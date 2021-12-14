Про Достоевского и евразийство

Опять пишут, будто бы писатель Фёдор Михайлович Достоевский – предтеча и духовный отец евразийской интеграции. Раньше я читал об этом у российских профильных авторов, теперь вот читаю у казахского политолога. В подтверждение евразийства Достоевского говорят о его дружбе с Чоканом Валихановым и упоминают «Дневник писателя», где Фёдор Михайлович рассуждает о значении побед российской армии под командованием генерала Скобелева в Азии и объясняет, почему русские должны там закрепиться. Полтора века назад резоны Достоевского выглядели вполне современно. А сегодня он со своими резонами может распугать нам всю евразийскую интеграцию:

«В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы… Где в Азии поселится «урус», там сейчас становится земля русскою!».

Правда, у Достоевского в «Дневнике» есть и другие слова: о том, что не надо бояться, если русских назовут в Европе азиатскими варварами. Что русские и в самом деле не только европейцы, но и азиаты. И, возможно, именно Азия – «наш исход в нашем будущем». Может быть, именно там источники возрождения и величия России.

Как бы то ни было, Федор Михайлович в этих своих заметках – патентованный русский империалист. К нашему сегодняшнему евразийству, вегетарианскому и толерантному, когда на каждом шагу подчёркивают: все интегрирующиеся стороны равны, а любые намёки на ущемление суверенитета вызывают глубокое белорусское и казахское волнение – к этому современному евразийству Достоевского, можно сказать, подтаскивают волоком, схвативши за оба уха и за бороду.

В XIX веке русские пришли в Центральную Азию как завоеватели. И только затем уже как цивилизаторы. Это не хорошо и не плохо, просто факт. Такие были времена. Кстати, покоритель Чимкента и Ташкента генерал Черняев вполне себе Гиркин-Стрелков на наши деньги. Только более успешный. Он действовал авантюрно, его постоянно одёргивали из российской столицы. Там не хотели ссориться с западными партнёрами. После самовольного захвата Черняевым теперешней столицы независимого Узбекистана вообще разразился скандал. В российском министерстве иностранных дел заявили, что «санкционировать присоединение Ташкента к Российской Империи крайне нежелательно». Черняев в ответ взорвался: «Отказываться от завоеваний – постыдно!». В отличие от Стрелкова-Гиркина, он был победитель, а победителей не судят. Черняев сумел продавить вопрос. Взятый штурмом Ташкент присоединили к империи. Как вам такое евразийство?

Мне скажут, что проводить столь грубые аналогии с позапрошлым веком ненаучно. Однако не я ведь начал. Это наши профессиональные евразийцы зачем-то берут Фёдора Михайловича с его славословиями в адрес русских генералов, с заявлениями «где в Азии поселится «урус», там сейчас становится земля русскою» – и объявляют предвозвестником теперешних интеграционных процессов. А казахские коллеги их поддерживают. Только на всякий случай добавляют: не надо думать, будто казахам нужен старший брат, указывающий, что им делать. Но Достоевский и не говорил, что русские это старшие братья. Он говорил, что русские в Азию явятся господами. За такие речи любого современного автора долго несли бы по кочкам. Солженицына с его «подбрюшием» до сих пор несут. А Достоевского объявляют основоположником евразийства.

Это напомнило мне времена безвозвратной юности, когда советскому народу доказывали преимущества развитого социализма при помощи Карла Маркса, ещё одного умного бородача из 19-го века. Марксова теория уже давно не имела отношения к тем проблемам, какие стояли перед СССР в 1970-80 годы. Однако нас продолжали ею пичкать. В конце концов весь этот марксизм-ленинизм, эта суконная коммунистическая схоластика осточертели и слушателям, и самим пропагандистам. И были сброшены с корабля современности. Вместе с развитым социализмом и со страной. Когда я слушаю сегодняшних пропагандистов евразийства, мне кажется, что по оторванности от действительной жизни, по фальшивости патетики некоторые из них потихоньку приближаются к марксистам-ленинистам начала 1980-х.

В России за такое евразийство платят, хотя и скромно. На него выделяются государственные деньги. Поэтому не могли не отыскаться граждане и организации, которые эти деньги осваивают. Но зачем им Достоевский? Может быть затем, что он проговорил вслух те вещи, которые не чужды некоторым нашим современникам? «В Азию явимся господами» и т.п. В публичном поле такие планы полагается осуждать, в непубличном бывает по-разному. А в ваших краях кому-то грезится, что постсоветская Азия до сих пор исключительно важна для России. Именно в той степени, в какой об этом воспалённо писал автор «Идиота».

Реальная евразийская повестка крайне противоречива. С одной стороны, в рамках ЕАЭС уже есть относительно взаимовыгодная торговля, более или менее свободное перемещение людей, денег, товаров и услуг. Может быть этого достаточно? Но есть и далеко идущие геополитические планы относительно нашей Евразии, и не только российские. У многих постсоветских людей есть тоска по утраченной большой стране, есть вопросы – что же нас держало вместе? Русские точно не были в СССР господами. Может, они всё-таки были старшим братом? Старший брат сильнее, он больше знает и умеет, чего-то уже добился в жизни. Он авторитет для младших. Иногда и подзатыльник даст. Но всегда защищает своих. А товарищ Сталин был строгий отец. Заставлял старшего брата соответствовать. Кремль жёстко подавлял бунты, и социальные, и национальные. При советской власти дунганских погромов в Казахстане не было. Кстати, казахи последними выходили из состава единой страны. Только когда три чудака в Беловежской пуще не оставили других вариантов, Назарбаев, активно выступавший за сохранение обновлённого СССР, вздохнул, засучил рукава и принялся строить казахское национальное государство. Он очень практичный товарищ.

Если бы не противоречия между великими державами, то сегодняшнее состояние неопределённости, все эти тары-бары вокруг прошлого и будущего Евразии могли продолжаться сколько угодно. Однако есть планы англосаксов ещё подвинуть Россию, есть амбиции Путина, который не хочет дальше отступать, есть Китай. Раньше такие противоречия решались через войну. А потом люди изобрели атомную бомбу, и привычная история человечества прекратила течение своё. Ну, или приостановила. Что дальше? Когда великие державы ссорятся, с кем быть невеликим державам? К кому притулиться, когда многовекторность окончательно исчерпает ресурс? Сегодня я вижу тоску по серьёзному и ответственному старшему брату у ваших самых толковых экспертов. Время от времени им даже начинает казаться: вот оно, началось! Потом опять мутотень. И тут всемирно признанный автор «Братьев Карамазовых» с его космосом, с его безднами и горячечным воодушевлением по поводу России и Азии. Можно понять, почему некоторым заходит.

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Ф. М. Достоевский, 1861 г. Фотография М.Б. Тулинова (фрагмент). (Фото: https://dostoevskiyfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/4.jpg)

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