да и вообще, сейчас в столичном клубе очень сложная ситуация, связанная с финансированием. В последнем туре «Астана» не смогла на своем поле одолеть «Туран» из Туркестана – 1:1.

Третье место занял прошлогодний чемпион – «Кайрат». А судьба четвертого, которое может дать право выступить в еврокубковом турнире, решалась в очном поединке «Кызылжара» с «Ордабасы». Хозяева поля на второй компенсированной минуте вырвали победу (счет 2:1) и в итоге опередили шымкентцев в турнирной таблице на одно очко. Кстати, команда из Петропавловска не поднималась так высоко уже двадцать лет.

Высший дивизион должны покинуть талдыкорганский «Жетысу» и кызылординский «Кайсар», которые уступят свои места павлодарскому «Аксу» и «Мактааралу» из Туркестанской области.

Итоговое положение: «Тобол» – 61 очко «Астана» – 57, «Кайрат» – 51, «Кызылжар» – 39, «Ордабасы» – 38, «Актобе» – 33, «Шахтер» – 33, «Каспий» – 32, «Акжайык» – 32, «Тараз» – 29, «Атырау» – 28, «Туран» – 26, «Кайсар» – 19, «Жетысу» – 16.

Плавание: рекордные заплывы Адильбека Мусина

На этапе Кубка мира, прошедшем в столице Татарстана, отлично проявил себя 22-летний казахстанец Адильбек Мусин. И дело даже не в том, что он пробился в финал на дистанции 200 метров баттерфляем и занял в итоге высокое 5-е место – все-таки в Казани отсутствовали сильнейшие пловцы планеты. Важнее то, что Мусин дважды обновил принадлежавший ему же национальный рекорд, который был установлен два года назад и был равен 1 минуте 58,58 секунды.

На снимке: Адильбек Мусин. (Фото с сайта НОК)

В предварительном заплыве он улучшил прежнее достижение на одну сотую, а в финале «сбросил» с него почти две секунды (!) – 1.56,67. Казахстанец уступил только олимпийскому чемпиону в комбинированной эстафете американцу Тому Шилдсу (правда, на Играх в Токио он участвовал только в предварительном заплыве), бельгийцу и двум россиянам.

Хоккей: две победы и гол юного игрока

Совершив на минувшей неделе небольшое турнире по Сибири и Дальнему Востоку, хоккеисты «Барыса» набрали пять очков из шести возможных и несколько улучшили свое турнирное положение. Да, они по-прежнему занимают 7-е место в Восточной конференции, но отрыв от преследователей немного увеличился.

В Новосибирск на матч с «Сибирью» казахстанский клуб приехал после трех поражений кряду. И потерпел там четвертое. Но основное время завершилось вничью (в составе «Барыса» отличились Дмитрий Гурков и дважды Кертис Волк), поэтому одно очко наша команда заработала. А в серии буллитов она уступила – 3:4.

Хорошую возможность пополнить очковую копилку давал матч во Владивостоке с «Адмиралом», одним из аутсайдеров конференции. И уже к середине второго периода в воротах хозяев льда побывали три шайбы – их забросили Дмитрий Гурков, Якоб Берглунд и Даррен Диц. Причем все трое отличились при игре в неравных составах: Гурков забил гол при численном меньшинстве, а двое других реализовали большинство. И хотя в начале заключительной трети поединка хозяева сократили разницу в счете, последнее слово осталось за гостями – 4:1. Заключительную точку поставил Динмухамед Кайыржан, который стал самым молодым в истории «Барыса» игроком, забившим гол в КХЛ: он это сделал в возрасте 18 лет и четыре месяца.

На снимке: Динмухамед Кайыржан. (Фото с сайта Sport.ru)

Наконец, в субботу наша команда встретилась в Хабаровске с «Амуром». К этому матчу соперники подошли с одинаковым количеством и набранных, и потерянных очков. Игра получилась равной, напряженной, и ее исход решила единственная результативная атака, которую в середине второго периода завершил Кирилл Савицкий – 1:0.

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