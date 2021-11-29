Данияр Ашимбаев «разбушевался» — 3

Сетевые СМИ о публикациях известного политолога

«Хорошего врача найти трудно: Ашимбаев раскритиковал казахстанских медиков» — Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ прокомментировал высказывание Республиканского общественного совета по вопросам здоровья нации при партии Nur Otan.

Данияр Ашимбаев считает, что вопрос декриминализации врачебных ошибок поднимается преждевременно — «У нас много хороших врачей, но будем откровенны — в целом в системе здравоохранения страны царит коррупция и некомпетентность. Хорошего врача найти трудно. Дипломы и должности зачастую продаются», — пишет политолог на странице Facebook.

По его мнению, прежде чем ставить вопрос о сокращении ответственности врачей за ошибки и халатность, следует повысить качество системы и навести порядок с кадрами.

«Что-то в последнее время законодательные инициативы становятся совсем уж странными. То языковая дискриминация, то очередная цензура, то попытки запретить освещать судебные процессы», — считает политолог.

«В обществе насаждается культ нетерпимости – Данияр Ашимбаев» — Мы видим активное сращивание националистического и религиозно-экстремистского дискурсов с криминальным. Это явление началось не вчера и не сегодня, оно принимает разные формы на бытовом и элитном уровнях, имеет региональную и даже отраслевую специфику.

Власть же заигралась в патриотическую повестку дня, не дополняя ее правовой культурой и культурой знания и просвещения. Она уже не может оперативно пресекать погромы и одергивать провокаторов… В обществе насаждается культ нетерпимости, который дает все больше дурных плодов.

«О проблемах среднего образования. Откуда берутся переполненные школы?» — Школ и мест в школах не хватает, но детей, судя по всем, «затолкали» в имеющиеся за счет увеличения численности классов. Но ведь есть государственные санитарные нормы, по которым в классе должно быть 25 учеников!

Проверка нормативно-правовых актов показывает, что в этом году «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» были изменены…

Встает закономерный вопрос: какое государство мы строим, если практически все сферы коррумпированы и неэффективны?

На сегодняшний день уровень образования в стране пока не настолько плох, как кажется. Наши школьники и студенты выигрывают олимпиады, показывают неплохие успехи в разных сферах. Выпускники многих вузов востребованы в стране и даже за рубежом. Вместе с тем, эти достижения кажутся не системными, а индивидуальными.

Престиж грамотности, образованности падает. Растет традиционная потребность в пустых и красивых дипломах, степенях, грамотах и т.д. Можно сколько угодно говорить о конкурентоспособности нации, страны, но она обеспечивается в первую очередь качеством и охватом образования, которое в свою очередь должно быть подкреплено компетентностью и статусом педагогов, созданием разумной, экологичной, технологической и комфортной среды и системы образования, тесно увязанной с наукой, экономикой, регионами.

Делать это надо прямо сейчас.

«Данияр Ашимбаев: «Казахстан — дезориентированное государство»» — Получив независимость, Казахстан начал строить, и достаточно быстро, рыночную экономику, а, по сути, капитализм – просто власти никогда не использовали этот термин в связи с негативными ассоциациями вокруг него. Спустя 30 лет можно констатировать, что нам это удалось. Правда, успешной сложившуюся экономическую модель назвать сложно, поскольку она не содержит те важные элементы, которые присущи эффективной рыночной системе…

Складывается ощущение, что и в духовном плане мы катимся назад. Переписываем историю, стремительно разрушаем такие ценности, как культура и знания, из нафталина вытаскиваем традиции, которые совершенно не вписываются в капиталистическое, урбанистическое общество. Другими словами, пытаемся на современный формат жизни натянуть то, что само по себе умерло 100–150 лет назад, тем самым обостряя и без того негативные проявления традиционного менталитета…

Причин много: у нас нет эффективного госуправления, четкого планирования, дееспособных институтов, стабильного законодательства и тем более качественного контроля за результатами. По большому счету, на данном этапе от государства даже не требуется ни модернизации, ни новых реформ, ему бы провести ревизию того, что уже было сделано. Ведь за эти годы мы столько всего намодернизировали и нареформировали, что дальше некуда – вконец запутались.

Мы ушли из социализма, толком не построили капитализм, застряли где-то на пути к светлому будущему.

«О президентской власти на текущем этапе» — Градус общественного недовольства растет, но – какова его природа и несет ли он угрозу режиму? Попробуем разобраться…

Общество устало, а государство его никак не хочет порадовать. Единственной морковкой стал периодический переход из «красной зоны» в «зеленую», но это процесс обратимый, нерегулярный и к тому основанный на статистических манипуляциях, что заметили давно уже практически все. А государство будто старается эту самую картину испортить окончательно: то идиотские высказывания министров, то не менее идиотские инициативы депутатов.

Между тем приближается декабрь – конец года и 30-летие независимости – время подводить определенные итоги.

Токаев, нужно заметить, как профессиональный дипломат старается до конца сохранить дипломатичность в выражениях. Речи свои президент пишет сам и каждое слово тщательно продумано. Заметно, что за эти два года тональность президента начала меняться. По отношению к чиновникам стало больше жесткой конкретных поручений и указания сроков (остальное они не воспринимают как указание к действию). Появилось больше сарказма: президент местами стал откровенно «троллить» некоторых вице-премьеров, министров и акимов. А кроме того, стало ясно, что запас дипломатичности и терпения стал подходить к концу. Многие обратили внимание на пассажи из последних выступлений. «Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов» (сентябрь). «Всех ответственных лиц нам нужно наказать. В конце концов, места для всех в колониях хватит» (ноябрь).

Население не хочет ни реформ, ни революций, разве – что списания кредитов, получения бесплатного жилья и социальных выплат. Чиновничество не хочет ничего делать в принципе, поскольку возможностей для коррупции объективно становится все меньше, а брать на себя ответственность за зарплату оно уже отучилось. Идеологи не могут придумать национальную идею, а экономисты – стратегию эффективного развития (может, и к лучшему). В экономической политике отсутствует контроль, но мы прекрасно понимаем, что усиление контрольных полномочий тех или иных институтов и работников является само себе коррупциогенным фактором…

Все это и обуславливает политику Токаева и его команды: страна через голову уже не прыгнет, но может методично, без пафоса, несколько обустроить свою жизнь.

«Формулы Назарбаева» — 23 ноября состоялось расширенное заседание политсовета партии «Нур Отан», от которого все почему-то ждали отставку правительства. Отставки — ожидаемо — не случилось, зато произошло другое, более важное кадровое решение (точнее — было анонсировано).

Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о передаче председательства в партии Касым-Жомарту ТОКАЕВУ.

Как известно, Елбасы, сложив с себя полномочия президента в марте 2019 года, сохранил за собой ряд постов — руководство Советом безопасности, партией «Нур Отан», Ассамблеей народа Казахстана и советом по управлению фондом «Самрук-Казына». В казахстанской политической традиции, как известно, не место красит человека, но здесь был важен символизм. Первый президент передал Токаеву государство, а за собой — в целях обеспечения преемственности и стабильности — оставил нацию (как Елбасы), безопасность, нацию, правящую партию и квазигоссектор.

За прошедшие два с лишним года, во-первых, был доказано, что Токаев — достойный преемник Назарбаева и вполне самостоятельный лидер, а во-вторых — отработана модель «сосуществования» первого и второго президентов, которая позволила сохранить единство и нации, и элиты.

С точки зрения политической перспективы, то переход лидерства в Ассамблее народа Казахстана и партии «Нур Отан» к главе государству означает расширение его возможностей и повышение ответственности.

Известно, что Токаев не очень любит термин «транзит» и после выборов 2019 года резко заявлял о том, что транзит закончился, но Назарбаев не был бы Назарбаевым, если бы не предусмотрел систему сдержек и противовесов. И дело не столько в «личных интересах», о которых любят рассуждать критики, столько в том, что с его именем у населения страны всегда ассоциировались столь важные ценности, как стабильность и согласие. Можно передать должность, но авторитет можно только завоевать и заслужить. Кадровые решения 2021 года говорят о том, что Елбасы (и Казахстан) убедился в том, что страна в надежных руках.

Представляется, что эти решения говорят и о том, о чем власть предпочитает пока молчать на фоне досужих сплетен. А именно о том, что Токаев будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Концентрация полномочий в его руках, политическая активность и инициативы говорят об этом вполне очевидно.

«Данияр Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым» — У нас так долго ждали Даригу НАЗАРБАЕВУ (или кого-то из родственников) в качестве преемника, что экспертное сообщество до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Назарбаев передал власть Токаеву. Но надо понимать: если бы Назарбаев хотел передать власть кому-нибудь другому – он бы ее передал. Он бы подготовил человека, обкатал на разных постах и сделал бы так, как посчитал бы нужным, без промежуточных звеньев. Но из всех претендентов на этот пост Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла.

При этом надо понимать, что Назарбаев не просто лидер нации – это формальный статус, которым его наделили. На нем замыкаются еще и два важных дискурса – он был и главным казахом и главным казахстанцем. Фактор Назарбаева уравновешивал и межнациональные, и языковые противоречия. И пока он есть – он является гарантом мира и спокойствия в республике. И это, не говоря уже о его международном авторитете: Назарбаеву было гораздо легче отбиваться от поползновений разных стран (нежели любому другому человеку) – за счет своего авторитета и исторической, скажем так, легитимности.

И понятно, что должность передать можно, а вот авторитет передать нельзя. И то, что Елбасы сохранил за собой ряд постов должно было показать и показывало, что Назарбаев гарантирует преемственность своего курса…

Прошло два года. Президент утвердился. Даже те, кто не хотел видеть его в качестве главы государства, смирились с фактом его избрания. Видно, что у президента Токаева есть своя позиция, своя тактика и своя стратегия. Но все это – в рамках того курса, который заложил Елбасы.

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