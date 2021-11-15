Судья Эльвира Искакова защитила «Ashyq»

Чиновники из профильных ведомств не смогли

В боксе против необъективного судейства есть действенное средство – победить соперника нокаутом. В Специализированном межрайонном административном суде г. Нур-Султан такого механизма нет. Истцы против системы «Ashyq», их представители, свидетели со стороны истцов, приглашенные технические эксперты просто «размазали» этот инструмент регламентации поведения населения как опасный и неполноценный. Но судья Эльвира Искакова, выдвинув тезис о том, что соблюдение или несоблюдение закона «Об информатизации» не влияет на законность постановления главного санитарного врача, в признании соответствующего нормативного документа №44 за подписью Ерлана Киясова «О внедрении проекта «Ashyq» как незаконного – отказала.

Государственные защитники системы «Ashyq» исходят из того, что она позволяет не допускать больных людей в места общественного пользования, дабы они не заразили здоровых. Адвокат Елена Игнатенко поинтересовалась у Марал Рахимжановой из комитета санитарно-эпидемиологического контроля, если у нее будет справка от лечащего врача, что она здорова, тогда можно войти на объект, где используется «Ashyq»? Чиновница ответила: «Нет». Вопрос между тем отнюдь не праздный. В Алматы без QR-кода в общественные туалеты пока пускают, но сколько продлятся подобные послабления?

Тема QR-кодов очень болезненная в плане безопасности. Присутствовавшие на суде функционеры Минздрава, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «НИТ» (Национальные информационные технологии), Комитета по информационной безопасности не смогли предоставить в распоряжение суда никакой технической документации по «Ashyq».

Все, что смогла сторона ответчиков – это акт ввода «Ashyq» в опытную эксплуатацию от 17 мая 2021 года, за подписью вице-министра «Минцифры» Асета Турысова. Но системы в опытной эксплуатации нельзя интегрировать с базами реальных данных населения, потому что они сырые и есть угроза утечки персональных данных в руки злоумышленников. Между тем, «Ashyq» интегрирован с базой ПЦР-исследований, базой контроля COVID-19, Дамумед и другими. Заключительного акта о вводе системы «Ashyq» в эксплуатацию нет.

Как все это работает рассказала свидетель Гульнар Ержанова. Сама она живет в городе Экибастуз Павлодарской области. Медицинская система сделала так, будто врач из поликлиники Талдыкоргана (административный центр Алматинской области) был вызван ею на дом, пришел, взял анализы и поставил диагноз «инфицирована». Как результат, «Ashyq» покрасил ее «красным» и парализовал в правах. Женщина три недели доказывала, что врач из Талдыкоргана не мог попасть к ней домой и взять анализы.

Николай Сафиюлин, привлеченный в качестве технического эксперта, сообщил суду, что сканирование QR-кода открывает доступ к содержимому телефона и позволяет считывать и записывать находящуюся на нем информацию. По закону, когда вы даете добровольное согласие на использование ваших персональных данных, то должен указываться срок с какого по какое время. Но в случае с «Ashyq» разрешение выдается бессрочно, никакого механизма отозвать свое согласие назад там тоже не прописано.

Специалист по информационной безопасности Антон Поляков указал на огромное количество уязвимых мест системы «Ashyq». Злоумышленник элементарно может повесить «левый» QR-код и с его помощью снять деньги с вашего банковского счета (ряд банков с этой системой тоже интегрированы), а вы даже не догадаетесь о месте утечки персональной информации.

Помимо финансовых проблем есть и те, что напрямую связаны со здоровьем и жизнью. Свидетель Эльвира Нуржанова имеет постоянный медотвод, но из-за потребностей в допуске на различные объекты общественного пользования пошла на вакцинацию. Получила первый компонент «Спутника» и пошла аллергическая реакция. Статус у нее все равно по «Ashyq» «синий», большие проблемы со здоровьем, но в поликлинику, где ей делали инъекцию вакцины, женщину не пускают, поскольку нужен «зеленый».

Левченко Мария 2006 года рождения. Ей поставили диагноз «острый лейкоз», но до операции дело не дошло. ПЦР-показал положительный результат, хотя никаких симптомов у девушки не было. Родители просили взять еще раз, чтобы устранить ошибку и отправить на операцию, но медработники отказывались, поскольку по нормативам требуется пять дней перед повторным ПЦР-тестированием. Через три дня анализ все-таки взяли, он был отрицательным, но Марию уже не спасли – она умерла. Свидетелем в суде выступала мама погибшей Елена Пьянкова.

Было бы странным, если бы судья признала «Ashyq» незаконной программой. Одно государственное ведомство не может осуждать другое. Но ведь можно придумать какой-то компромиссный вариант, чтобы люди не погибали из-за очевидных изъянов приложения, которое стало регламентом в жизни государства.

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