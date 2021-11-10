Война Миров. Очередная эфиопская война

Соперничество США и Китая наложилось на межклановые, межплеменные и межгосударственные конфликты в Африке

Самая масштабная война на планете сегодня происходит на территории Эфиопии. Формально центральное правительство в Аддис-Абебе борется с сепаратистами из кыллыла (региона) Тыграй. Фактически конфликт несет в себе все черты межэтнического столкновения, в котором основными фигурантами выступают амхара и тыграи. Все это накладывается на геополитическое противостояние Китая и коллективного Запада. Пекин поддерживает центральное правительство премьер-министра Али Ахмеда Абия, а Вашингтон патронирует силы, намеренные его свергнуть. Отдельным блоком вплетаются соседние государства вроде Эритреи и Судана.

Али Ахмед Абий, вообще-то, лауреат Нобелевской премии мира за 2019-ый год. Он получил ее за разрешение пограничного конфликта с Эритреей. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия очень пестрое по своему составу и устройству государство. Фактически это конфедерация десяти провинций, сформированных по этническому признаку (в реальности счет этносов идет на десятки) и двух городов со статусом кыллыла.

Премьер-министр Абий – первый руководитель Эфиопии (у президента здесь декоративные функции) из народа оромо (самый многочисленный в стране). Папа у него мусульманин, мама христианка (Абиссинская православная церковь) из амхара, а сам он протестант (принадлежит к секте евангельских христиан-пятидесятников).

Премьер-министр Али Ахмед Абий. (Фото: Getty Images)

Будучи подростком воевал против режима Менгисту Хайле Мариама, а когда победили, то делал карьеру в армии при президенте Мелесе Зенауи. С 1 апреля 2018 года утвержден премьер-министром. В Эфиопии главы центрального правительства меняются по сложному ротационному принципу.

Придя к власти, г-н Абий создал комбинацию, на основе которой элитные группы оромо и амхара занялись выдавливанием с федерального уровня власти представителей народа тыграй, которые с момента победы над Мариамом в 1991 году занимали очень прочные (можно сказать доминирующие) позиции в Аддис-Абебе. Формально велась борьба с коррупцией, но фактически отправленные в отставку или тюрьму чиновники и руководители государственных компаний и холдингов являлись тыграйцами.

Потеряв позиции в столице, тыграйцы отошли в свой кыллыл и в какой-то момент стали саботировать распоряжения федерального правительства. Наличие в провинции (как и во всех других) своего собственного правительства и парламента, где свыше 90% занимал Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ), сильно облегчало задачу. В ноябре 2020-го это вылилось в провозглашение независимости региона Тыграй, на которое центральное правительство ответило введением режима чрезвычайного положения.

Поначалу у Дебрециона Гебремикаэля – руководителя Тыграя – дела складывались плохо. Эфиопская армия быстро взяла город Мэкэле (административный центр провинции), потому что в тыл тыграйцам ударили эритрейские войска. Как исторически сложилось в Африке, резня приняла ярко выраженные черты этнических чисток, где одним из элементов выступают массовые изнасилования. Тыграйцам от безысходности пришлось бежать в горы и продолжать сопротивление, поскольку угроза геноцида в африканских реалиях вещь обыденная. «Освобожденные» от тыграев территории стали занимать амхарцы. Здесь как-то не играет роли, что те и другие в основном христиане (правда, разных церквей)

Тыграи составляют 6% населения Эфиопии, однако это народ с выраженными боевыми качествами и фактически самый боеспособный в полиэтнической стране. Когда Али Ахмед Абий сокращал влияние тыграйцев в армии, то за короткий срок были уволены порядка 20 тысяч офицеров и сержантов. Эти люди тоже ушли в горы. Многие остававшиеся в рядах эфиопской армии военнослужащие-тыграйцы тоже уволились и присоединились к своим соплеменникам.

Важным приобретением Тыграя стал генерал Цадкан Гебретенсе. Он десять лет возглавлял генеральный штаб Эфиопии, а потом ушел в отставку из-за того, как был решен политически Эфиопско-эритрейский конфликт 1998-2000 годов. Дело в том, что на поле боя победила Аддис-Абеба, а в международном арбитраже – Эритрея. На момент начала войны генерал-лейтенант в отставке работал банкиром, потом уволился и возглавил генштаб Тыграя.

Правительство Абия двигается в русле ориентации на Китай. За это в Эфиопию вложены колоссальные по африканским меркам деньги, благодаря которым страна в предвоенный период демонстрировала стремительный экономический рост. Поднебесная представлена во всех секторах экономики Эфиопии, из-за чего западным компаниям там ловить нечего. Как результат, мятежников поддержали США, щедро снабдив их вооружением, амуницией, ГСМ и вообще всем тем, что нужно для современной войны.

В июне 2021 года генерал Гебртенсе устроил федеральным эфиопским войскам африканскую вариацию Сталинграда, окружив и уничтожив значительную часть находившихся в Тыграе сил. Был использован фактор растянутых коммуникаций. После того, как 5 эфиопских дивизий оказались разгромлены, остальные части в деморализованном состоянии покинули основную часть провинции и город Мэкэле в частности.

Вытеснив эфиопские части, тыграйцы развернулись на север и разгромили 2 эритрейские дивизии, выбив остальные войска Эритреи за пределы провинции. Потом началось давление тыграйских войск на провинции Амхара и Афар. К афарцам, составляющим более 90% населения одноименной провинции, тыграйцы настроены менее враждебно, чем к амхарцам, но здесь играют стратегические соображения. Сепаратисты хотели перерезать трассу М-1, которая является ключевой для всей эфиопской экономики. Центральные власти, в свою очередь, электричество, воду, интернет и все что в их силах в Тыграй тоже перекрыли.

Али Ахмед Абий провел ряд мобилизаций (прежде всего в кыллыле Амхара) и пополненные дивизии в октябре перешли в наступление на тыграйцев. Здесь Цадкан Гебретенсе федеральной армии и амхарским ополченцам устроил Курскую дугу. То есть сначала наступающие силы эфиопской армии были измотаны в оборонительных боях, а потом не выдержали контрнаступления и стали откатываться.

Теперь тыграйцы угрожают наступлением на Аддис-Абебу. Со 2 ноября в столице и других провинциях введено чрезвычайное положение (такая норма, в частности, запрещает критику правительства), проводится всеобщая мобилизация. Уклоняющимся от призыва грозят длительные сроки тюремного заключения.

Тем временем количество врагов у центральной власти увеличивается. Народ оромо хоть и является самым многочисленным в Эфиопии, но высокой консолидацией на манер тыграи не отличается. Поэтому пока одна часть элит оромо находится в союзе с премьер-министром, другая пошла на соглашение с американцами и открыла второй фронт против Аддис-Абебы. С этого направления счет убитых пока идет на сотни, но темп боевых действий нарастает.

В Вашингтоне 3 ноября девять политических групп, выступающих против правительства Абия, подписали соглашение о создании единого альянса. Правда, вооруженными бойцами располагают только НФОТ и Армия освобождения Оромо (АОО).

Пока НФОТ и АОО думают, как им наступать на Аддис-Абебу, войска Судана заняли спорную с Эфиопией территорию, отбили контратаки федеральной армии и теперь держат в радиусе досягаемости огня своей артиллерии плотину Возрождение (Хидасэ) на Голубом Ниле. Судан и Египет категорически просили Аддис-Абебу наполнять водохранилище помедленнее, так как вода Нила для двух этих государств является вопросом жизни и смерти. Али Ахмед Абий их требования игнорировал. Когда у тебя страна в 118 млн жителей и одна из сильнейших в Африке армия, то можно себе такое позволять. Однако за несколько месяцев все очень сильно изменилось.

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