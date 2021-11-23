Непричастный КЕGОС

Почему переход от привычного профицита энергетических мощностей к пугающему дефициту по всему Казахстану оказался непредвиденным и для самого Национального оператора?

«18 ноября в г. Нур-Султан сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО. Данный факт был допущен филиалом АО «КЕGОС» «Акмолинские МЭС». Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 килоВольт. Майнинговая ферма осуществляла деятельность без информирования уполномоченного органа в сфере цифрового развития. Комитетом ведутся контрольные мероприятия в отношении АО «КЕGОС».

Такое вот сообщение от Минэнерго и это, знаете ли, уже перебор. Как если бы что-то откровенно противозаконное, типа наркопритона, раскрыли бы прямо под крышей райотдела МВД, да ни где-нибудь в провинции, а в самой Столице.

Вглядимся в нарушителя: это, казалось бы, всего лишь сетевая компания, каковых в Казахстане много, но она — единственная в своем роде. КЕГОК — это «белая кость» энергетики, именно в ее ведении находятся все высоковольтные сети и подстанции, и именно из этих базовых элементов образуется та самая национальная энергосистема, которая по закону «Об электроэнергетике» контролируется исключительно государством и не подлежит приватизации.

Добавим, что ЛЭП-500 и подстанций на 500 кВ в Казахстане – считанное количество, все они имеют региональное и одновременно общенациональное значение, поэтому несанкционированное подключение прямо к такому объекту, это, повторим, уже чересчур. Конечно, под боком у самого высокого начальства тоже может твориться всякое, но, если уж открылось – такому начальству должно быть особенно стыдно. И к нему самому должен быть особый спрос.

Впрочем, КЕГОК — это еще и системный оператор, и не спрашивайте меня, как это сетевая компания, пусть даже и «ак суек»-класса, может одновременно, в качестве национального Диспетчера, командовать всеми электростанциями и всем сетевым хозяйством. Вернее, ответ-то мы с вами знаем: так уже сложилось еще с советских времен, когда вся энергетика была единой вертикальной организацией, а потому сердце энергосистемы – диспетчерское управление, элементарно вставили туда, где традиционно концентрировались лучшие инженерные и управленческие кадры.

Но коли уж так сложилось, вопрос к КЕГОКУ уже как национальному Оператору: разве дефицит располагаемой мощности не является сейчас главной проблемой казахстанской энергетики и самой острой головной болью Диспетчерской службы, и разве не майнинг является катализатором непосильного роста нагрузок? Так, оказывается, кроме согласованного Системным оператором «белого» майнинга, обнаруживается еще и «серый», и ни где-нибудь, а под одной с Главным Диспетчером крышей! Ну, ладно, сетевики проморгали, но как так получилось, что все знающие про текущие режимы диспетчерские подразделения тоже не углядели?

Кстати, и вопрос: а почему переход от привычного профицита энергетических мощностей к пугающему дефициту по всему Казахстану оказался непредвиденным и для самого Национального оператора? Кому, как не КЕГОКУ, уж коли он совмещает малосовместимое, отвечать не только за собственные сетевые мощности, но и за достаточность мощности всей национальной энергетики?

К тому же, Диспетчер – это не только тот, кто ведет текущие графики и расписывает режимы по часам, суткам и временам года. Это еще и тот, кто обязан заранее знать нагрузки на пять-десять лет вперед и к чему готовиться. Кому еще, если не Системному оператору, вовремя отслеживать динамику и задавать направления: сколько, где и каких новых мощностей потребуется.

Тем более, что именно КЕГОК – это известно, сейчас является Заказчиком долгожданных энергобалансов и общей схемы развития электроэнергетики до 2025 и 2030 годов. Месяц проходит за месяцем, мы уже в энерго-дефицитной зиме 2021 года и где перспективная Схема? Или хотя бы предварительные результаты для экспертного обсуждения.

Еще вопрос к Системному оператору. Диспетчерские команды все участники выработки и передачи электроэнергии исполняют, как в армии, с этим строго, давно и хорошо отработано еще с советских времен. Но у нас уже тридцать лет рынок, в том числе в электроэнергетике, а почему диспетчерская дисциплина до сих пор никак не совмещается с экономическими интересами участников энергетического производства? Где тот самый балансирующий рынок электроэнергии, который давным-давно прописан в законе об «Электроэнергетике», но которого как не было, так и нет? Почему режимы «за сутки вперед» и «в течение операционных суток» — святая святых и основа деятельности Системного оператора, составляют в коммерческих расчетах участников оптового рынка электроэнергии сколько-то там сотых процента? И почему основная масса объемов электроэнергии распределяется за спиной Системного оператора втемную, через систему парных долгосрочных контрактов, по принципу «чем влиятельнее, тем дешевле»?

На такие вопросы руководители КЕГОК могут ответить, конечно, что они тут не при чем. А кто тогда причем? Кому в национальной энергосистеме Казахстана можно адресовать вопрос насчет наведения, наконец, порядка?

Вот, например, когда будет наведен порядок с явным «зеленым» перекосом, создающим, кроме роста тарифов и других проблем, дополнительные головные боли Системному оператору? Солнечные и ветровые установки растут как грибы, а когда и почему в Энергосистеме наступает тот самый пик потребления, для покрытия которого уже не хватает мощностей? Этот пик наступает по факту захода солнца и наступления сумерек, то есть именно тогда, когда уходит и солнечная выработка. Да и ветер к ночи обычно стихает. Диспетчеру впору хоть криком кричать, — особенно в адрес того, кто организует такое однобокое развитие, да еще и без требований вложений в аккумулирующие или компенсирующие мощности. Но кому адресовать конкретную «благодарность» за «зеленый» перекос, чьими организационными усилиями и под чьей крышей это делается? Так под крышей КЕГОК это и делается, через его РФЦ – расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ. При этом заметьте, «поддержка» осуществляется исключительно за счет самой электроэнергетики и ее потребителей (кроме «избранных»). РФЦ в директивном порядке распределяет в разы более дорогую выработку ВИЭ между традиционными ГРЭС, ТЭЦ и ГЭС, заставляя их ее «покупать», а уже те перекладывают такие затраты через свои тарифы на нас.

Итак, мы имеем одну и фактически ключевую для электроэнергетики Казахстана организацию с тремя (не считая побочного майнинга) ипостасями: это и сетевая компания, и Системный оператор, и Центр финансирования ВИЭ. Причем и одна, и другая, и третья ипостаси КЕГОК, во многом не совпадая и даже конфликтуя, преспокойно уживаются в одном руководстве. Возможно потому, что это руководство, будучи причастным в электроэнергетике едва ли не ко всему, … ни к чему не причастно.

Самое время вспомнить Юлиуса Фучика: бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!

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Фото: АО «Самрук-Қазына»

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