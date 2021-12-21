Треть коррупционных правонарушений приходится на дачу взяток

В Агентстве РК по противодействию коррупции считают, что казахстанцев намеренно ставят в такие условия, при которых гражданин вынужден сам приносить взятку

За январь–ноябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,6 тыс. коррупционных уголовных правонарушений — на 33,5% меньше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде 2020 года таких преступлений было зарегистрировано 2,4 тыс., плюс 5,5% за год.

В региональном разрезе больше всего подобных преступлений зарегистрировали в Алматы: 160 случаев — на 8,6% меньше, чем годом ранее. В тройку «лидирующих» регионов-«коррупционеров» также вошли столица (145 случаев, минус 28,2% за год) и Шымкент (128 случаев, минус 3%).

Меньше всего коррупционных уголовных правонарушений было выявлено в Актюбинской области: 47 случаев — на 42% меньше, чем годом ранее.

35,8% всех нарушений пришлось на дачу взятки: 564 случая, минус 12% за год. В тройке самых «популярных» преступлений также оказались получение взятки (433 случая) и случаи коррупционного мошенничества (161 случай).

С начала года в РК выявили 921 лицо, совершившее уголовное коррупционное правонарушение — на 11,3% меньше, чем годом ранее.

Из них 352 человека были пойманы на даче взятки, 231 человек — на её получении, 114 человек — на коррупционном мошенничестве, 84 человека — на злоупотреблении должностными полномочиями, 73 человека — на присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Всего в суд присяжных было передано 811 человек из 921. Большинство из них — сотрудники органов внутренних дел (159 человек), служащие акиматов и их структурных подразделений (143 человека), сотрудники Министерства финансов (34 человека), Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (20 человек), Министерства сельского хозяйства (15 человек).

В стране искусственно создаются условия, при которых человек вынужден сам приносить взятку, сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК.

В 2015 году регистрация фактов по статье «Дача взятки» составляла 10% от всех преступлений, в текущем году этот показатель составляет уже треть. Люди осознанно идут на подкуп чиновников, так как в РК намеренно создаются бюрократические барьеры, усложняются правила с целью незаконного обогащения.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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