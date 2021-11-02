В РК резко подскочило потребление электроэнергии: сразу более чем на 7%

При этом всего три региона — энергоизбыточные, прочие — энергодефицитные

Электробаланс. Январь–сентябрь 2021

За три квартала текущего года производство электроэнергии в РК составило 83,6 млрд кВт·ч — на 7,7% больше, чем годом ранее. Потребление выросло на 7%, до 82,9 млрд кВт·ч (и почти на 12% по Южной зоне). Всего три региона в РК — энергоизбыточные (Атырауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская области). Остальные регионы являются энергодефицитными, причём во многих из них потребление превосходит производство многократно.

Увеличение потребления зафиксировано по всем регионам страны, наибольшее — в Кызылординской (на 16,5% за год), Западно-Казахстанской (на 14,3%), Акмолинской (на 14,2%), Туркестанской (на 12,7%) и Алматинской (на 11,4%) областях.

Заметим: подобный рост электропотребления резко превышает прошлогодние показатели. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года рост потребления электроэнергии составлял лишь 1,5%, в 2019-м — 1,6%.

Только за сентябрь текущего года потребление в секторе составило 8,7 млрд кВт·ч — плюс 7,5% к сентябрю 2020-го. Наибольший годовой рост отмечен в Западно-Казахстанской (на 28%), Туркестанской (на 15%) и Акмолинской (на 13%) областях.

Рост потребления электроэнергии в Западно-Казахстанской области связан с увеличением потребления ТОО «Батыс Пауэр» (на 43,4 млн кВт·ч) и ТОО «Батыс Энергоресурсы» (на 7,1 млн кВт·ч). В Туркестанской области рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением потребления следующих потребителей: ТОО «Shymkent Temir» (на 3,2 млн кВт·ч), ТОО «Энергопоток» (на 22,4 млн кВт·ч), ТОО «Энергоснабжение» (на 6,3 млн кВт·ч), ТОО «Югэнергоимпульс» (на 9 млн кВт·ч). В Акмолинской области рост потребления связан с увеличением потребления электроэнергии ТОО «Smart Energy Hub» (на 6,3 млн кВт·ч), ТОО «Астанаэнергосбыт» (на 15,4 млн кВт·ч), АО «Астана-РЭК» (на 4,8 млн кВт·ч), АО «АБ Энерго» (на 18,6 млн кВт·ч), ТОО «Кокшетау Энерго» (на 5,6 млн кВт·ч).

По данным АО «KEGOK», в часы максимальных нагрузок потребление мощности в РК превышало прошлогодние значения более чем на 1500 МВт, из них по Южной зоне — на 400 МВт. При сохранении текущих темпов роста потребления, учитывая необходимость проведения ремонтов на блочных электростанциях, недостаток водных ресурсов АО «Мойнакская ГЭС» (Алматинская область) и нерешённые вопросы с обеспеченностью топливом АО «Жамбылская ГРЭС», дефицит в электроэнергетической системе РК в октябре–декабре может составить порядка 1,7 млрд кВт·ч.

Для подготовки электрических сетей АО «КЕGОС» к осенне-зимнему периоду 2021–2022 запланирован ремонт 614 объектов электросетевого хозяйства на общую сумму в 1,63 млрд тг. К 6 октября 2021 года уже был выполнен ремонт 507 объектов, что составляет 83% от плана года. Отставания от плана нет.

В целом в текущем году в РК планируют провести капитальный и средний ремонт 8 энергоблоков, 48 энергетических котлов, 35 паровых турбин на ТЭС, 4 гидроагрегатов ГЭС и 10 агрегатов на ГТЭС. К 5 октября уже был выполнен ремонт 5 энергоблоков, 29 паровых котлов, 16 паровых турбин на ТЭС, 3 гидроагрегатов на ГЭС и 4 агрегатов на ГТЭС. В ремонте с различной степенью готовности находятся 3 энергоблока, 18 паровых котлов, 17 паровых турбин на ТЭС, 2 гидроагрегата на ГЭС, 2 агрегата на ГТЭС.

Напомним: на основании поручения президента, данного на расширенном заседании правительства РК 26 января 2021 года, в стране разрабатывается «Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года». Завершение работ по разработке планируется в ноябре текущего года.

В соответствии с системой государственного планирования определены целевые показатели к 2030 году:

• по достижению доли возобновляемых источников энергии в 15%, газовой генерации — в 25%;

• по снижению выбросов парниковых газов на 15% относительно 1990 года;

• по доведению доли альтернативных источников энергии до 30%.

На текущий момент, по итогам 9 месяцев 2021 года, распределение производства электроэнергии выглядит следующим образом: 88,5% приходится на тепловые и газотурбинные электростанции (74 млрд кВт·ч, плюс 9,2% за год), 8,3% — на гидроэлектростанции (6,9 млрд кВт·ч, минус 3,4% за год), 3,2% — на объекты ВИЭ (2,7 млрд кВт·ч, сразу плюс 44% за год). Заметим, доля объектов ВИЭ за год заметно выросла (в аналогичном периоде 2020 года — 2,4%) и в целом в последние годы планомерно увеличивается.

Что касается тарифов на электроэнергию для населения, по итогам тех же девяти месяцев цены в секторе поднялись в среднем по РК на 6,2% в сравнении с январём-сентябрём 2020 года.

Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2020 года, годовой рост тарифов в секторе составлял 3,2%, а в 2019 году отмечался спад цен для населения на ощутимые 6,8%.

Что касается структуры тарифов в секторе, рассмотрим её на примере Алматы.

Из 19,74 тг за кВт⋅ч более половины (точнее — 51,2%, или 10,11 тг) приходится непосредственно на генерацию энергопроизводящей организации (электростанции).

Ещё 30,9%, или 6,09 тг, приходится на региональные электросетевые компании, обеспечивающие распределение электроэнергии по региональных сетям через энергоснабжающие организации (ЭСО) до потребителя. 4,1%, или 0,8 тг, приходится на сами ЭСО.

7,2%, или 1,41 тг, приходится на передачу и балансирование электроэнергии АО «KEGOC», в функции компании также входят обеспечение и регулирование мощности (0,9% и 5,8%, или 0,18 тг и 1,14 тг, соответственно).

И, наконец, 0,01%, или 0,002 тг, в структуре тарифа приходится на АО «КОРЭМ», отвечающее за организацию и проведение централизованных торгов электрической энергией.

Информация предоставлена Ranking.kz.

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