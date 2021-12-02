У Токаева открылось «второе дыхание»

Сетевые СМИ о транзите власти в Казахстане

Сергей КИМ – «Чей «Нур Отан»: что означает уход Назарбаева с поста главы правящей партии» — 23 ноября во время расширенного заседания политсовета партии «Нур Отан» Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил, что передает полномочия председателя партии президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Политологи в #Казахстан’е и за пределами страны называют решение Назарбаева чуть ли не самым ярким политическим событием за последнее время в государстве. Так, все меньше доводов остается у сторонников тезиса о «двоевластии», а сам Назарбаев обосновывает свое поступок стремлением к «единству» в стране, но уже в руках президента Токаева. Что для главы государства означает новая роль в «Нур Отан» и причем здесь обсуждаемый с 2019 года в Казахстане транзит власти?

До следующего съезда правящей в Казахстане партии «Нур Отан» Елбасы Нурсултан Назарбаев остается на своем посту, так как избирает и освобождает от должности председателя – сам съезд. Однако учитывая, кем и как было сделано сегодняшнее заявление, вступление президента Токаева в новую должность – дело времени.

Весной 2021 года Елбасы передал президенту еще одно кресло – главы Ассамблеи народа Казахстана (консультативного органа при главе государства по выработке положений национальной политики). Эту перестановку многие эксперты также вписывали в канву транзита власти в стране, хотя и называли ее слишком «формальной».

Какие полномочия приобретает Токаев как глава партии? Председатель партии, согласно уставу «Нур Отан», среди прочего:

осуществляет общее руководство деятельностью партии, открывает съезд партии и председательствует на нем;

может отменить решения органов партии, депутатской фракции в Мажилисе Парламента, если они противоречат его решениям;

через депутатскую фракцию партии в Мажилисе Парламента может выразить вотум недоверия Правительству и его членам.

В нижней палате парламента (Мажилисе) у партии «Нур Отан» 76 мест из 107 – большинство. Так что парламент условно теперь тоже переходит в руки президента Токаева.

Арыстан ЖУАСОВ – «Назарбаев неожиданно «подарил» Токаеву парламент» — НАЗАРБАЕВ «подарил» ТОКАЕВУ парламент – так коротко можно обозначить суть этого события. То есть, елбасы поделился с приемником одним из основных властных ресурсов, при помощи которого он фактически в любой момент мог корректировать, а то и дезавуировать любые решения президента. Назарбаев то и дело, «по партийной линии» вызывал к себе «на ковер» областных акимов, вице-премьеров, да и самого премьер-министра, слушал их доклады о проделанной работе, давал поручения… Словом, дублировал работу президента, демонстрируя, кто в доме хозяин.

Передав президентский пост своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву, Назарбаев попрощался с народом, но никуда не ушел, оставаясь главой Совета безопасности Казахстана, председателем правящей партии Nur Otan и членом Конституционного совета.

И вдруг, в одночасье он отказался от такой многотрудной конфигурации транзита власти.

Что произошло? Почему, например, он не оставил партийный рычаг в руках своей семьи, передав его своей старшей дочери, у которой есть опыт и в партийном строительстве (она создала и возглавляла партию «Асар»), и в парламентской работе на посту спикера Сената?

На ум приходит только одно: елбасы членам своего клана больше не доверяет, и не может ни на кого из них оставить страну, опасаясь внутрисемейных разборок, которые ввергнут ее в хаос.

Амиржан КОСАНОВ – «Затянувшийся транзит» — Несомненно, факт сам по себе положительный. Ибо в нашей стране правящая партия больше, чем просто партия, это почти само государство. Именно она выдвигает кандидата в президенты от власти и формирует партийный список на парламентских и маслихатовских выборах. По обновленным правилам теперь она контролирует деятельность исполнительных органов. И Токаев на третьем году своего президентства наконец-то приобретает этот мощный политический ресурс.

Передача главного поста в правящей партии в наших специфических условиях имеет также и чисто психологический характер: это может быть своеобразным сигналом истэблишменту, который до сегодняшнего дня все же сомневался в политических перспективах Токаева…

И теперь получается, что именно президент и бюрократически (он глава государства), и политически (лидер партии, формирующей правительство) несет полную ответственность за состояние дел в стране! Суперполномочия подразумевают также суперответственность!

А это такая адская работа, с которой, скорее всего, нынешняя малокомпетентная и нерешительная команда Токаева может и не справиться. Поэтому у второго президента Казахстана один выход — приступать к принципиальным политическим реформам, начать реальное разделение полномочий между ветвями власти.

Но захочет ли Токаев, войдя во вкус власти, ради демократических преобразований расставаться с оставшимися ему в наследство от Назарбаева властными полномочиями?

Алена КАЗАКОВА – «Раскрыты причины ухода Назарбаева с поста главы правящей партии Казахстана» — Почему Назарбаев решил отказаться от этих полномочий, «МК» рассказал политолог Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – Во-первых, Назарбаев уже не в таком возрасте, в каком был 20-30 лет назад, когда ему хватало энергии, чтобы держать политическую систему страны на ручном управлении. Сейчас он постепенно освобождает себя от лишних нагрузок.

«Нур Отан» – это не ключевой инструмент власти в Казахстане, хотя и важный компонент ее идеологии. Но партия требует определенного времени для управления, а Назарбаев не может позволить себе отвлекаться на такие мелочи. То есть «Нур Отан» – это не «Самрук-Казына», которым Назарбаев продолжает управлять, а через этот фонд финансируются все ключевые активы страны.

Второй фактор заключается в крупных западных инвесторах, которые стали беспокоиться насчет двоевластия в Казахстане. Это стало вызывать беспокойство. Появились опасения, что раздрай в системе может привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нанести вред политическим интересам и экономическим активам Запада в Казахстане и вообще Центральной Азии. То есть это такой месседж Западу: «Смотрите, Токаев – полновластный президент, не беспокойтесь». Хотя, конечно, Назарбаев остается ключевым актором во всех политических процессах Казахстана.

Этим решением Назарбаев дал понять элите, что он не намерен сделать преемником Даригу Назарбаеву. Она имеет претензии на верховную власть в стране и пытается оттеснить Токаева. Назарбаев показал, что якобы делает ставку на последнего, и Токаев для него является более ценным.

Марсель ХАМИТОВ – «Данияр Ашимбаев: В национальной политике Токаев идет за Назарбаевым» — Термин «транзит» возник два с половиной года назад и никак не может устаканиться. Но что такое транзит?

Первое – это передача власти от одного президента к другому. Второе понимание – это сам процесс передачи, когда Нурсултан Абишевич остается и постепенно передает свои полномочия Токаеву: не только конституционные, но и прочие, которыми он обзавелся за 30 лет. Третье, у многих есть убеждение, что Токаев – президент временный, за которым придет основной и настоящий преемник. И вот эта третья трактовка вызывает определенное раздражение в Акорде. Помните, еще два года назад Токаев резко говорил, что транзит уже закончился?

У нас так долго ждали Даригу Назарбаеву (или кого-то из родственников) в качестве преемника, что экспертное сообщество до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Назарбаев передал власть Токаеву. Но надо понимать: если бы Назарбаев хотел передать власть кому-нибудь другому – он бы ее передал. Он бы подготовил человека, обкатал на разных постах и сделал бы так, как посчитал бы нужным, без промежуточных звеньев. Но из всех претендентов на этот пост Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла.

«Данияр Ашимбаев: Семь столпов государственности Назарбаева – это прощальный наказ» — Я бы не сказал, что именно двоевластие. Двоевластие — это все-таки личностный конфликт между двумя источниками власти. Все понимали, что если Назарбаев уйдет с поста президента, то он при этом не уйдет из политической жизни совсем. Он в ней останется. Но это надо было оформить так, чтобы не было противоречий с Конституцией. А, во-вторых, фактор Назарбаева, как я уже говорил, это фактор политической, экономической и, прежде всего, межнациональной стабильности. Эта тема достаточно болезненная. Но пока Назарбаев был и главой государства, и Лидером нации ни у кого вопросов по этому поводу не возникало. И надо было дождаться пока Токаев заработает авторитет и в этой сфере. Потому что различные социологические и экспертные оценки, предшествующие транзиту, показывали, что люди опасались прихода к власти националистов. Токаев же доказал, что он не является ни «пещерным националистом», ни рьяным интернационалистом. Он продолжает курс Назарбаева как по казахскому дискурсу, так и по казахстанскому дискурсу. И когда стало окончательно ясно, что для Токаева эти идеалы более чем принципиально важны, когда в этом убедился и Назарбаев, и население поняло, что при Токаеве изменений в национальной политике не будет, Елбасы стал передавать своему преемнику и оставшиеся у него рычаги. То есть он дал новому президенту время для того, чтобы наработать авторитет в одной из самых значимых и болезненных сфер нашего общества…

Но передача поста и председателя в АНК и председателя в Nur Otan, на мой взгляд, говорят о том, что Токаев будет кандидатом и на президентских выборах 2024 года.

К тому же не стоит забывать, что все планы национального развития, принятые в этом году, ориентированы на 2025 год. И логическим лозунгом кампании 24 года будет завершение всех этих планов развития, о которых объявил в этом году Токаев. И поскольку коней на переправе не меняют, Токаев пойдет на следующие выборы.

Тем более, что в его раскрутку, равно как и в раскрутку его авторитета было вложено немало сил. Кроме того, я думаю, что механизмы обратного транзита власти от Токаева к Назарбаеву были заложены на случай возникновения каких-то конфликтов, либо проблем, но передача ключевых постов показала, что эти механизмы уже не потребуются. И Токаев будет следующим президентом. Это, на мой взгляд, вполне очевидно. Еще раз подчеркну: если бы были другие кандидаты, это было бы сделано сразу, не тратя несколько лет на некий промежуточный сценарий. Эти два года не прошли зря и Токаев себя показал, как успешный президент.

Артем НОВОЖИЛОВ – «Токаев: Начало» — Прогноз – 2022… После того, как президент ТОКАЕВ в дополнение к контролю над Сенатом получит под свою власть Мажилис, а с партией «Нур Отан» еще больше усилит хватку за правительством и корпусом акимов, темп перемен станет повышаться. К этому подталкивают как «черные лебеди» вроде коронавируса, так и неблагоприятный внешнеполитический фон из-за повышения градуса напряженности между ведущими мировыми державами.

Из государственного аппарата будут удаляться коррупционеры (не обязательно в тюрьму, но в отставку с запретом на допуск к кормушкам точно) и те люди, которые кроме ориентации на Елбасы самостоятельной ценности не представляют. Кончается период, когда глава государства хотел что-то сделать, но не мог додавить, в том числе на кадровом уровне. Пирамиды и сети из чиновников тех государственных функционеров, которых отправят в отставку за провалы и некомпетентность, будут с той или иной степенью интенсивности зачищаться.

Будут поставлены в практическую плоскость вопросы борьбы с бедностью и работающей бедностью. Попутно встанет проблема преодоления изношенной инфраструктуры (водной, энергетической, тепловой, дорожной). Тот факт, что в Казахстан вернулись веерные отключения электроэнергии, уже не дает возможности откладывать реакцию на ситуацию. Возможно, будут приняты принципиальные решения в плане строительства АЭС.

Начнется основательная работа по приведению в чувство банков второго уровня. Сегодня они, вместо того, чтобы заниматься вопросами кредитования экономики, сами превратились в проблему. Сосут деньги у государства, непозволительно часто реализуют залоговое имущество по мошенническим схемам.

Власти будут вынуждены больше внимания, энергии и ресурсов уделять задачам создания новых производств и продуктивной занятости. Социум уже задыхается от нехватки рабочих мест (прежде всего хорошо оплачиваемых). Все вместе заставит главу государства серьезно прошерстить акимов, министров, руководителей различных ведомств и нацкомпаний на предмет наличия компетентности и отсутствия коррупционной составляющей.

Как Тень Отца Гамлета над всем этим продолжит довлеть коронавирус, который давно и настойчиво требует от органов государственного управления качественного роста над собой во всех направлениях.

В любом случае в Казахстане произошло очень важное, правильное, здоровое и нужное событие. Можно поспорить в плане своевременности, но лучше с задержкой, чем никогда. Зима близко. Зато страна вступает в нее с новым качеством верховной власти. Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал способность безропотно работать в далеко не самых удобных для первого руководителя условиях, теперь дело должно пойти легче, увереннее и эффективнее.

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