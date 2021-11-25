«Раскрыты причины ухода Назарбаева с поста главы правящей партии Казахстана». «Игра всех против всех». «Непотопляемые. В Казахстане скандалы карьере не помеха?». «Несовременная экономика». «На электричество создают искусственный дефицит»

Сетевой Казахстан 25 ноября 2021г.

MK — KZ . KZ . «Раскрыты причины ухода Назарбаева с поста главы правящей партии Казахстана» — Почему НАЗАРБАЕВ решил отказаться от этих полномочий, «МК» рассказал политолог Талгат МАМЫРАЙЫМОВ — Второй фактор заключается в крупных западных инвесторах, которые стали беспокоиться насчет двоевластия в Казахстане. Это стало вызывать беспокойство. Появились опасения, что раздрай в системе может привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нанести вред политическим интересам и экономическим активам Запада в Казахстане и вообще Центральной Азии. То есть это такой месседж Западу: «Смотрите, Токаев – полновластный президент, не беспокойтесь». Хотя, конечно, Назарбаев остается ключевым актором во всех политических процессах Казахстана.

«Смерть в промышленных масштабах» — Недавняя трагедия на одной из угольных шахт Казахстана заставила еще раз пересмотреть вопросы обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность для владельцев опасных производств за нарушение требований промышленной безопасности.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Затянувшийся транзит» — И теперь получается, что именно президент и бюрократически (он глава государства), и политически (лидер партии, формирующей правительство) несет полную ответственность за состояние дел в стране! Суперполномочия подразумевают также суперответственность! А это такая адская работа, с которой, скорее всего, нынешняя малокомпетентная и нерешительная команда ТОКАЕВА может и не справиться. Поэтому у второго президента Казахстана один выход — приступать к принципиальным политическим реформам, начать реальное разделение полномочий между ветвями власти. Но захочет ли Токаев, войдя во вкус власти, ради демократических преобразований расставаться с оставшимися ему в наследство от Назарбаева властными полномочиями?

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Гонка за лидерством» — Впрочем, за два с половиной года своего президентства Касым-Жомарт Кемелевич вроде бы приучил политизированную публику к «чтению между строк» своих официальных выступлений, которые лишь непосвященным кажутся исключительно данью политическому этикету. Вот и на сей раз, обойдя вниманием российский кейс, в частности, всколыхнувшую сетевых «аналитиков» статью главы МИД РФ в «Российской газете», президент дал своим бывшим коллегам по форин офису новый ориентир: Казахстан должен окончательно утвердиться в роли лидера Центральной Азии или, если угодно, региональной сверхдержавы. Разумеется, в его выступлении на коллегии МИД эта цель артикулирована более дипломатично — Важнейшая задача, стоящая перед правительством и дипломатическим корпусом, — это дальнейшее укрепление нашей лидирующей роли в регионе. Мы не должны сбавлять усилий в данном направлении.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Игра всех против всех» — Об уходе «старой гвардии» и ее родовых чертах, о грядущей неизвестности и о блогерах – жирного и кризисного времени. Политическая система Казахстана находится в состоянии нестабильного равновесия. Это вызвано тем, что Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ постепенно передает полномочия президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, а «старая гвардия», до последнего времени цеплявшаяся за парадигмы прошлого, все больше погружается в оцепенение, боясь рано или поздно все потерять. Все это неизбежно сказывается на политических фигурах первого и второго эшелона власти, у которых меняются политические и управленческие практики. Резко возрос спрос на специалистов медиасферы. Однако нужны не абы-какие, а способные принести реальную пользу.

QMONITOR . KZ . «Непотопляемые. В Казахстане скандалы карьере не помеха?» — У представителей отечественного чиновничества есть одно выдающееся свойство. Они ни в огне не горят, ни в воде не тонут, а медные трубы звучат для них победоносным маршем, в ритме которого они и строят свои карьеры, невзирая ни на что. Где-нибудь на «загнивающем» Западе оскандалившихся или проворовавшихся госслужащих раз бы и навсегда списали в утиль. Но для нас это обыкновенная история, если не сказать — стандартная практика.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «В элитную школу – на акиматовских авто. На чем ездят дети чиновников?» — Золотые дети из золотых пеленок – пожалуй, так можно охарактеризовать детей, учащихся в самой элитной частной школе Алматы – Haileybury. В лучших традициях британского образования здесь учатся не только детки богатейших бизнесменов и финансовых воротил, но и отпрыски чиновников, за которыми весьма заботливые родители отправляют свои служебные авто. Тоже из линейки премиальных, кстати. На каких конкретно машинах передвигаются их дети, смотрите в материале…

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ — «Несовременная экономика» — Грустные мысли после знакомства с Национальным проектом «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций»… Итак, в национальном проекте нет главного: академической свободы, права на риск, права на ошибку. А что же есть? По исключительно субъективным оценкам автора, преобладают мероприятия полезные, но рутинные, по своему масштабу не дотягивающие до уровня национальных проектов. Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» разбит на 10 направлений, которые включают в себя 26 задач, решение которых распределено на 211 мероприятий.

MATRITCA . KZ . Серик МАМБЕТОВ – «Новый аким: с чего должен начать Бозумбаев!» — Я не был акимом, никаким, и поэтому не совсем понимаю, с чего обычно начинает работу новый аким на новом месте. Правда, подозреваю, все подозревают, что начинает он, как правило, с чистки! Меняются замы, секретарши, помощники, пресс-секретари, начуправления и дальше пошло-поехало. Да, и новый водитель! Но тридцатилетний опыт показывает, что никакие чистки никогда никакой пользы не приносили. Вернее, чистка, замена старых новыми не решало вопросов – главных вопросов в регионе (районе, селе). Потому что для всех эта работа была новая, либо регион новый, ну, или тупо не климатило.

365 INFO . KZ . «На электричество создают искусственный дефицит» — Аварийные отключения на казахстанских ГРЭС и веерные обесточивания имеют две причины. Либо мощности действительно не подготовили к зиме, либо население так топорно предупреждают о строительстве атомной станции. Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман КАШКИНБЕКОВ не сторонник теорий заговора, но подозревает, что аварии на станциях «не случайно» совпали с очередным рассмотрением вопроса о строительстве атомной станции.

«Почему многодетные семьи чаще всего бедные?» — Более 90% домохозяйств, доходы на одного члена в которых даже меньше продовольственной корзины — состоят из пяти или более человек. При этом с 2018 года заметно увеличилось количество семей, получающих госпособия и АСП. Уже в конце 2020 их число удвоилось. Упрощение процедуры получения АСП в результате привело к тому, что ее получили люди, в помощи государства не нуждающиеся. Об этом говорится в работе «Многодетные семьи Казахстана. Экономическое положение, возможности и их включение в повестку дня правительства». Большинство получателей пособий живут в селах…

TURANPRESS . KZ . «Рожать или не рожать – вот в чем вопрос» — Пока одни страны региона пытаются увеличить рождаемость, другие не знают, как справиться с ростом населения. Пока в Узбекистане и Таджикистане откровенно не знают, куда девать лишние рты, Казахстан и Кыргызстан переживают, что отстают от соседей в плане демографических рекордов… Казахстанские власти всемерно поддерживают стремление женщин рожать новых граждан. Если судить по официальным источникам, то положение в нашей стране отличается от соседского в лучшую сторону. Государство платит детские пособия, предоставляет семьям квартиры на льготных условиях. Однако многодетные матери регулярно устраивают митинги у акиматов и парламента, протестуя против небольших выплат и требуя улучшения жилищных условий.

TIME . KZ . «Дети ваши — деньги наши» — Сбор денег в пользу больных детей в шымкентских автобусах — уже привычное явление. Сердобольные граждане ссыпают в коробки имеющуюся мелочь либо делают банковский перевод по указанным номерам. У кого не дрогнет сердце при виде фотографии больного ребенка с перечислением его диагнозов! Доходят ли деньги до этих детей, вряд ли кто задумывается. Не доходят, заявляет жительница Шымкента Гульнара МАДАЛИЕВА, для больной дочери которой собирали средства таким же образом. Сегодня она не может получить у якобы благотворительного фонда ни денег, ни копий медсправок ребенка.

«Дружбу проверяют на допросе» — Житель Тараза Жандос КАЗЫКЕЕВ даже не догадывался, насколько важно ходить в гости к родственникам, пользоваться услугами “Яндекс.Такси” и оплачивать покупки через банковское приложение Kaspi. Однако именно эти обыденные на первый взгляд вещи могут помочь ему доказать свою непричастность к пропаже 520 миллионов тенге со счетов одной крупной строительной компании. Могут, но еще не помогли — алматинские полицейские и прокуроры наотрез отказываются учитывать эти факты при расследовании, считая, что именно Казыкеев совершил преступление, находясь в Алматы, хотя банковские выписки и многочисленные свидетели говорят о том, что он в тот день был у себя дома в Таразе!

AZATTYQ . ORG . ««Погиб поэт, невольник чести…» Ушел из жизни Арон Атабек» — В одной из больниц Алматы на 69 году жизни скончался казахстанский поэт и диссидент Арон АТАБЕК. Менее двух месяцев назад он был отпущен из тюрьмы, проведя в заключении 15 из назначенных ему по «шаныракскому делу» 18 лет. С момента ареста в 2006 году он категорически отвергал вину и за решеткой продолжал критиковать в своем творчестве правящий режим в Казахстане. Информацию о кончине Арона Едигеева (литературный псевдоним — Арон Атабек) вечером 24 ноября Азаттыку подтвердила его сестра Разия Нутушева.

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