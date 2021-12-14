«Страна упущенных возможностей? Достижения и потери за 30 лет независимости». «Трагедия Таса». «Рост казахстанского бизнеса оказался кратковременным». «Казахи, сохраните русский для русских!». «Чем заняты депутаты маслихатов»

Сетевой Казахстан 14 декабря 2021г.

QMONITOR . KZ . «Страна упущенных возможностей? Достижения и потери за 30 лет независимости» — Совсем скоро Казахстан пройдет очередную историческую «точку невозврата», отметив 30-летие независимости. По традиции в этот день с высоких трибун будут звучать пропитанные патриотизмом речи и громкие лозунги. Нашим достижениям, как всегда, будет дана высокая оценка, а о промахах снова не скажут ни слова. Безусловно, поводов для гордости за эти годы накопилось немало. Но поражений-то не меньше. Поэтому сегодня мы попытались глазами непосредственных участников и свидетелей взросления молодого суверенного государства трезво оценить, с какими итогами мы подошли к юбилею.

IA — CENTR . RU . «Вызовы для 30-летней дипломатии Казахстана: Афганистан и дорогая «зеленая повестка»» — Казалось бы, пандемия не сильно повлияла на существующие многовекторные ориентиры казахстанской внешней политики. Однако по тому же афганскому (талибскому*) вопросу свой выбор стране придется сделать. Как и в мировой климатической повестке со взятыми обязательствами – по низкоуглеводной энергетике и промышленности. Где в этом многообразии международных условий и правил игры место Республики #Казахстан – рассказал заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Санат КУШКУМБАЕВ.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Трагедия Таса» — На неделе яркому казахстанскому политику исполнилось 65 лет. Когда Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ был в верхних эшелонах власти, в такой день СМИ и социальные сети были полны дифирамбов и громких поздравлений. Уже два года, как достигнув пенсионного возраста, он ушел на заслуженный отдых. И в эти дни не слышно и не видно в его адрес бурного всплеска эмоций и признаний… Его направляли в наиболее проблемные отрасли и регионы. И он верой и правдой, порой принимая жесткие и непопулярные решения, служил Системе и Елбасы. Но не дождался от него ответной благодарности. В этом и его трагедия.

TURANPRESS . KZ . «Чем заняты депутаты маслихатов» — Деятельность большинства региональных маслихатов ускользает от внимания общественности. На слуху лишь криминал, в котором замешаны народные избранники. Создается впечатление, что маслихатам выгодно тщательно скрывать свою работу от населения и СМИ. Мы попытались узнать, чем были заняты депутаты три осенних месяца, задача оказалась нетривиальной. За немногими исключениями сайты маслихатов не отражают повестки дня и в принципе выглядят заброшенными.

FORBES . KZ . «Готовит ли Казахстан новых космонавтов?» — Об этом и многом другом Forbes Kazakhstan поговорил с главой компании «Қазақстан ғарыш сапары» Айдыном АИМБЕТОВЫМ — Раскрою секрет: в настоящее время ведется разработка следующей научной космической программы. У нас полеты выполняются не просто так, а для ведения определенных научных разработок. И раз ведется разработка следующей научной программы, то, я думаю, логичным окончанием разработки будет полет казахстанского космонавта.

365 INFO . KZ . «Рост казахстанского бизнеса оказался кратковременным» — Ситуация с деловой активностью в стране вновь ухудшилась. По данным Нацбанка, в ноябре значение Индекса деловой активности (ИДА) составило 49,9 пунктов. Октябрьские показатели были выше – 50,1 пункт. Это значит, что экономика второй раз за три месяца перешла в зону негативных ожиданий. Напомним, значение Индекса позволяет оценить мнение бизнеса относительно текущего состояния экономики, а также ожидания участников рынка от будущего. Его среднее значение составляет 50 пунктов. Значение ниже этого уровня говорит о том, что в экономике преобладают негативные изменения, выше – позитивные.

«Одноразовые вейпы — новая угроза здоровью подростков в Казахстане» — Из-за возрастных ограничений в продаже сигарет казахстанские дети стали массово скупать одноразовые вейпы через интернет и соцсети. Их оборот в Казахстане никем не контролируется. За четыре года наблюдений, как выяснилось, в нашей стране число курящих электронные сигареты мальчиков 13-15 лет выросло в три раза, а девочек — в два раза.

TIME . KZ . «Доза ожидания» — Как идет в регионах вакцинация препаратом Pfizer и когда эта прививка будет доступна всем? На вопросы “Времени” в эксклюзивном интервью ответила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Нуршай АЗИМБАЕВА.

«Небезопасно и очень близко. Или шантаж?» — Алматинцы снова протестуют против точечной застройки. На этот раз объектом недовольства стал возводимый ТОО “Tauman Qurylys” в периметре улиц Попова — Нахимова — Аль-Фараби — Шолом-Алейхема жилой комплекс “Адмирал”: два 12-этажных дома на 120 квартир с подземным паркингом. Вся эта красота будет располагаться на зажатом между частными домами участке земли площадью около 28 соток. Причем расстояние между краем котлована и заборами нескольких домов составляет всего два метра.

SPIK . KZ . «Асылбек Абдулов: Журналистика — профессия штучная» — Один из самых востребованных журналистов Казахстана о том, как изменилась профессия за 30 лет независимости — Мне кажется, что сейчас не только сами журналисты понимают, что это не массовая профессия, а штучная. Особенно это ярко проявляется сейчас в «эру постистины», когда царит графомания, апеллирование к эмоциям, а не к разуму. Журналисты нужны, но их должно быть не так много. Что касается вызовов времени и как них отвечать, то здесь важна, видимо, способность к эмпатии. Необходимо чувство сопереживания проблемам «маленького человека», способность эти ощущения и факты передать в своем репортаже или заметке.

MATRITCA . KZ . «Казахи, сохраните русский для русских!» — В Алматы прошла супер- образовательная конференция EdCrunch Glocal. Гостем сессии «Образовательный потенциал цифровых учебников платформы TopIQ.KZ издательства «Алматыкiтап баспасы» стал известный российский музыковед, скрипач-виртуоз, писатель, философ, педагог Михаил КАЗИНИК — Сколько мата сейчас в русском, глашатай культуры Моргенштерн, не употребляет обычных слов вообще, а его приглашают на главный канал. Меня нет, а его да. Идеальный русский я слышу только в Казахстане. КАЗАХИ, СОХРАНИТЕ РУССКИЙ ДЛЯ РУССКИХ. Сюда приезжаешь, как в оазис, люди говорят чисто и ярко на русском, хотя вы так отдалены своими степями от всех.

AZATTYQ . ORG . «Заключенная рассказала об изнасиловании в тюрьме. Ее поместили в психиатрическую клинику» — Женщину, отбывавшую срок в колонии поселка Жаугашты Алматинской области, отправили по решению суда на принудительное лечение на месяц в психиатрическую больницу. Это произошло после того, как она обвинила в изнасиловании сотрудника тюрьмы. Проведенная в рамках следствия экспертиза назвала заключенную «невменяемой». Ее адвокаты говорят, что власти делают всё, чтобы закрыть дело об «изнасиловании» и «пытках».

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