Небесные канцелярские игры

Правительство решило, что министерства и акиматы могут быть эффективнее, чем оно само

За свою долгую профессиональную карьеру, 33 года, это, считаю, не просто треть века, а много больше, могу сказать, что слово «функция» вызывает если не отторжение, то, во всяком случае, некоторое неприязненное отношение, это как у журналистов «штампы», избитые фразы, которые как находку используют начинающие свой журналистский путь коллеги.

Понятно, часто в каком-то контексте, особенно если это ненавистное слово используется применимо к области государственного управления, этого не избежать. Но в данном случае, под этим канцеляризмом пытаются закамуфлировать так надоевшую всем имитацию бурной деятельности, перекладывание бумаг из одной папки в другую… Надо ли продолжать синонимический ряд?

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Так вот, на днях депутаты сената приняли поправки в законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления. Как сообщают информагентства, документом предусматривается передача отдельных функций от правительства в центральные государственные органы, а также от центральных государственных органов в акиматы. Дескать, перераспределение функций позволит эффективнее и оперативнее вести работу.

То есть, речь о том, что такие-то функции должен был выполнять конкретный государственный орган. И, кстати, нести ответственность за это. Однако, если следовать логике, не выполнял. И теперь его функции делегируют другому государственному органу с надеждой, что, может быть, хотя бы он начнёт шевелиться и хоть что-то делать для того, чтобы работа вообще не встала. Как вам такое?

Для простых обывателей правительство и министерства и ведомства (агентства) – одно и то же. И формально, и юридически тоже. Правительство – это не просто верхушка в лице премьер-министра и его заместителей, но и все министерства и ведомства, руководители которых являются членами правительства.

Конечно, какие-то вопросы решаются на высочайшем исполнительском уровне. Но чаще – это формальность. Поскольку разработка идет в профильном ведомстве. И вот тут нам обещают, что впредь будут принимать решения «оперативнее». И что, дескать, министерства станут более самостоятельными.

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А дальше начинается самое интересное. Так, например, министерство национальной экономики, после подписания соответствующего закона президентом, будет самостоятельно устанавливать порядок составления и предоставления отчета о реализации стратегического плана (а разве такие планы есть только у МНЭ?). Министерство финансов — утверждать квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании аудиторской деятельности. Министерство индустрии и инфраструктурного развития — утверждать порядок и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, а также осуществлять межотраслевую координацию деятельности государственных органов, обеспечивающих безопасность машин и оборудования.

Дальше – больше. Министерство торговли и интеграции получит наконец-то право на разработку и утверждение нормативных правовых актов Казахстана в области регулирования торговой деятельности (а что оно вообще до этого делало, позвольте спросить?), а минздрав – на утверждение перечня заболеваний, которые могут быть признаны имеющими причинную связь с ядерными испытаниями; утверждение перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных организациях образования и организациях образования с особым режимом содержания. Неужели все эти «дежурные» вопросы нельзя было утверждать раньше без одобрения правительства и резолюции премьера?

Министерство внутренних дел наконец станет разрабатывать и утверждать правила пожарной безопасности, правила медицинской и психологической реабилитации сотрудников органов гражданской защиты на базе медицинских учреждений и реабилитационных центров.

С подписанием закона министерству труда и социальной защиты населения предстоит самостоятельное утверждение порядка отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска. Министерству образования и науки — утверждение правил гарантирования образовательных кредитов (их размеров), предоставляемых финансовыми организациями, а министерству экологии, геологии и природных ресурсов — утверждение правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий…

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Неужели всеми этими вопросами до сих пор ведало правительство, как некий собирательный образ? Вот так открытие! Может быть, именно потому, что до сих пор высшие отраслевые органы не принимали самостоятельных решений, которые относятся исключительно к их компетенции, страна, граждане и бизнес были обречены на бюрократию?

Тогда позвольте спросить: если правительство занималось этими вопросами, то что именно ему мешало принимать быстрые, эффективные и, самое главное, правильные решения? Неужели оно взяло на себя так много, что не сумело справиться? Тогда где покаяние и отставки?

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Что касается передачи определённых функций власти на местах – акиматам, то это уже другая история.

Здесь список не так велик. Акимы теперь будут отвечать вот за что: за проведение анализа потребностей обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг; за установление дорожных (информационных) знаков на въездах в пограничную зону; за возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства при инвестиционных вложениях; выдачу субсидий на повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства.

На этом, кажется, все. Негусто дополнительных полномочий у местных бастыков, все по мелочевке. Но главное, чтобы пост приняли.

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В то же самое время мы получили пару парадоксальных назначений. Вице-министром сельского хозяйств назначен человек, очень далёкий от плуга и сохи. А в мантию судьи Верховного суда облачился человек, вообще не имеющий опыта судьи.

Наверное, и в этих сферах нам теперь ожидать перераспределения функций?

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