Непричастный КЕGОС

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Почему переход от привычного профицита энергетических мощностей к пугающему дефициту по всему Казахстану оказался непредвиденным и для самого Национального оператора?

«18 ноября в г. Нур-Султан сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО. Данный факт был допущен филиалом АО «КЕGОС» «Акмолинские МЭС». Подключение и потребление электрических мощностей со стороны майнинга производилось от высоковольтной подстанции напряжением 500 килоВольт. Майнинговая ферма осуществляла деятельность без информирования уполномоченного органа в сфере цифрового развития. Комитетом ведутся контрольные мероприятия в отношении АО «КЕGОС».

Такое вот сообщение от Минэнерго и это, знаете ли, уже перебор. Как если бы что-то откровенно противозаконное, типа наркопритона, раскрыли бы прямо под крышей райотдела МВД, да ни где-нибудь в провинции, а в самой Столице.

Вглядимся в нарушителя: это, казалось бы, всего лишь сетевая компания, каковых в Казахстане много, но она — единственная в своем роде. КЕГОК — это «белая кость» энергетики, именно в ее ведении находятся все высоковольтные сети и подстанции, и именно из этих базовых элементов образуется та самая национальная энергосистема, которая по закону «Об электроэнергетике» контролируется исключительно государством и не подлежит приватизации.

Добавим, что ЛЭП-500 и подстанций на 500 кВ в Казахстане – считанное количество, все они имеют региональное и одновременно общенациональное значение, поэтому несанкционированное подключение прямо к такому объекту, это, повторим, уже чересчур. Конечно, под боком у самого высокого начальства тоже может твориться всякое, но, если уж открылось – такому начальству должно быть особенно стыдно. И к нему самому должен быть особый спрос.

Впрочем, КЕГОК — это еще и системный оператор, и не спрашивайте меня, как это сетевая компания, пусть даже и «ак суек»-класса, может одновременно, в качестве национального Диспетчера, командовать всеми электростанциями и всем сетевым хозяйством. Вернее, ответ-то мы с вами знаем: так уже сложилось еще с советских времен, когда вся энергетика была единой вертикальной организацией, а потому сердце энергосистемы – диспетчерское управление, элементарно вставили туда, где традиционно концентрировались лучшие инженерные и управленческие кадры.

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Но коли уж так сложилось, вопрос к КЕГОКУ уже как национальному Оператору: разве дефицит располагаемой мощности не является сейчас главной проблемой казахстанской энергетики и самой острой головной болью Диспетчерской службы, и разве не майнинг является катализатором непосильного роста нагрузок? Так, оказывается, кроме согласованного Системным оператором «белого» майнинга, обнаруживается еще и «серый», и ни где-нибудь, а под одной с Главным Диспетчером крышей! Ну, ладно, сетевики проморгали, но как так получилось, что все знающие про текущие режимы диспетчерские подразделения тоже не углядели?

Кстати, и вопрос: а почему переход от привычного профицита энергетических мощностей к пугающему дефициту по всему Казахстану оказался непредвиденным и для самого Национального оператора? Кому, как не КЕГОКУ, уж коли он совмещает малосовместимое, отвечать не только за собственные сетевые мощности, но и за достаточность мощности всей национальной энергетики?

К тому же, Диспетчер – это не только тот, кто ведет текущие графики и расписывает режимы по часам, суткам и временам года. Это еще и тот, кто обязан заранее знать нагрузки на пять-десять лет вперед и к чему готовиться. Кому еще, если не Системному оператору, вовремя отслеживать динамику и задавать направления: сколько, где и каких новых мощностей потребуется.

Тем более, что именно КЕГОК – это известно, сейчас является Заказчиком долгожданных энергобалансов и общей схемы развития электроэнергетики до 2025 и 2030 годов. Месяц проходит за месяцем, мы уже в энерго-дефицитной зиме 2021 года и где перспективная Схема? Или хотя бы предварительные результаты для экспертного обсуждения.

Еще вопрос к Системному оператору. Диспетчерские команды все участники выработки и передачи электроэнергии исполняют, как в армии, с этим строго, давно и хорошо отработано еще с советских времен. Но у нас уже тридцать лет рынок, в том числе в электроэнергетике, а почему диспетчерская дисциплина до сих пор никак не совмещается с экономическими интересами участников энергетического производства? Где тот самый балансирующий рынок электроэнергии, который давным-давно прописан в законе об «Электроэнергетике», но которого как не было, так и нет? Почему режимы «за сутки вперед» и «в течение операционных суток» — святая святых и основа деятельности Системного оператора, составляют в коммерческих расчетах участников оптового рынка электроэнергии сколько-то там сотых процента? И почему основная масса объемов электроэнергии распределяется за спиной Системного оператора втемную, через систему парных долгосрочных контрактов, по принципу «чем влиятельнее, тем дешевле»?

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На такие вопросы руководители КЕГОК могут ответить, конечно, что они тут не при чем. А кто тогда причем? Кому в национальной энергосистеме Казахстана можно адресовать вопрос насчет наведения, наконец, порядка?

Вот, например, когда будет наведен порядок с явным «зеленым» перекосом, создающим, кроме роста тарифов и других проблем, дополнительные головные боли Системному оператору? Солнечные и ветровые установки растут как грибы, а когда и почему в Энергосистеме наступает тот самый пик потребления, для покрытия которого уже не хватает мощностей? Этот пик наступает по факту захода солнца и наступления сумерек, то есть именно тогда, когда уходит и солнечная выработка. Да и ветер к ночи обычно стихает. Диспетчеру впору хоть криком кричать, — особенно в адрес того, кто организует такое однобокое развитие, да еще и без требований вложений в аккумулирующие или компенсирующие мощности. Но кому адресовать конкретную «благодарность» за «зеленый» перекос, чьими организационными усилиями и под чьей крышей это делается? Так под крышей КЕГОК это и делается, через его РФЦ – расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ. При этом заметьте, «поддержка» осуществляется исключительно за счет самой электроэнергетики и ее потребителей (кроме «избранных»). РФЦ в директивном порядке распределяет в разы более дорогую выработку ВИЭ между традиционными ГРЭС, ТЭЦ и ГЭС, заставляя их ее «покупать», а уже те перекладывают такие затраты через свои тарифы на нас.

Итак, мы имеем одну и фактически ключевую для электроэнергетики Казахстана организацию с тремя (не считая побочного майнинга) ипостасями: это и сетевая компания, и Системный оператор, и Центр финансирования ВИЭ. Причем и одна, и другая, и третья ипостаси КЕГОК, во многом не совпадая и даже конфликтуя, преспокойно уживаются в одном руководстве. Возможно потому, что это руководство, будучи причастным в электроэнергетике едва ли не ко всему, … ни к чему не причастно.

Самое время вспомнить Юлиуса Фучика: бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!

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Фото: АО «Самрук-Қазына»

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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