И кусочек Нацфонда – для правящей партии

Как правительство собирается тратить государственные финансы в ближайшие 9 лет

Немного википидических знаний о Казахстане. Республика занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – серебра, свинца и хромитов, третье – меди и флюорита, четвертое – молибдена, шестое – золота. Мы находимся на 9 месте в мире по подтвержденным запасам нефти. В мировой табели о рангах занимаем 8 место по запасам угля и 2 место по запасам урана.

Тогда почему мы такие бедные? Почему в стране не только не уменьшается, но и растет число бедных, расслоение общества достигает катастрофических масштабов? Не умеем добывать полезные ископаемые? Не достигли совершенства в переработке? Не освоили искусство торговли?

Увы, ответ на все эти вопросы очень прозаичен. При всем нашем безусловном природном богатстве и способности пользоваться им, мы пока так и не научились сколь-нибудь ответственно относиться к страновому бюджету: коррупционные риски велики практически во всех сферах, эффективное использование средств подменяется банальным «освоением» — главное, нарисовать отчетность в нужном формате, отсутствие персональной ответственности порождает безнаказанность, профессионализм в управлении государственными финансами – нет, не слышали, не знаем, что это такое…

Важен совершенно иной подход к формированию доходов и расходов государственного бюджета. И вот наконец министерство национальной экономики разработало концепцию управление государственными финансами до 2030 года.

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Однако есть в документе несколько любопытных деталей.

Так, например, ведущий автор Телеграм канала Tengenomika, экономист Галымжан Айтказин, обращает внимание на пакет мер по ужесточению налоговой политики.

«Совершенствование налогообложения нерезидентов и, в целом, международного налогообложения для усиления контроля за выводом капитала из страны и стимулирования реинвестирования прибыли в страну является логичным аддоном к текущему регулированию. Немаловажным фактом является наличие высокой теневой экономики в Казахстане, которая по оценкам, приведенным в концепции, могла достигать до 25% к ВВП в 2019 году», — считает эксперт.

С другой стороны, по его мнению, налоговые инициативы по пересмотру ставки НДС и дальнейшему снижению порога для постановки на учет по НДС могут вызвать определенные сложности, приводя к увеличению налоговой нагрузки для бизнеса.

«Подобные инициативы и изменения в налоговую политику подкрепляются лишь текущей статистикой и международным опытом других стран и не подкреплены количественными оценками и оценкой влияния на реальные сектора экономики», — уверен Галымжан Айтказин.

Что касается использования средств Национального фонда, то здесь тоже неоднозначная ситуация.

Еще в 2020 году в Бюджетном кодексе, как следует из преамбулы Концепции, закреплено бюджетное правило, регламентирующее размер гарантированного трансферта из Национального фонда. Согласно правилу, размер гарантированного трансферта не должен превышать прогнозируемые поступления в НФРК от нефтяного сектора при расчетной цене на нефть.

Однако лишь начиная с 2023 года (!) гарантированный трансферт будет определяться в размере, не превышающем объем поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора, прогнозируемых при расчетной цене на нефть (цена «отсечения»), которая будет определяться Законом РК о гарантированном трансферте на соответствующий плановый период.

То есть, правительство подстилает себе соломку, видимо, надеясь провести у власти еще как минимум пару лет, а дальше – хоть трава не расти.

Между тем целевые трансферты, как и прежде, являются исключительной прерогативой главы государства и могут быть выделены как на антикризисные программы и инфраструктурные проекты, так и на инвестиционные проекты, направленные «на реализацию Платформы лидирующей партии».

А вот это уже что-то новенькое. В Концепции формирования использования средств Национального фонда РК, принятого в декабре 2016 года, такого пункта (последнего, где о партии) не было.

Любая политическая сила в стране имеет право обсуждать и продуцировать какие-то идеи в целях развития экономики и общества. Но почему партия власти собирается вторгаться в экономику, да еще и использовать для этого средства Национального фонда – копилки будущих поколений? Разве это не вотчина правительства и бизнес-сообщества? И разве не существует целевой установки по уменьшению доли госсобственности?

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«В целях поддержания финансовой устойчивости страны политика управления внешним долгом Правительства (включая внешний гарантированный государством долг) и внешним долгом квазигосударственного сектора должна быть увязана с политикой использования Национального фонда РК», — говорится в документе.

В последние годы методика подсчета государственного долга вызывала много вопросов, а чтобы общественность не нервничала, правительство решило не включать в общий долг межфирменную задолженность, да и, откровенно говоря, оно не очень любит распространяться о долгах – даже глава государства призывал не спекулировать на этой теме.

Теперь, в рамках этой концепции, решено, что правительственный внешний долг не должен превышать объем валютных активов Нацфонда, а госдолг и долг квазигосударственного сектора в совокупности может составлять не более

60% к ВВП.

И все-таки, задача ближайших лет – это сокращение внешнего долга правительства в общей структуре правительственного долга с 42% в 2021 году до 30 % к 2030 году.

Правительство, кстати, планирует увеличить долю долгосрочных заимствований и снижать валютные риски, привлекая внешние займы преимущественно в «мягких» валютах. Насколько это осуществимо, вопрос.

P.S. В Концепции прописано много важных нюансов, касающихся, наконец-то, прозрачности и эффективности бюджетного планирования, подконтрольности и подотчетности. То, к чему мы даже еще и не приступали. Однако сможем ли в грядущее десятилетие увидеть реальные результаты?

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