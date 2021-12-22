2022 год будет лучше, чем год нынешний, утверждают экономисты

И это правда – сейчас самые противоречивые времена. Мудрости, знаний и открытий цивилизации не хватает, чтобы справиться с вирусом. Тем не менее, стоит заглянуть в день завтрашний. Что он нам готовит?

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), мозговой центр всего финансового сектора страны, консолидатор профессиональных мнений и суждений, опубликовал обзор тенденций в мировой экономике и факторов развития экономики Казахстана. Как будет чувствовать себя казахстанская экономика? Как будут жить казахстанцы в 2022 году?

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«Восстановление мировой экономики продолжается, но замедленными темпами из-за ограничивающих факторов пандемии Covid-19 и нового штамма омикрон. Усиливается неопределённость в отношении скорости преодоления глобального кризиса. Согласно обновленному прогнозу МВФ (октябрь 2021), рост мирового ВВП по итогам 2021 года составит 5,9% вместо 6%. Этот пересмотр отражает замедление роста экономик как развитых, так и развивающихся стран. Прогноз на 2022 год сохранен на уровне 4,9%», — пишут аналитики.

Тем не менее, у казахстанцев есть надежда – тот самый свет в конце тоннеля: «Несмотря на эпизодические всплески волатильности на сырьевом рынке, наблюдаемый рост цен на биржевые товары улучшит перспективы развивающихся стран-экспортеров».

Международные финансовые институты, кстати, излучают оптимизм. Например, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП Казахстана в 2021 году вырастет на 3,7%. И это на фоне падения на 2,6% в прошлом году.

То есть, в прошлом году был отрицательный экономический рост, а в этом году он будет положительным. Это очень хорошая новость для казахстанцев. Вы, кстати, заметили, что в 2021 году стало жить полегче?

Безусловно, свой вклад в развитие страны внесли антикризисные меры. Да, было очень тяжело, но все-таки на государственном уровне были приняты правильные решения, признаем это – в частности, выплата «кризисных 42500 тенге» в два этапа. Единственное, страна так и не справляется с бездумными тратами на многочисленные программы, где нет контроля и ответственности за потраченный бюджет. Это большая проблема, которая остается, и ее предстоит решать – если не этому правительству, так другому.

В общем, ожидания по росту экономики РК в 2022 году пока позитивные, как со стороны МВФ, так и министерства национальной экономики – на уровне 3,9%.

Итак, ожидаемые темпы экономического роста в Казахстане в 2022 году составляют 3,9-4%. Восстановление роста в секторе услуг, сохранение темпов роста в производстве, укрепление торгового баланса, инвестиционная активность в недобывающих отраслях станут стимулом общего роста экономики. Согласно прогнозам Минэкономики, в 2022 году экспорт товаров составит $60,1 млрд., импорт — $40,8 млрд.

«Планируемые меры по повышению несырьевого экспорта позволят существенно улучшить состояние платежного баланса. С учетом объемов финансирования, направленных на восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса, дефицит республиканского бюджета в 2021–2022 году прогнозируется на уровне 3,5–3,3% к ВВП соответственно. Уровень дефицита бюджета планируется сократить до 2,5% к ВВП в 2024 году», — отмечают аналитики.

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Конечно, некоторую коррекцию экономического роста производит инфляция. Она обусловлена, прежде всего тем, что есть отложенный спрос, дефицит предложения и быстрый рост цен на биржевые товары. В 2021 году существенно подорожали продовольственные товары (масла, зерновые, молочные продукты и т. п.), а также услуги (транспорт, коммунальные и др.). По данным МВФ, мировые цены на продовольствие выросли примерно на 40%. В ряде развивающихся стран ценовое давление усиливается еще и за счет подорожания импортных товаров. И Казахстан здесь не исключение, а, скорее, идеальная модель – наша страна по-прежнему импортирует в громадных объемах и продовольствие, и товары народного потребления.

Именно по этой причине в Казахстане инфляция превысила целевые ориентиры на 2021 год. Ожидания Национального банка РК по инфляции на текущий год составляют 8,5-8,7%. Надо ли говорить об «официальных ожиданиях» в данном контексте, если пандемия внесла свои негативные коррективы?

Цены растут на все категории товаров и услуг. Народ пребывает если не в шоке, то в растерянности.

Однако в наступающем 2022 году должно все сложиться по-другому: «В дальнейшем ожидается, что за счет смягчения внешнего инфляционного фона и реализации мер антиинфляционного реагирования инфляция к концу 2022 года составит 6-6,5%».

Будем надеяться на это, хотя нам предстоит еще довольно сложный период. Так, МВФ прогнозирует, что в ближайшие три месяца инфляционный фон будет сохраняться повышенным, как в развитых, так и развивающихся странах.

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Экономисты АФК уверены, что масштабные меры денежно-кредитной и бюджетной политик, принятые во многих странах в 2020-2021 годах, помогли сдержать экономический спад и стимулировать восстановление экономик в текущем году.

«Однако если в развитых странах продолжается поиск баланса между монетарным стимулированием экономики и необходимостью контроля над инфляцией, то центральные банки развивающихся стран в условиях высокой инфляции и роста инфляционных ожиданий (Россия, Казахстан, Бразилия и т. д.) решили ужесточить монетарную политику и повысили ключевые ставки», — полагают аналитики.

В итоге ужесточение риторики ФРС США о постепенном отказе от программ стимулирования привело к укреплению доллара США против основных мировых валют и росту доходности американских гособлигаций. По итогам января-ноября текущего года индекс доллара США вырос на 6,8%, двигаясь в диапазоне 89,2-96,9 базисных пункта, тогда как доходность 10-летних гособлигаций США за это же время увеличилась на 53,2%.

«Глобальное укрепление доллара США оказывает давление на валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге. Несмотря на существенный рост цен на нефть по итогам 11 месяцев года, национальная валюта ослабла на 3,5%, тогда как российский рубль укрепился на 0,2%. Растущий спрос на внутреннем валютном рынке сдерживает укрепление тенге», — констатируют специалисты АФК.

Если читать между строк, то выходит, казахстанцы не особенно верят в собственную валюту и скупают доллар, евро и рубль. И все это отражается на табло обменных пунктов, которые в последние годы стали зеркальным отражением этого неверия.

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Вот и рецепт для всеобщего счастья. Аналитики АФК утверждают, что ключевые фондовые рынки демонстрируют восходящий тренд, протестировав новые исторические максимумы. «За январь–ноябрь 2021 года индекс американского фондового рынка S&P 500, с учетом коррекции в сентябре, поднялся на 20,6%; российский фондовый рынок вырос на 20,4%; фондовый рынок Казахстана — на 37,7%», — чем не повод для оптимизма? Главное, здесь различать, с помощью какой компании инвестировать в фондовый рынок – в последние год-два здесь беззастенчиво орудуют мошенники, которые маскируются под брокеров с лицензиями.

Мы много раз об этом писали, а количество пострадавших от мошенников только растет – люди, оказывается, очень плохо усваивают уроки и лишены способности вдумчивого усвоения адекватной информации, они предпочитают доверяться мошенникам с их напором, обещаниям несусветных доходов и вообще верят в сказки чудесного обогащения.

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