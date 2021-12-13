«Кризис доверия: верят ли казахстанцы своей власти?». «Хаос или коммерциализация государства?». «Что забыли в мажилисе депутаты, прошедшие туда по квотам?». «Золотые аксиомы жизни: о них не хотят знать многие казахстанцы»

Сетевой Казахстан 13 декабря 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «ЕАЭС: сотрудничество по нарастающей» — Под председательством Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА прошло итоговое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета. В состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи встрече приняли участие Почетный Председатель ВЕЭС Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Премьер-министр Армении Никол ПАШИНЯН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, Президент Кыргызстана Садыр ЖАПАРОВ, Президент России Владимир ПУТИН. Кроме того, выступили руководители государств – наблюдателей при ЕАЭС: Президент Кубы Мигель Диас-Канель БЕРМУДЕС и Президент Узбекистана Шавкат МИРЗИЁЕВ, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил МЯСНИКОВИЧ.

IA — CENTR . RU . «Кризис доверия: верят ли казахстанцы своей власти?» — Неделю назад с перебоями работали сайт ЕНПФ и платформа enpf-otbasy.kz, на которой казахстанцы подавали заявки на досрочное снятие пенсионных. Анонсированное в прессе решение ЕНПФ привело к панике населения, начавшего массово проверять свои накопления. Схожая ситуация недавно случилась и с мобильными платежами, которые пообещали пока точно декларировать в #Казахстан’е, но в сфере услуг уже во многих городах страны служащие просят (не имея на то формальных оснований) оплату наличными. В чем причина отсутствия доверия населения к действиям власти и можно ли как-то изменить ситуацию – объяснил политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Хаос или коммерциализация государства?» — Идея с использованием собственных пенсионных средств для покупки жилья, честно говоря, мне изначально не очень понравилась. Во-первых, пенсионные средства по логике должны накапливаться на будущую пенсию. Во-вторых, это выглядело как своего рода «взяткой» части населения: правительство и квазигос постоянно залезают за деньгами в ЕНПФ, а если людям дать возможность делать то же самое, то они меньше будут критиковать предыдущих. Круговая порука, так сказать. А в-третьих, средства ЕНПФ логичным путем полились бы (и полились) на счета застройщиков, надувая ценовой пузырь и провоцируя, в частности, тот произвол с безумной застройкой Алматы.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Общетюркская повестка во внешней политике Казахстана» — Прошедший 12 ноября т.г. в Стамбуле восьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, как известно, завершился преобразованием данной международной структуры в Организацию тюркских государств (ОТГ). Причем речь идет не просто об ее переименовании, но и о выходе на качественно новый уровень развития. Свою роль в этих процессах играет и Казахстан, для которого активное участие в деятельности данной организации является одним из приоритетов в области региональной и многосторонней дипломатии.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Кредитная амнистия – безответственный популизм. Экономисты осадили депутата» — В очередной раз из уст высокопоставленных лиц прозвучал популистский призыв списать долги казахстанцев. Депутат Азамат АБИЛЬДАЕВ выступил с этой идеей, подействовавшей словно коктейль Молотова – в чатах мессенджеров тут же появились рассылки об амнистии, многие даже отправились штурмовать Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Так ждать ли очередного прощения кредитов? Во сколько потенциально она обойдется государству и согласится ли оно снова залезть в свои резервы? Вместе с экономистами разбирался корреспондент…

QMONITOR . KZ . «Что забыли в мажилисе депутаты, прошедшие туда по квотам?» — Совсем скоро нынешний созыв мажилиса, который формировался по совершенно новым для наших политических реалий правилам игры, отметит первую годовщину своего существования. В его состав, помимо прочих, попали представители слабого пола и молодежи, оказавшиеся в партийных списках в результате специально предусмотренного квотирования. Ожидалось, что такой шаг мотивирует их к более активному участию в общественно-политических процессах. Но на деле, похоже, вышло совсем не то, на что рассчитывали инициаторы этого новшества.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Золотые аксиомы жизни: о них не хотят знать многие казахстанцы» — С советских времен и по наши дни действует одно главное правило: хочешь чего-то добиться, обеспечить «зеленый свет» своим детям, стать влиятельным или разбогатеть — значит, действуй и рискуй. В противном случае, не удивляйся… Вне зависимости от того, находится экономика страны на подъеме или спаде, всегда действуют индивидуальные программы жизненной стратегии конкретных людей. Разумеется, общий фон, на котором индивиды ведут себя социально пассивно либо социально активно важен, но он не определяющий. Потому что частное может очень часто не совпадать с общим и даже находиться к нему в противоходе.

FORBES . KZ . «Грин-карты, майнинг, АЭС: эксклюзивное интервью генконсула США для Forbes.kz» — Кэролайн СЭВИДЖ, генеральный консул США в Алматы с августа 2021, в эксклюзивном интервью ответила на вопросы о прямом авиасообщении с Америкой, контракте с Boeing и перспективах АЭС в Казахстане. А также дала советы, как остаться на втором месте по криптомайнингу несмотря на дефицит электроэнергии — Казахстан, как и любое другое независимое государство, имеет право приглашать компании со всего мира, которые готовы инвестировать здесь. Вместе с тем мы гордимся тем фактом, что американские компании, включая Chevron и ExxonMobil, сделали серьезные вложения в развитие нефтегазового сектора в Казахстане с начала 1990-х годов.

TIME . KZ . «План “Ре”» — В Казахстане круто поменяли график массовой ревакцинации от COVID-19. Для всех желающих третья прививка станет доступной на месяц раньше, чем планировалось… Теперь “ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, получивших полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ”.

AZATTYQ . ORG . ««Журналистика перестала влиять на власть, власть влияет на журналистику». О госзаказе и СМИ в Казахстане» — Ежегодно власти Казахстана направляют десятки миллиардов тенге на размещение так называемого государственного заказа в СМИ. Такое положение вещей серьезно ограничивает свободу слова и способствует цензуре в редакциях, убежден журналист Мирас НУРМУХАНБЕТОВ, который со своей командой прессозащитного фонда «Адил соз» снял мультфильмы, рисует карикатуры о положении казахстанской журналистики. Азаттык поговорил с автором о проектах, замысле и видении сегодняшней ситуации, в которой находятся СМИ.

QAZAQUNI . KZ . «Пора ставить памятники на родине в Казахстане – Прометею, Атланту, Посейдону и Йиме-Майкы…» — Торегали КАЗИЕВ – автор книг «Акбулак – прародина скифских царей», «Периферия», «Сердце Мира», «Айналайын, Акбулак», «Триумф Казахии», «Казах держал на плечах Небо», «Во главе Великой Сарматии», «Сапара Матенкызы – казахская Жанна д Арк» — Практически все крупные тюркские племена возглавляли многие государства в Евразии. Взять Шапрашты, они возглавляли в числе пяти степных племен одно из мощнейших государств своего времени – существовавшую 500 лет Кушанскую (Уйшынскую) империю, которую историки сравнивают по силе с могучим Римом. Туда входили юг Средней Азии, Афганистан, часть Пакистана, Ирана, Северная Индия.

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