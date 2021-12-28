«Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение «транзита» и отношения с Россией». «От огромных долгов до вхождения в состав Китая: ТОП главных страшилок 2021 года». «Миллиарды туда, миллиарды сюда. На что тратил деньги Казахстан»

Сетевой Казахстан 28 декабря 2021г.

IA — CENTR . RU . «Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение «транзита» и отношения с Россией» — Подводя итоги уходящего 2021 года для Ia-centr.ru, известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ озвучивает пять важных выводов по событиям и явлениям этого года в Республике #Казахстан — Год в целом можно оценить удовлетворительно. Мы не видели острых экономических и политических проблем. С другой стороны, мы не видели и серьезной работы по их решению. К сожалению, качество у нас не закрепилось в государстве, как приоритет. Когда у вас проблемы с планированием, оценкой, исполнением и обратной связью, то любые реформы, любая политика обречены на неудачу.

KAPITAL . KZ . «Какие изменения ожидают казахстанцев в 2022 году» — В 2022 году вступят в силу более 20 поправок в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Например, майнеры будут платить налог — 1 тенге за 1 киловатт мощности электроэнергии, использованной при добыче криптовалюты. Банки второго уровня начнут передавать в налоговые органы данные по мобильным платежам. А иностранные интернет-компании обяжут платить в нашей стране «налог на Google». С 1 января повысят размеры прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. Корреспондент собрал самые важные нововведения…

KAZPRAVDA . KZ . «От огромных долгов до вхождения в состав Китая: ТОП главных страшилок 2021 года» — Распространение фейк-новостей, которое с развитием информационных технологий становится все более неконтролируемым, в последние годы стало проблемой для многих государств мира. Казахстан эта «беда XXI века» не обошла стороной, поэтому время от времени каждому из нас попадаются на глаза «новости» о том, что пандемии COVID-19 не существует, взятки в стране узаконят, а государственный долг страны оформят в виде кредитов на всех граждан. Редакция Kazpravda.kz предлагает вашему вниманию подборку главных страшилок, которыми нас пугали в 2021 году.

NOVGAZ . COM . «Терпи, казах!» — Дружбы между Москвой и Нур-Султаном больше нет. Партнерство тоже выглядит токсичным: Россия и Казахстан слишком раздражают друг друга. Во время пресс-конференции Владимира ПУТИНА не нашлось времени для того, чтобы вопросы задали «СМИ-иноагенты», зато нашелся слот для журналистки телеканала «Казахстан» Индиры БЕГАЙДАР. Сам вопрос про развитие совместной работы на Байконуре был достаточно дежурным, но Путин во время ответа дал несколько разнонаправленных сигналов своим соседям. Да, Казахстан, по Путину, — один из ключевых союзников, но при этом российский президент ни разу не назвал фамилию своего нынешнего коллеги Касым-Жомарта ТОКАЕВА (зато о Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ во время трехминутного ответа упомянул несколько раз с большой теплотой). А еще Путин особо подчеркнул, что благодарен казахстанской власти за сохранение русского языка. «Казахстан — русскоговорящая страна в полном смысле этого слова!» — воскликнул он.

CARAVAN . KZ . «Как могла ударить по Казахстану статья Солженицына «Как нам обустроить Россию»» — Как отметила автор исследования Алия ТЛЕГЕНОВА, она проводила опросы фокус-групп разных возрастов. Говоря о начальных годах Независимости, более старшее поколение вспоминало безработицу, задержки пенсий и пособий, рост цен на продукты. А вот респонденты, родившиеся после 2000 года, чаще говорили именно о политических событиях середины 90-х, особенно про переход от парламентской республики к президентской. Рассказывая о том, как страна жила в нулевых, та же молодежь вспоминала высокие цены на нефть, которые и стали залогом процветания. Почему молодое поколение казахстанцев именно так относится к новейшей истории – тема для отдельного и серьезного разговора политологов и философов, но очевидно, что страна нуждается в собственной политике памяти.

ZAKON . KZ . «Эксклюзивное интервью Бекшина: Работать было психологически тяжело» — У меня же завершается контракт – 5 января 2022 года. Собственно, это продленный контракт. Как вы знаете, законом о госслужбе разрешается продлить контракт на один год и по истечении этого времени человек обязан покинуть свое место, что я и делаю. Мне причитаются отпускные и, чтобы их получить, нужно уйти в отпуск, поэтому я буквально на пять дней ухожу в отпуск. После этого, конечно, нужно отдохнуть, потому что два года работать в авральном режиме, без выходных и праздников, сложно. Есть понятие «профессиональное и эмоциональное выгорание», это происходит, если работать в таком бешеном ритме. Это может сказаться и на здоровье, и в этом смысле я, наверное, больше рад, что доработал в добром здравии до заслуженного отдыха.

QMONITOR . KZ . «Пенсионный тупик: системная ошибка или стратегия обмана?» — Особенности внедрения в Казахстане накопительной пенсионной системы всегда вызывали здоровый скепсис как у экспертов, так и у населения, а серия провалов, которыми сопровождалась реформа, серьезно подорвала доверие к ней. Способна ли она выдержать очередной экзамен на прочность? Новшества, которыми систему дополнили в этом году, похоже, завели ее в самый настоящий тупик, что в разы усилило опасения относительно ее перспектив. По прогнозам аналитиков, уже в обозримом будущем пенсионная система способна столкнуться с такими обстоятельствами непреодолимой силы, что может развалиться как карточный домик.

«Рост цен, ослабление тенге, спад на рынке недвижимости: прогнозы на 2022-й» — 2021 год оказался непростым для казахстанцев, несмотря на то, что страна практически вернулась к докоронавирусному укладу жизни. В некотором смысле он был даже хуже переломного 2020-го, если учесть, что все эти месяцы неумолимо дорожало все – от продуктов питания до недвижимости, которая стала еще более недоступной для основной массы населения. При этом серьезных улучшений не предвидится и в грядущем году, разве что могут наметиться небольшие подвижки к выправлению социально-экономической ситуации. Иначе говоря, гражданам придется еще туже затянуть пояса в ожидании позитивных перемен, которые, судя по прогнозам наших аналитиков, в этот раз заставят себя подождать.

KURSIV . KZ . «Как казахстанские банки сокращали штат в 2020 году» — Коронакризис хоть и не привел к сокращению зарплат в банковском секторе страны, но стал причиной сокращения штата у ряда игроков. Тенденция снижения численности персонала в 2020 году наблюдалась во всех казахстанских банках, которые в большей или меньшей степени специализируются на рознице.

AZATTYQ . ORG . «Миллиарды туда, миллиарды сюда. На что тратил деньги Казахстан при дефиците бюджета в 2021 году» — В начале 2021 года правительство Казахстана сообщило, что за год страна заработает 12,6 триллиона тенге, а потратит, по обыкновению, чуть больше — 15,3 триллиона. Дефицит в 2,7 триллиона, возможно, покажется не таким страшным, однако и 12,6 триллиона Казахстан не зарабатывает, поскольку 4,5 триллиона из этой суммы правительство взяло из Нацфонда, пополняющегося за счет нефтяных доходов. Нацфонд был создан в 2009 году в качестве резерва для потомков и оберега от «голландской болезни», но правительство берет из него с каждым годом всё больше денег. И бюджетные траты не всегда разумны. Азаттык составил список больших затрат в условиях дефицита бюджета.

SPIK . KZ . «Госдолг тревоги нашей. Риски есть, но до катастрофы далеко» — Казахстанские парламентарии регулярно поднимают вопрос о растущем в геометрической прогрессии государственном долге, более чем откровенно намекая при этом правительству на формирование новой угрозы для национальной безопасности нашей страны и попустительское отношение к этому Кабмина. Но команда Аскара МАМИНА держит круговую оборону и продолжает исполнять роль «жены Цезаря», которая, как известно, всегда вне подозрений…

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Для агашкиных балашек, любовниц, жен»: зачем создается новый нацхолдинг «QazBioPharm»?» — Очередной нацхолдинг появился недавно в Казахстане, аккурат к моменту, когда перестал действовать мораторий Президента на открытие новых госструктур. «QazBioPharm» понадобился чиновникам для производства вакцин для клинического применения, в первую очередь, как вы уже, наверное, догадались, против ковида. О том, нужен ли стране очередной государственный гигант, который подомнет под себя этот рынок, корреспондент поговорил с известными экономистами.

FORBES . KZ . «Жизнь в аренде: казахстанцам стало сложнее снять квартиру» — Ослабление карантинных мер, возвращение к традиционному формату учебы и работы, повышение цен на рынке недвижимости – всё это повлияло на стоимость арендного жилья в 2021 году. «Помогите снять квартиру в Алматы, по адекватной цене и в нормальном состоянии», — пестрят подобными объявлениями соцсети в 2021 году. И хотя понятие «нормальности» состояния и «адекватности» цен для всех разные, трудности с поиском подходящего жилья в 2021 году испытали многие казахстанцы. Цены на съемные квадраты стали повышаться еще с начала года, однако к осени начался настоящий ажиотаж, который наблюдается и по сей день.

VLAST . KZ . «Сытый художник: как продвигать свою музыку и начать на ней зарабатывать» — В марте 2021 года Иманбек ЗЕЙКЕНОВ нанес Казахстан на карту всемирно известной поп-музыки, став первым выходцем из Казахстана и СНГ, получившим премию Грэмми в категории неклассической музыки. Его ремикс на трек американского рэпера Saint Jhn «Roses» принес ему не только престижную награду, но и сделал одним из самых коммерчески успешных музыкантов в стране: гонорар за его выступление начинается с отметки в 10 тысяч евро… За последнее десятилетие в Казахстане выросло новое поколение независимых музыкантов, которые находят признание как на родине, так и за рубежом — в первую очередь в России… Мы поговорили с артистами и музыкальными экспертами о том, как сделать творчество профессиональной деятельностью, приносящей стабильный доход.

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