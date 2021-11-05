Как Россия управляет нашей инфляцией и курсом тенге

Эксперт полагает, что с российскими шоками разного происхождения можно и нужно бороться

Если об импорте инфляции, это когда повышаются цены в одной стране, а при импорте товаров и услуг и страна-импортер вынуждена поднимать их и у себя, уже давно знают и домохозяйки, и школьники, то феномен влияния монетарной политики одной страны на другую (или другие) еще не изучен.

Безусловно, основное влияние распространяется преимущественно через торгово-экономические каналы. Поэтому те страны, с которыми мы в экономическом плане взаимодействуем больше всего, способны тем или иным образом воздействовать на нас.

Россия давит своим весом

Для нас такая страна-маркер – Россия. Так, за январь-август 2021 года доля ЕАЭС в общем объеме товарооборота Казахстана составила 25,3%, из которых доля России – 23,5%.

А наличие воздействия монетарной политики именно России на экономики остальных участниц ЕАЭС, в частности, Казахстана, обосновывается тем, что в рамках данного интеграционного объединения российская экономика по масштабам в примерно 9 раз больше экономики Казахстана и в 20 раз больше экономик всех остальных 3 стран – Беларуси, Кыргызстана и Армении. Об этом говорится в аналитической записке «О влиянии монетарной политики России на экономики стран ЕАЭС, в частности, на Казахстан», которую опубликовала консалтинговая компания Applied Economics Research Centre (AERC).

Автор записки, Евгения Пак, старший аналитик департамента прикладных исследований, напоминает, что еще в 2017 году Национальный банк провел исследование, согласно которому 1-процентный шок продовольственных цен в России приводит к ускорению аналогичных цен в Казахстане на 1-1,5 процентных пункта течение трех месяцев с момент возникновения шока. Непродовольственные цены по цепочке вырастают еще выше – на 2 п.п.

«А при чем здесь монетарная политика России?», — спросите вы. При том, что к росту инфляции с определенным временным лагом приводит смягчение монетарной политики в России. Таким образом, не прямо, но косвенно действия ЦБ России влияют на инфляцию в Казахстане.

В 2020 году было опубликовано исследование ЦБ России, согласно которому инфляция в Казахстане на 15,4% обусловлена внешними факторами, и монетарный шок в России занимает 2,5% от общих факторов, объясняющих инфляцию в Казахстане. Интересно, что его влияние на Армению и Кыргызстан ниже — 2,2% и 2,1% соответственно.

Импорт или экспорт?

Торговый канал распространения влияния еще более интересный, потому что он может работать в обе стороны. Но, видимо, все-таки не работает.

Евгения Пак поясняет, что «теоретически смягчение монетарной политики в России (снижение ключевой ставки) должно приводить к снижению курса российского рубля по отношению к тенге, поскольку рублевые активы становятся менее привлекательными. А снижение курса российского рубля, в свою очередь, должно делать российские товары привлекательнее по цене относительно казахстанских. В итоге, согласно экономической теории, должно происходить переключение казахстанского спроса на российские товары (эффект замещения), а потому и рост импорта из России».

В то же время располагаемые доходы россиян увеличиваются (за счет удешевившихся кредитов), и растет спрос на любые товары – отечественные, казахстанские – все равно. Однако это, увы, не означает, что в такие периоды автоматически увеличивается казахстанский экспорт в Россию.

Поэтому автор аналитической записки предполагает, что «смягчение монетарной политики в России оказывает давление на торговый баланс Казахстана путем того, что импорт российских товаров, как более привлекательных по цене, увеличивается больше экспорта. Но при ужесточении монетарной политики нет такого же переключения российского спроса на казахстанские товары».

От чего зависит курс валют

Однако существует еще один канал воздействия — финансовый. Так вот, наличие разницы процентных ставок оказывает влияние на потоки капитала между странами, что, в свою очередь, оказывает влияние на курс валют двух стран.

«При росте ключевой ставки в РФ и уменьшении разницы с базовой ставкой в РК (ключевая становится ближе к казахстанской базовой), российские активы становятся привлекательными. Происходит укрепление (удорожание) рубля по отношению к тенге. Наоборот, снижение ключевой ставки и рост разницы с базовой ставкой в РК (базовая становится намного выше ключевой) приводит к укреплению тенге (снижению стоимости рубля)», — поясняет Евгения Пак.

Ранее ЦБ России выяснил, что динамика обменного курса RUB/KZT на 32,7% определяется внешними шоками. При этом шок монетарной политики России в динамике курса RUB/KZT составляет 10%.

«Наличие системы каналов воздействия монетарной политики России на страны ЕАЭС, в том числе на Казахстан, имея под собой объективные причины (теснота торговых взаимоотношений стран), требует детализированного и совмещенного анализа денежно-кредитной политик и инфляционных процессов государств-членов объединения. В частности, необходимо уделять внимание сравнительному анализу этих показателей», — уверена Евгения Пак, поскольку, как показывает анализ, страны очень часто действуют ассиметрично. И лишь в отдельные периоды монетарная политика совпадает.

«Симметрия шагов в реализации ДКП двух стран может объясняться не столько попыткой сближения, а сколько уравнением схожего воздействия внешнего шока на российскую и казахстанскую экономики. Но в то же время сопоставимость двух политик сейчас является одновременно и необходимым условием постепенного снижения воздействия шоков монетарной политики России на экономику Казахстана», — эксперт полагает, что с шоками можно и нужно бороться.

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