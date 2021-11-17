«Касым-Жомарт Токаев: Гибкость в политике, чуткость — в социалке». «Как на национал-популизме некоторые в Казахстане делают бизнес». «Пошатнулось ли кресло Джаксыбекова?». «Почему судьей Верховного суда стал кандидат, далекий от юриспруденции?»

Сетевой Казахстан 17 ноября 2021г.

TIME . KZ . «Касым-Жомарт ТОКАЕВ: Гибкость в политике, чуткость — в социалке» — Поддержать заемщиков без ущемления банков, разрешить одиноким родителям работать в удаленном формате, ужесточить наказание за бытовое насилие. Эти и другие предложения для совершенствования социальной, общественно-политической и экономической сфер огласил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ во вторник на VI заседании Национального совета общественного доверия (НСОД). Глава государства подчеркнул необходимость принятия мер в области залоговой политики банков и регулирования оценочной деятельности… Глава государства обратил внимание и на перспективы цифровых технологий. Он отметил, что сегодня отсутствует связь между информационными базами, в результате все еще возникает необходимость предоставления бумажных документов.

«Диверсант. Новая эра» — Орудующие на южном рубеже страны несуны подрывают экономическую безопасность. Шымкентские предприниматели вновь и вновь поднимают проблему серого импорта из Узбекистана. Конкурировать с товарами, стоимость которых не включает в себя никаких пошлин и налогов, невозможно. При этом таможенники, поначалу в один голос отрицавшие контрабанду на пунктах пропуска, теперь вынуждены признать: несуны существуют!

QMONITOR . KZ . «Как на национал-популизме некоторые в Казахстане делают бизнес…» — Некоторые казахстанцы уже давно воспринимают мир исключительно через призму ура-патриотизма и отсортировывают земляков на своих и чужих, выискивая в толпе то «великорусских шовинистов», то «манкуртов», то притаившихся «синофилов». Кто-то воспринимает их как героев, искренне болеющих за нацию, другие, наоборот, считают провокаторами, подверженными синдрому навязчивых состояний. Но почему-то никто не дает оценку тому, что под покровом идей национал-патриотизма кое-кто них пытается делать «свой маленький бизнес», а значит, ни провокаторами, ни героями такие персонажи уже априори являться не могут.

IA — CENTR . RU . «Дефицит авиатоплива в Казахстане: насколько реальна проблема?» — 16 ноября столичные аэропорты #Казахстан’а вновь ограничивают свою работу. В аэропорту Нур-Султана сведения об ограничениях подтвердили, но дефицит авиатоплива не признают. Пресс-служба аэропорта в Алматы 16 ноября заявила КазТАГ о перебоях с поставками авиатоплива. Ранее дефицит солярки и авиатоплива в Казахстане уже называли «искусственным» – об этом говорил и глава Казахстана. Между тем, эксперты считают, что причины дефицита в любом случае реальны, и если их не расследовать, то кризис усугубится. Егор ВАСИЛЬЕВ отследил хронику дефицита авиатоплива в стране и собрал мнения по решению проблемы.

365 INFO . KZ . «Инфляция, курс доллара и зарплата — чего ждут экономисты в конце 2021 года?» — В среднем по итогам 2021 года курс доллара составит 426,3 тенге, полагают аналитики Центра исследований прикладной экономики (AERC). Этот показатель выше, чем в 2020 году, но меньше, чем ждали ранее. Существенно этому поспособствовал рост нефтяных цен. Инфляция, судя по нынешней динамике и мировым показателям, также будет расти. Вопрос в том, сумеет ли ее догнать наша зарплата? Своими прогнозами авторы Центра поделились в очередном макроэкономическом обзоре.

TURANPRESS . KZ . «Pfizer в Казахстане – надежды и опасения!» — «Наконец-то!» — словами из мемов прошлого года страна встречает долгожданную и многократно обещанную вакцину американского производителя Pfizer. Нет необходимости повторять, о первоначально обещанных сроках поставки, главное она в стране и первые партии уже развозятся по регионам. Но что же это за вакцина «заморская» и готовы ли наши медучреждения ее принять, учитывая очень высокие требования по ее хранению и транспортировке.

SPIK . KZ . «Я предложил альтернативу мракобесию — переводчик Корана» — Как бороться с деструктивными религиозными течениями? Нужно ли религиозное просвещение населения? На эти вопросы отвечает религиовед, переводчик Корана на русский язык Серик РЫСЖАНОВ — Отмечу, в моем переводе нет ни одного арабизма, ведь арабская калька слов априори отчуждает и ограничивает людей по вероубеждению. К примеру, для тех, кто вырос или относит себя к христианской традиции, слово «Аллах» воспринимается как чуждый элемент, хотя это просто арабское название слова «Бог»… Теперь сравните традиционный перевод 3-й суры, 19-го аята, допустим, Кулиева, с моим. Вот перевод Кулиева: «Воистину, религией у Аллаха является ислам», а вот мой: «Поистине, обязанностью перед Богом является смирение». Думаю, разница в смыслах довольна очевидна.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Миллиарды – в никуда. Пошатнулось ли кресло Джаксыбекова?» — «Позор», «очередной провал», «унизительный матч». Впрочем, это привычный звуковой фон для наших футболистов – каких-то особых достижений на счету нет, зато есть многомиллиардные дотации и такие разгромы от соперников. Последний матч – сборной Казахстана против французов в отборе на чемпионат мира только укрепила в болельщиках мысль, что нам никогда не попасть в когорту сильнейших и сразиться с ними на равных. Виноват в этом сам спорт, который превратился в большой бизнес? Или коррупция, ставшая ее неотъемлемой частью? А может вина персональная и лежит на плечах главы федерации футбола Адильбека ДЖАКСЫБЕКОВА и главного тренера сборной Талгата БАЙСУФИНОВА?

AZATTYQ . ORG . «Человек с улицы». Почему судьей Верховного суда стал кандидат, далекий от юриспруденции?» — 42-летний финансист Берик НАЖМИДЕНОВ избран судьей Верховного суда Казахстана. Он никогда не был судьей, не работал ни прокурором, ни полицейским, ни адвокатом. Разбираемся, почему.

LITER . KZ . «Репутация в Казахстане ничего не стоит, или почему здесь нет культуры отмены» — Критика и осуждение в социальных сетях выражается по-разному. Сейчас призывы бойкотировать/игнорировать медийную персону или бренд называется «культура отмены». Так люди наказывают или, по-другому, «отменяют» нарушивших этические или социальные нормы. Редакция решила выяснить, насколько в Казахстане развит этот тренд и спросить у социолога Камилы КОВЯЗИНОЙ, возможна ли в Казахстане «культура отмены».

NOVGAZ . COM . ««Пишите жалобу. У вас это хорошо получается»» — Гражданина Казахстана Виктора ФИЛИНКОВА этапировали из оренбургской колонии № 1, заявил его защитнице Евгении КУЛАКОВОЙ начальник учреждения Александр ГРЕБЕННИКОВ. При этом, со слов Кулаковой, ей отказались сообщать, куда, с какой целью и на каких основаниях вывезли ее подзащитного.

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