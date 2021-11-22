«Роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения». «Глава государства является достойным преемником лидера нации». «Нашел ли Казахстан свое место в мире?». «Как казахстанцам в Штатах живётся, или Почему растёт число желающих уехать в США»

День за днем 273 0
Сетевой Казахстан 22 ноября 2021г.

TIME.KZ. «Касым-Жомарт Токаев: Это нам надо» — Глава государства поставил задачи перед финансовым сектором страны на встрече с его представителями в пятницу в Алматы, отметив, что собрание в таком составе проходит впервые за последнее время. По его словам, в финансовой сфере накопился ряд актуальных вопросов, по которым важно принять соответствующие меры… В выступлении главы государства были затронуты и перспективы развития в нашей стране атомной энергетики, включая строительство АЭС — Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения.

Токаев

TURANPRESS.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «Назарбаев и единство» — Представляется, что Елбасы из всех рисков своего ухода основным рассматривал именно обострения межнациональных отношений, потому и выбрал в числе постов, которые оставил за собой, председательство в АНК и СБ. НАЗАРБАЕВ обозначил себя как гаранта стабильности, и эта карта, нужно отметить, сыграла свою роль. Тот факт, что на последней сессии АНК он начал процесс передачи руководства новому президенту, говорит о том, что Назарбаев убедился, что Токаев может уже и сам выступать гарантом стабильности и согласия. Выступление Касым-Жомарта ТОКАЕВА на недавнем расширенном заседании совета АНК показывает, что глава государства является достойным преемником лидера нации. У него свое видение тактики, но стратегия остаётся назарбаевской.

DIALOG.KZ. «Изношенность электросетей или отсутствие конкуренции?» Наступил ноябрь, а вместе с ним пришла тревога, что ждёт нас, казахстанцев, зимой. А зиму в этом году обещают длинную и холодную. Перебои с электричеством, подачей тепла – то, чего боятся все. Увы, такое случается и довольно часто… Иначе говоря, отсутствие рынка, то есть конкуренции между поставщиками, и попустительство антимопольного ведомства – главные причины того, что проблемы с подачей электроэнергии у нас были, и, будут продолжаться, так надо понимать, и дальше. А изношенность электросетей, о которой так много говорят, лишь повод для того, чтобы в очередной раз одурачить наивных потребителей и поднять тарифы.

Марат ШИБУТОВEXCLUSIVE.KZ. Марат ШИБУТОВ – «Нашел ли Казахстан свое место в мире?» — Близится 30-летие Независимости и, конечно, эта дата не может обойтись без подведения итогов или в целом, или в отдельных сферах. Но, как всегда, мнения у нас строго поделились по принципу черное и белое – или все хорошо, или все плохо, без каких-то полутонов. Особенно процветает жанр альтернативной истории – как могло бы все пойти, если бы не и так далее. Хорошо еще, что никто не пишет про «попаданцев», которые бы поменяли бы историю… Пора понять, что нет уже никаких легких путей и всего в мире придется добиваться через конкуренцию и самую обычную работу, долгую и нудную. Пока мы этого все не поймем, а 30-летие независимости хороший для этого повод, мы так и будем топтаться на месте и ныть про то, как бы могли, но вот в очередной раз что-то да помешало, а то мы бы и ух, и ах.

Олжас и Алия: кто элитнее? Олжас и Алия: кто элитнее?
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IACENTR.RU. «Кто владеет СМИ Казахстана?» — Если пройтись коротко по юридическим и фактическим собственникам этих СМИ, то «Экспресс-К» на самом деле принадлежит известному казахстанскому олигарху Александру МАШКЕВИЧУ… «Деловым Казахстаном» владеют два учредителя – Марина ТЮЛЕНЕВА и Серик КОРЖУМБАЕВ – он же главный редактор. Газета «Время», по слухам, неофициально принадлежит ТОО «Корпорация «Казахмыс» (главному подразделению группы компаний «Казахмыс»). «Айкын» и «Литер» принадлежат холдингу «Нур-Медиа», в состав которого также входят газета «Turkistan», телеканал «Астана» и две радиостанции «NS» и «ORDA FM»… Газета «Караван» принадлежит ТОО «Агентство «Kazakhstan Today Media Group». Ему же принадлежит одноименный новостной сайт. Возглавляет ТОО Тимур КУВАТОВ.

QMONITOR.KZ. «Акимы, их рейтинги и доходы населения» — В Казахстане регулярно публикуются рейтинги глав регионов. Причем нередко их ранжируют на основе таких критериев, как информационная открытость (активность), перспективность, влияние, политический «вес» и т.д. Наверное, они тоже важны, но все же вряд ли отражают то, как акимы справляются с главной своей задачей. А видится эта главная задача в создании на вверенных им территориях условий, позволяющих местному населению повышать свой жизненный уровень и быть уверенными в завтрашнем дне.

KAZPRAVDA.KZ. «Конфликт разгорается между научными аграрными институтами и их головной организацией в Казахстане» — Руководство и коллектив ТОО «КазНИИ животноводства и кормопроизводства» (КазНИИЖиК) обратились в «Казахстанскую правду» с жалобой на непрекращающиеся проверки со стороны головной организации – некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАО «НАНОЦ»). В письме сообщается, что с начала текущего года проведено уже 6 проверок финансово-хозяйственной деятельности института. При этом проверяющая сторона ни разу не ознакомила авторов обращения с заключениями и не предоставила акты по результатам проверок. В связи с чем представители научного учреждения просят редакцию разобраться в данной ситуации и предать огласке факт «незаконного вмешательства НАО «НАНОЦ» в деятельность ТОО «КазНИИЖиК».

AZATTYQRUHY.KZ. «Не расплатились с китайцами, взяли кредит у россиян: Атырауский НПЗ погряз в долгах?» — Кредиты – как спасение не только для рядовых казахстанцев, но и для государственных менеджеров страны. Похоже, что и они попали в эту кабалу, из которой так сложно вырваться: Атырауский нефтеперерабатывающий завод еще не расплатился с китайцами, у которых занял 1 миллиард 130 миллионов долларов, как снова взял кредит, но уже у россиян – на 225 миллиардов тенге. Зачем стратегическое предприятие набрало столько займов, долго ли будет расплачиваться и как долги отражаются на топливных ценниках, выяснял корреспондент…

KAZVEDOMOSTI.KZ. ««Kaspi» — в лидерах, «Jysan» — главное разочарование года» — Кстати, судя по выступлению г-жи АБЫЛКАСЫМОВОЙ на Конгрессе финансистов и других его спикеров, тема растущей концентрации банковского бизнеса их особо не волнует. Это и понятно, поскольку члены лидирующей на рынке «Большой тройки» — «Народный банк Казахстана», «Kaspi Bank» и дочерний «Сбербанк» — развивают свой бизнес и формирующиеся вокруг него экосистемы вполне устойчиво и осмотрительно, избегая не вполне понятных их клиентам и вкладчикам неожиданных приобретений… За пределами этого триумвирата из участников рынка, сугубо казахстанских по составу акционеров, в первую десятку банковского сектора по размеру активов входят «ForteBank», «Банк ЦентрКредит», «Jysan Bank», «Евразийский банк» и «Bank RBK», тогда как «Нурбанк» оказался за пределами этой группы.

Небесные канцелярские игры Небесные канцелярские игры
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365INFO.KZ. Тулеген АСКАРОВ – «Для экономики отечественные банки бесполезны» — Трехкратное повышение базовой ставки Нацбанком, начиная с июля текущего года, усложнило доступ предприятий реального сектора к банковскому кредитованию… Напомним, что глава государства поручал Нацбанку обеспечить доступность кредитных ресурсов для экономики. Однако в борьбе с растущей инфляцией центральному банку Казахстана пришлось следовать обратным курсом, повышая цену денег вместо их удешевления.

Саян ХАМИТЖАНОВSPUTNIK.KZ. «Эксклюзив: без госфинансирования можно хоронить казахстанский футбол – Хамитжанов» — «Словить хайп» на критике казахстанского футбола легче всего, отмечает экс-президент «Астаны» Саян ХАМИТЖАНОВ — Теперь о «кормушке». Самые большие бюджеты в КПЛ у «Астаны» и «Кайрата». Бюджеты уходящего сезона примерно одинаковы у двух клубов и составляют около 15 млн долларов в год. Сравните его с бюджетами российских аутсайдеров. Например, с бюджетом тульского «Арсенала» или «Урала» из Екатеринбурга. Каждая из этих команд живет на сумму 30-40 млн долларов в год. Бюджеты наших клубов по большому счету ничтожны. При этом все ждут от наших клубов громких побед в Европе.

CARAVAN.KZ. «“Покупателю все равно, из кого жарить котлеты – ангуса или коровы-”дворняги”» — Массовый падеж отощавшего от голода скота минувшим летом, взлет цен на мясо, скандалы в минсельхозе, пессимистичные прогнозы фермеров и заявления футурологов о возможном переходе на мясо кроликов, крокодилов, рыбу, орехи… Как всё это пережить казахстанцам, занимающим после волков, как шутят в народе, 2-е место в мире по поеданию мяса? Какие разработки могут спасти наши пастбища, скотину? Как выживает отечественная наука? На эти и другие вопросы ответил исполняющий обязанности председателя правления Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства Нурлан ТЛЕВЛЕСОВ.

AZATTYQ.ORG. ««Критиковал политику первого президента». Что вменили в вину приговоренному по «экстремистской» статье» — Суд Уральска вынес приговор по делу Орынбая ОХАСОВА, которое расследовали больше года, а суд рассматривал около месяца, иногда проводя по несколько заседаний в день. В результате Охасов получил год ограничения свободы по обвинению в «участии в экстремистской организации». В вину ему, в частности, вменили лозунги «Свободу!» и «Требуем!», прозвучавшие на согласованном с акиматом митинге. Их прокурор классифицировал как «экстремистские».

FORBES.KZ. «Как казахстанцам в Штатах живётся, или Почему растёт число желающих уехать в США» — Социологи считают, что необходимо отказаться от рассмотрения миграции с позитивной или негативной точки зрения — лучше относиться к этому явлению как естественному экономическому процессу. Специалисты уезжали, уезжают и будут уезжать. При этом в Казахстан тоже приезжают профессионалы из других стран: они здесь работают, делятся своим опытом, обучают подрастающее поколение, которое в будущем может прийти им на смену. Получается своеобразный экспорт знаний и трудовых ресурсов.

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