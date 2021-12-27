РК – КНР: 30 лет спустя

3 января 1992 года Казахстан и Китай установили дипломатические отношения

«Китай – главный экспортный рынок Казахстана», – подчеркнула Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы. «Традиционная дружба наших народов уходит корнями во времена Великого Шелкового пути», – отметил Аскар Шокыбаев, руководитель представительства МИД РК в Алматы. Прозвучало это в ходе научной конференции «30 лет дипломатическим отношениям Республики Казахстан и Китайской Народной Республики: от становления до стратегического партнерства» (прошла на площадке Казахстанско-немецкого университета в гибридном формате).

«Китай всегда будет главным и надежным партнером в Азии», – привел слова президента Касым-Жомарта Токаева в своем докладе Булат Султанов, председатель правления экспертного клуба «Один пояс и один путь». «К сожалению, у части населения Казахстана присутствует синофобия, – констатировал историк. – Это на почве недостатка знаний, бытующих стереотипов и отсутствия информации о том, какую пользу для республики несут совместные проекты».

Г-н Султанов призвал китайские компании, работающие в РК, проявлять больше открытости в плане того, сколько рабочих мест ими создается, какие налоги платятся в бюджеты всех уровней, какая спонсорская помощь оказывается, как соблюдаются вопросы экологии. Нужны открытые дискуссии по тем аспектам, которые беспокоят население, на площадках Мажилиса и областных маслихатов с обязательным привлечением СМИ.

Касаясь работы журналистов и экспертов Булат Султанов отдельно попросил избегать «казначеевщины» (речь об интервью Максима Казначеева «Китай строит новые отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия») и придерживаться взвешенных оценок. «Равноправие и учет взаимных интересов помогут преодолеть любые препятствия», – уверен докладчик.

Дудар Жакенов, эксперт представительства МИД РК в Алматы, напомнил, что СССР стал первым государством, объявившим о признании КНР после ее образования 1 октября 1949 года. Китай был в числе первых государств, которые признали независимость Казахстана. 3 января 1992 года установлены дипломатические отношения. Первым послом РК в ранге Чрезвычайного и Полномочного назначен Мурат Ауэзов, сын классика казахской литературы.

Демаркационные работы на казахстанско-китайской границе начались в июле 1996 года и завершились 10 мая 2002-го. По всем 1782 км совместной границы между Нур-Султаном и Пекином разногласий нет.

Китаевед Клара Хафизова сделала обзор тридцатилетнего сотрудничества двух стран в научной сфере. Он разбила его на три этапа. Первый – «зондирование» – в первые годы отношений. С 1994 года начался «договорной период». Например, в 2001 году был подписан документ о взаимодействии в сфере здравоохранения, в 2006-ом – по сельскому хозяйству. Сейчас у нас «ковидный этап».

Китаевед Татьяна Каукенова выступила с докладом о казахстанско-китайском сотрудничестве в сфере образования. Если в 2003 году в китайских вузах обучались 20 человек, то в 2018-ом уже 14 тысяч (10-ое место среди общего числа студентов-иностранцев). На тот же 2018 год 1400 человек из КНР проходили учебу в Казахстане.

Основные каналы образовательной миграции в сторону Поднебесной выглядят так: гранты от правительств; государственные программы по обмену; гранты Института Конфуция; межвузовские договоренности; поиск грантов через частные компании; самостоятельный выбор вуза и стипендии. Центр китайских исследований «China Center» опросил 30 студентов, обучающихся в КНР. Все опрошенные ответили, что не жалеют о выборе обучения в Китае. Их средняя оценка комфортности жизни в Поднебесной по десятибалльной шкале составила 8,6.

«История веков отношений наших народов была непростой, – указал политолог Айдар Амребаев. – Многие стереотипы сегодняшнего дня имеют свою историю – их трудно вытравить». «О сложных периодах наших отношений нужно говорить компетентно, с привлечением профессиональных историков. Национальные интересы – вещь не статическая», – отметил он. «От Китая хотелось бы подтверждения территориальной целостности Казахстана, дальнейшей интенсификации экономического сотрудничества, легкого визового режима, справедливого деления водных ресурсов трансграничных рек, отеческой заботы о казахском населении Синцзяна. Враги наших дружеских отношений лежат вне наших стран», – сообщил г-н Амребаев.

«Мир переживает очередную эпоху геополитических игр, – акцентировал китаевед Адиль Каукенов. – Даже Олимпиаду пытаются политизировать, хотя она призвана объединять спортсменов со всех уголков Земли».

«В начале 90-х Китай являлся одной из немногих стран, чьи товары были достаточно дешевы и при этом многочисленны, чтобы удовлетворить потребительский голод постсоветского пространства, отчаянно нуждавшегося практически во всем – от обуви до электробытовых приборов. Огромные «барахолки» тех времен были от края до края забиты самыми дешевыми, но яркими товарами, которые «челноки» находили на китайских оптовых рынках», – напомнил г-н Каукенов о недавнем прошлом.

Теперь Казахстану удалось стать надежным звеном железнодорожного контейнерного транзита между Китаем и Европой, Китаем и Ираном, Китаем и странами Центральной Азии. По итогам даже пандемийного 2019 года КТЖ сообщала о росте объема транзита в годовом выражении на 24% (до 665 тыс. ДФЭ), причем по направлениям Китай – Европа – Китай (объем – 348 тыс. ДФЭ) – на 12%, Китай – Центральная Азия – Китай – на 56%, Китай – Иран – на 43%.

«Именно в юбилейный год тридцатилетия установления казахстанско-китайских отношений будет особенно уместно вспомнить, что данные успехи пришли не случайно, не свалились с неба на голову, а стали результатом напряженного совместного труда множества людей из самых разных сфер общества. От высокопоставленных дипломатов до простых бизнесменов приграничной торговли», – подчеркнул Адиль Каукенов.

Востоковед Светлана Кожирова сосредоточилась на четырех китайских иероглифах, которые характеризуют отношение Поднебесной к Казахстану. Первый можно перевести как «родственность», второй «искренность» (с целью получить доверие соседей). Третий иероглиф понимается как «взаимная выгода», а четвертый – «инклюзивность» – «способность принимать мир во всем многообразии вещей». При этом эксперт отдельно отметила, что «дипломатия Китая не имеет географических ограничений». «Сотрудничество с КНР в конкретных исторических условиях не имеет для нас альтернативы», – заявила г-жа Кожирова.

«Казахстан и Китай за 30 лет прошли путь превращения КНР в главную надежду казахстанской экономики», – отметил Антон Бугаенко, китаевед. Пик взаимной торговли пришелся на 2011 – 2012 гг. «Создание торговых барьеров по линии ЕАЭС сократило импорт товаров легкой промышленности и увеличило инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана», – указал он.

Экономист Вячеслав Додонов (участники конференции поздравили его по случаю награждения орденом «Курмет») сообщил о том, что все годы сотрудничества с Поднебесной Казахстан тоже наращивал инвестиции в своего соседа. Из накопленных Китаем на конец 2020 года $6554 млрд инвестиций $4,7 млрд были из РК, что составляет 0,07% от всего объема.

«Китай под руководством КПК трудился и совершил стремительный скачок», – особо выделила Цзян Вэй. Сегодня Пекин настроен на общее развитие и процветание.

Булат Султанов добавил, что «рывок в экономике сделан не ради экономики, а для улучшения жизни людей». В Поднебесной от коронавируса умерло 4 тысячи человек, а в США 800 тысяч. «Мир меняется стремительно. Китай предоставил более 2 млрд доз вакцины более 100 странам. Безвозмездная помощь – это преимущество системы общественного здравоохранения», – подчеркнул ученый.

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