Для наркоманов есть дорога назад 10.12.2021 10:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 114 0 Руководитель ОФ «Реванш» Билоконь Елена о том, что государству нужно расширить набор инструментов в отношении наркозависимых Похожие материалы: Чьи финансовые потоки будет контролировать президент? «Нурсултан Назарбаев остановил свой выбор на Токаеве, и передача власти уже произошла». «Каким видят Казахстан обычные граждане: неофициальная версия». «Почему Казахстану не нужно бояться Китая?». «Верховный муфтий призывает переименовать «чёрную пятницу» Будут ли госслужащие сдавать декларации о доходах? Более 4200 молодых людей взяты на учет за употребление наркотиков – сенатор Жить как до пандемии уже не получится