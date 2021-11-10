«30 лет в лодке независимости: к чему мы приплыли?». «Чем запомнились премьер-министры Казахстана?». «Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику». «Возможна ли амнистия для владельцев авто с российскими номерами?»

Сетевой Казахстан 10 ноября 2021г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «30 лет в лодке независимости: к чему мы приплыли?» — В этом году будет 30 лет, как Казахстан отправился в одиночное плавание в роли независимого государства. Но в современном глобализированном мире по-настоящему независимых государств практически не осталось. Все зависят друг от друга. Кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Все зависит от степени развитости экономики, эффективности политической системы и мощи вооруженных сил… Наш текущий сырьевой статус — это тот самый транзитный период, который рано или поздно закончится. И тогда у Казахстана останется только два пути. Как в фильме «Кавказская пленница»: либо нас поведут в загс, чтобы потом гулять на свадьбе инновационного прогресса; либо нас поведут к прокурору, а потом в суд, где страну приговорят к периферийному экономическому существованию в качестве никому не нужной бензоколонки.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Чем запомнились премьер-министры Казахстана?» — Премьер-министр у нас всегда воспринимается как зависимая фигура, принимающая решения в фарватере, очерченном президентом. Однако, даже поверхностная ретроспектива говорит обратное – от премьера всегда зависело очень многое. Вопрос был только в том, как он сумел этим многим воспользоваться. Более того, вопреки всеобщему заблуждению, Елбасы всегда хотел сильного и самостоятельного премьера, способного взять на себя ответственность за страну, но никогда этого не прощал. За прошедшие тридцать лет в Казахстане технически было одиннадцать премьер-министров, но фактически 10, поскольку Карим МАСИМОВ возглавлял правительство дважды.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Государственное развитие бизнеса: бессмысленное и беспощадное» — Недавно был опубликован проект концепции по развитию малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Документ поразил своей непоследовательностью (начали за здравие, а закончили за упокой). Также он еще раз показал, что новое госпланирование в Казахстане стало намного хуже… Основной вывод – у нас сейчас вместо рыночной экономики – командно-административная экономика чиновников. Именно из-за этого у нас нет развития предпринимательства. Второй вывод – в текущей ситуации изменить такое положение вещей практически невозможно. Экономические реформы в Казахстане не работают из-за отсутствия политических реформ.

TURANPRESS . KZ . «Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику» — МНЭ не раз разносили в парламенте, а пресса откровенно смеется над ведомством и его главой. Асет ИРГАЛИЕВ был назначен министром национальной экономики в январе этого года, с тех пор МНЭ регулярно выставляет себя не в лучшем свете. В первых числах ноября на министерство обрушился шквал критики по самым разным поводам. В частности, Асета Иргалиева отругали в Мажилисе за новый законопроект. Обсуждались вопросы внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, и МНЭ предложило убрать все формы бумажной отчетности для бизнеса, оставив только электронные… Спикер Мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН упрекнул министерство в том, аульчане не смогут выполнить требование, однако будут нести наказание за нарушение.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как члены Верховного суда топят Жакипа Асанова» — Летом этого года судья Светлана ЖОЛМАНОВА обратилась к президенту страны с открытым письмом, в котором описала многочисленные пороки судебной системы Казахстана. Жолманова рассказала, как председатель ВС Жакип АСАНОВ давит на судей, заставляя передавать дела по долгам граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) на откуп нотариусам… Мы провели собственное расследование, в ходе которого всплыли прямые директивы Жакипа Асанова, указывающие, как нужно отбиваться от исков по долгам перед МФО. В закрытых судебных чатах судьи жаловались, что их заставляют это делать под любым предлогом, даже из-за неправильно поставленных знаков препинания в исковых заявлениях…

365 INFO . KZ . «Удастся ли Казахстану побороть продуктовую инфляцию? — прогноз на 2022 год» — По словам финансиста Расула РЫСМАМБЕТОВА, первые достоверные прогнозы можно будет делать лишь по результатам первого квартала 2022 года. На сегодняшний день экономика Казахстана очень зависит от мировой конъюнктуры по двум причинам: высокой доли экспорта в доходах и высокой доли импорта в потреблении — Если Казахстану не удастся справиться с продуктовой инфляцией и правительство продолжит привлекать все больше и больше средств из нацфонда и ЕНПФ, можно ожидать, что инфляция будет держаться на высоких уровнях.

CARAVAN . KZ . ««Мы даже болтики сами не производим»: почему казахстанцы готовы покупать «проблемные» авто из России вместо отечественных» — Из всех перечисленных факторов и вырисовывается картина того, почему казахстанцы предпочитают приобретать российские автомобили. В первую очередь иностранный учет финансово выгоден. Автомобиль, привезенный из России, гораздо дешевле и считается таможенно очищенным, не требует уплаты всевозможных налогов. — Наши граждане покупают их по причине дешевизны. Юридически они не являются владельцем транспортного средства и никогда не будут. По сути, они просто им пользуются. Но из-за разницы в цене, почти в два раза, такая машина становится привлекательной для наших граждан. Это тревожный звоночек для руководства нашей страны, – рассказал директор юридического агентства Justice Consensus Азамат БУРХАНОВ.

TENGRINEWS . KZ . «Возможна ли амнистия для владельцев авто с российскими номерами? Мнение эксперта» — 88 тысяч владельцев автомобилей с российскими номерами в Казахстане рискуют оказаться вне закона. Оказалось, что многие машины на момент продажи были зарегистрированы в России, однако позже их прежние владельцы сняли ТС с учета, и таким образом эти машины повисли в воздухе: они не состоят на регистрационном учете ни в Казахстане, ни в России. Часть авто и вовсе признаны криминальными либо состоят в угоне. По какой причине казахстанцы массово покупали авто на российских номерах? Почему только сейчас стало известно об этих 88 тысячах автомобилей? И как можно разрешить проблему, возможна ли некая «амнистия» для автовладельцев? Корреспондент поговорил с председателем Независимого автомобильного союза Эдуардом ЭДОКОВЫМ.

SPUTNIK . KZ . «Такси в Казахстане: как агрегаторы выиграли битву за рынок у государства» — Современные реалии таковы, что, даже отправляясь по хорошо известному адресу, домой или на работу, вызывая такси с помощью приложений агрегаторов, казахстанцы вынуждены гадать, какую цену за услугу им выставят в графе оплаты. Причем стоимость поездки может отличаться в 3-4 раза: например, утром едешь за 500 тенге, а вечером возвращаешься за 2000. А в некоторых случаях стоимость скачет так, что невольно задаешься вопросом, не произошла ли путаница и не заказал ли ты через сервис вертолет вместо автомашины.

KURSIV . KZ . «Молодежь в Казахстане все активнее открывает брокерские счета» — «Курсив» изучил данные по возрастной разбивке владельцев брокерских счетов за последние два с половиной года и обнаружил, что розничные инвесторы в Казахстане значительно помолодели. Число физических лиц-владельцев брокерских счетов в возрасте 18–24 лет с начала 2019 года выросло в 8 раз, число инвесторов в возрасте 25–34 года – вдвое.

TIME . KZ . «Эта служба не опасна, но трудна» — Наш корреспондент поработал ювенальным полицейским, которые занимаются трудными подростками и неблагополучными семьями. На один день я примерила форму, чтобы почувствовать себя в роли ювенального полицейского — сотрудника органов внутренних дел, занимающегося трудными подростками и неблагополучными семьями. Детские суициды, драки, кражи, педофилия, непутевые родители — все, с чем приходится сталкиваться инспекторам по делам несовершеннолетних.

«Сговорились, что ли?!» — Диву даешься, как следователь, прокурор, суд и даже адвокат в едином порыве стремились упрятать за решетку простого труженика за преступление, которое он не совершал… А Есмурат АУБАКИРОВ после оправдательного приговора, не скрывая навернувшихся слез радости, сказал, что наконец-то увидит своих детей и внуков. А детей у мужчины девять! И оправданный, кстати, имеет право на возмещение морального вреда, причиненного ему теми, кто вел уголовный процесс.

LITER . KZ . «В Казахстане повысят минимальную зарплату, но доходы населения не вырастут» — В послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил повысить минимальную заработную плату до 60 тысяч тенге. Liter.kz разобрался, действительно ли вырастут доходы населения.

AZATTYQ . ORG . «Найти и вылечить. Как аутрич-работники борются с туберкулезом в Казахстане» — Казахстанские НПО, которые занимаются поиском и лечением больных туберкулезом, в скором времени могут лишиться международной поддержки Глобального фона по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом. По мнению экспертов, пока это не произошло, нужно заручиться поддержкой государства, иначе ситуация с болезнью может ухудшиться. Пока же общественники регулярно выезжают в города и сёла, чтобы разыскать возможных распространителей болезни. Специальный репортаж — из Карагандинской области.

KAZPRAVDA . KZ . «Дружили два товарища» — 11 ноября мировая общественность отмечает 200-летие Федора ДОСТОЕВСКОГО. В Казахстане, где великий писатель провел пять трудных лет, к этому юбилею снят документальный фильм «Ваш весь Федор Достоевский»… В Семее, к счастью, сохранился дом, где Достоевский жил с первой женой Марией Дмитриевной, и где он встречался с Чоканом ВАЛИХАНОВЫМ. В Семипалатинске проходило его духовное возрождение. Жизнь в этом городе после освобождения из острога успокоила Достоевского, позволила ему собраться с мыслями и возобновить писательскую деятельность. Яркий пример этого судьбоносного процесса – дружба с Чоканом Валихановым, которого Достоевский называл братом. «Чоканчик, ты мне ближе, чем родной брат», – писал он в одном из своих писем к нему.

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