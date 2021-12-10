Кредитная амнистия №2

Вы согласитесь, если банк не вернет ваш депозит и мы простим должников за ваш счет?

Азамат Абильдаев, депутат мажилиса, ровно сутки не дотерпел, чтобы сделать свое историческое заявление. В XI-XVII веке именно 9 декабря традиционно считался «Юрьевым днем» — единственным днем в году, когда крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Именно в этот день работникам выдавали заработанные деньги: «Бывало, придет Юрьев день, заплатишь поборы, да и дело с концом: люб помещик – остался, не люб – пошел куда хошь».

Представитель фракции «Ак жол» 8 декабря предложил провести своеобразный Юрьев день для казахстанских заёмщиков. Идея такова: «А почему бы правительству не провести амнистию, или прощение задолженности по бнковским потребительским кредитам, по которым заемщики допустили просрочку?».

Не успели мы опубликовать статью «Полное собрание сочинений популистов», как в парламенте, глядите, родилось продолжение этой серии.

Вот тебе, бабушка, и азаматов день!

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На кредитную амнистию, которую депутат почему-то сравнил с амнистией осужденных по случаю 30-летия Независимости РК, потребуется всего-то ничего — 199 млрд. тенге. Дескать, это небольшие деньги для государства.

«Задолженность казахстанцев перед банками растет день ото дня. В настоящее время 27% населения имеют задолженность перед банками. Сегодня задолженность населения по ипотечным кредитам достигла 2,7 трлн. тенге. В частности, по потребительским кредитам задолженность составила 5,19 трлн. тенге, просроченная задолженность 199 млрд. тенге», — сказал Азамат Абильдаев на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Также он предложил правительству внести в парламент законопроект о банкротстве физических лиц и отрегулировать деятельность коллекторских компаний.

«Банки и микрофинансовые организации предоставляют кредиты – якобы помогают населению, но при возврате денег не проявляют никакого понимания. Чтобы сохранить свой авторитет, оставаться чистыми, они эту работу, то есть отбирать последнюю копейку у народа, отдают коллекторам», — пытался придать эмоций своей речи депутат Абильдаев.

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А теперь повторим курс новейшей истории. В июне 2019 года Президент РК принял решение о снижении кредитной нагрузки для некоторых категорий граждан, в частности многодетных семей и инвалидов.

Предполагалось, что кредитная амнистия коснется только займов не выше 3 млн. тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. Также размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не должен превышать 300 тыс. тенге на одного заемщика.

По подсчетам, кредитная амнистия касалась 500 тыс. граждан Казахстана. При этом 255 тыс. гражданам планировалось погасить общий размер задолженности.

В итоге снижение долговой нагрузки производилось в три этапа. На первом этапе списание осуществлено в сентябре 2019 года 507,4 тыс. гражданам на общую сумму 105,2 млрд. тенге. На втором этапе в декабре 2019 года – 46,9 тыс. гражданам на общую сумму 9,8 млрд. тенге. В целях осуществления полного охвата лиц, подпадавших под действие указа, в апреле 2020 года простили долги еще 23,4 тыс. гражданам на общую сумму в 5,5 млрд. тенге.

Изначально было решено, что кредитная амнистия будет разовой.

Но в сентябре прошлого года, еще не успели отгреметь салюты в честь прощенных, коммунисты предлагали провести еще одну кредитную амнистию, причем, не только для населения, но и для бизнеса.

И вот, пожалуйста, и Азамат Абильдаев туда же.

И в социальных сетях активизировался Жанболат Мамай…

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«В настоящее время Жанболатом Мамаем в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о якобы объявленной «кредитной амнистии» по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявляет, что данные заявления Ж. Мамая недостоверные и вводят в заблуждение граждан с целью реализации его личных политических целей», — написал на своей личной странице в Facebook Александр Терентьев, директор департамент защиты прав потребителей финансовых услуг агентства.

Он напомнил, что в настоящее время в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов для помощи ипотечным заемщикам из категории социально уязвимых слоев населения. Помощь им оказывается в том случае, если они получили ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, или в валюте — до 1 января 2016 года.

«Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о необходимой поддержке заемщика», — отметил эксперт.

В то же время для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября т.г. введен единый порядок урегулирования задолженности. В случае возникновения просрочки по кредитам, заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будут рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности.

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Вчера в Алматы желающие списать свои кредиты осаждали здание АРРФР. А в социальных сетях на эту тему высказывались экономисты и бизнесмены.

Они пытаются донести до общественности одну простую мысль, что списание кредитов осуществляется за счет налогоплательщиков и добросовестных заемщиков. Вы бы согласились, если бы банк не вернул ваш депозит и мы сделали амнистию за ваш счет?

А вот узаконить банкротство физических лиц надо бы. В этом есть экономическая целесообразность.

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