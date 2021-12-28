Прощай, Германия

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Моей первой заграницей стала Германия…

1

Тяжело быть немцем в Советском Союзе. Особенно, когда война кончилась всего 20 лет назад, а ты первоклассник, а на всех экранах рыжие фрицы, ощерившись, идут в атаку, паля напропалую из «шмайсеров», которые, вообще-то, называются MP-40, что по-немецки звучит ещё гаже: maschinenpistolen, пистолетная машина, а придумал её никакой не Хуго Шмайссер, а Фольмер, но это никого не колышет, ты немец-перец-колбаса, съел мышонка без хвоста, внимание-внимание, говорит Германия, вчера под мостом поймали гитлера с хвостом.

Когда в войну играли, начиналась свара: кто немцы, а кто наши. Однажды сцепился с приятелем, его звали Витя Рейх. Ты будешь за немцев, падла, сказал я ему, на фамилию свою посмотри! Он кротко улыбнулся, и ответил: а ты на свою…

Вскоре мама его перекрестила на себя, и он стал Витя Морозов. Повезло.

Во втором классе училка, Атонида Григорьевна, чахоточно худая, выпукло очкастая, носатая, с плачущим голосом, носившая месяцами одно и то же платьице с гипюровым воротничком желтушной застиранности, принялась опрашивать школоту, заполняя журнал: папа-мама-фамилия-имя-отчество. И национальность. Все бойко рапортуют с места — русский, русский, казах, узбечка, украинец, русская. Даже один еврей. А немец только я. Сижу и сатанею. Зубы морзянкой колотятся. Вдруг она меня подзывает и спрашивает шёпотом: как тебя записать? Немец? Или? Она знает, что у меня есть потаённое, черноусое, кавказское «или», городок-то маленький. Мучительно размышляю, но с распухшего языка сползает: немец.

Урок деликатности и такта усвоен на всю жизнь.

2

Бабка моя, Амалия Генриховна Рерих, в девичестве Кёлер, немкой быть ничуть не стеснялась. Кричала во всё горло с передней площадки сквозь набитый автобус: Фолёдя! Vergiss nicht билет kaufen! Я потом ворчал, не можешь, что ли, по-русски? Она вскидывалась: я свой шпрахе не стыжусь. Кому не нравится, lass mich in Arsch lecken!» Грубовато, но немецкий язык екатерининских времён он такой. Крепкий. И слово «жопа» там в чести.

В начале 70х русские немцы стали робко царапаться в ОВИРы, норовя просочиться в Faterland, но годами сидели в отказе. Были они деревенские и по дороге в Алма-Ату тормозили на полпути, перевести дух и поплакаться. Останавливались и у нас. Бабка, потчуя гостей тушёной капустой, свиным шпеком и картофельным пюре, неустанно их костерила: Майн Готт! Здесь ви фашисты, а там будете руссише швайне! Но промывание мозгов было — как об стенку горох. Они ухмылялись, заедая её политграмоту изрядными кусищами ривелькухена. А кофий был желудёвый. С цикорием и без.

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Она чуть-чуть не дожила до Горбачёва. Жаль. Ей бы понравилось. «Они обвалятся ещё на твоих глазах, — говорила она мне когда-то. — Потому что пришли к власти через ложь и предательство. Mit Lüge und Betrug». Однако мысли не допускала о переезде в Deutschland. Никогда. Ни за что. Auf keinen Fall.

Но ей нравился Эрих Хонекер. «Красивый мужчин!» — задумчиво заключала она, поджав губы.

3

Моей первой заграницей стала Германия. 3 октября 1990 года, снижаемся, из-под крыла вынырнули черепичные крыши, и вид этот нежно кольнул сердце. Берлин, аэропорт Шёнефельд, броуновский движняк чудовищных толп вьетнамцев, у каждого на горбу поклажа. Или, холодильник, или стиральная машина, или телевизор. Их тьмы, и тьмы, и тьмы, они похожи на муравьёв, растаскивающих кучу жирных личинок, каждая из которых втрое больше своего носильщика.

3 октября, год 1990. Германия сливается в одно государство. Наш «Фольксваген»- жук, увяз, утоп, застрял в чудовищной пробке на Унтер-ден-Линден. Рискуем опоздать на самолёт в Бонн. «А, ерунда — возбуждённо говорю я встречающим. — Мы же находимся в центре исторического события!». Пожилой профессор из фонда «Врачи мира против атома» неожиданно резко отвечает: «Это мы ещё посмотрим, насколько оно великое». Пауза. И голос Ораза Рымжанова, приглушённый и изумлённый: «Старик, а ты откуда немецкий знаешь?»

А Эрих Хонекер, предмет тайных симпатий моей бабушки Амалии, бездомный, как король Лир, в этот день прячется в советском госпитале неподалёку от Берлина. Он стар, нищ и болен, у него рак печени.

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Бонн ещё столица. Город богатый, невозмутимый, респектабельный. Дубы. Платаны. На необхватных стволах живописные пятна мхов. Вдоль сомнамбулической улицы стоят дома, каждый, как дорогой торт, утопающий в ботаническом великолепии садов. Особняки, а не дома! Частнопрактикующий мидл-класс. Вывески: Врач. Адвокат. Гинеколог.

Автомобили не ревут, а едва слышно урчат утробно. И выхлоп у них не бензиновый, а никакой, но с лёгкой и нежной отдушкой пятизвёздочного коньяка, выпитого накануне.

На конференции, куда нас пригласили с фильмом, познакомился с казахом из Турции. Потом пили водку у меня в номере отеля Präsident. Говорили по-немецки. «Знаешь, — признался он за полночь, — я никогда не поеду в Казахстан. У них там главное слово — завтра. Или — потом. Так не пойдёт». Оказывается, он проучился год в алматинском пединституте, но разругался с ректором, который достал его марксизмом. Умотал в Бонн, где теперь заканчивал философский факультет университета.

На обратном пути снова Берлин, но времени до московского самолёта много, поэтому антиядерный доктор привёз нас на Курфюрстендамм, ближе к универсаму, где Мимино покупал крокодильчика для Альбертика. «Только в гастрономию не ходи», — шепнул он мне загадочно, и я, конечно же, туда и попёрся.

Чуть не издох.

Инфернальная картина жранья. Раблезианские витрины. Лукулловская избыточность. Порнографическое бесстыдство вывернутой наизнанку ненасытности. Я ходил, как лунатик. И громко, во всё горло повторял одну только фразу: «Ё* вашу мать!». И слёз не утирал. Было горько за страну, жующую по талонам, где едва проступали водянистые буквы «сахар», «табак», «водка».

Хотели как в Чили, получилось как всегда Хотели как в Чили, получилось как всегда
1968

Когда вернулся, антиядерный доктор всё понял. «Прости. Мне стыдно за эту обожравшуюся страну».

4

Первая половина 90х, земля Гессен, город Фульда, католическая столица Германии, сонная, насторожённая, недоверчивая. Какой чёрт занёс меня туда — не помню. Андрей Новак, тамошний немец из переселенцев, познакомил меня с московским перебежчиком. Откололся от туристической группы и прибежал в полицию. Сдался». Звали его Виталик. Он жил в неопрятной, захламлённой квартирке на выезде из Фульды и каждый день звонил жене. Привет. Ну, да. Угу. А ты? И что? Пока. И так четыре с половиной года. Ему не давали гражданства, ей визы.

Жил я у фрау Розы Фибер в офисе на дежурном диванчике. Она занималась делами наших переселенцев, в которых впивались как клопы, местные коммивояжеры, втюхивая им всякую дрянь. Роза Фибер познакомила меня с офицером бундесвера, капитаном Гауптманом. Он спросил меня — хочешь посмотреть на немецкую армию изнутри? И мы поехали.

Была пятница, конец дня. Из ворот КПП вылетали, завывая, как пули, крутые немецкие тачки, часовые махали им вслед. Я спросил Гауптмана, что это? Он пожал плечами: солдаты. Едут по домам на уик-энд. Я вскричал: «А если мы нападём на вас в уик-энд?». Капитан усмехнулся в рыжие усы и ответил: «Вы? Теперь не нападёте! Пойдем-как поедим…».

Еда была охренительная. Гуляш огненный, молоко миндальное и ванильное, пять видов хлеба и масла, свежедавленные соки, короче, кофе-морфе-чай-май. А что едят рядовые? Я задал этот вопрос не без тайного ехидства, поскольку вокруг были г.г. офицеры. Гауптман приосанился и ответил с надменной прусскостью: в армии ФРГ одно меню для всех. Только столовые разные.

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Он поселил меня в хирургически опрятной и чистой офицерской общаге, там стояли две железные койки с не прогибающейся сеткой. Я вышел покурить — Гауптман снабдил меня пайковым табачком, из которого я налепил цигарок.

Плац был огромный. В случае нужды, на него мог приземлиться раненный истребитель. Я поплёлся по периметру и дошёл до гаражей. Они были заперты, но под навесами стояли тупорылые грузовики времён войны. С крестами на бортах. С теми самыми крестами. Стало не по себе. Вернулся к общаге. И увидел, как в мою сторону движется патруль суточного наряда. Двое. Ведущий и ведомый. Они подходили всё ближе и ближе. Стали различимы детали. Эти натовские каски, силуэты которых были на мишенях наших стрельбищ, эти винтовки F-16. Вот он, вероятный противник. Сука.

Тот, кто шёл впереди, был такой немецкий «ботаник» в круглых очёчках, с внимательным взглядом старательного отличника. Винтовку F-16 держал на ремне, перекинутом через плечо. Второй — о, боги — был тот самый эсэсовец из советского кино — рыжий, ощерившийся, с закатанными рукавами, с американским maschinenpistolen, висящим на ремне, переброшенным через шею. Я сунул цигарку в зубы и беспрерывно чиркал колёсиком зажигалки, но она не давала огня, а курить хотелось зверски.

«Они меня сейчас шмальнут, — подумал я. — Их переклинит, и они меня шмальнут…».

Патруль поравнялся со мной. Всё, ухнуло в голове прощальным ударом. Они развернулись в мою сторону. Я прикрыл глаза, не переставая судорожно чиркать колёсиком.

Трижды Оскар между Команданте и Елбасы Трижды Оскар между Команданте и Елбасы
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— Гутен таг, — сказал ботаник. — У вас есть проблема? Пауль, помоги гостю…

И рыжий с готовностью подскочил ко мне и щёлкнул своим огнивом. Я затянулся с такой силой, что цигарка сразу же истлела до половины.

-Чу-у-с! — пропели они хором и потащили свою службу дальше…

(продолжение следует)

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