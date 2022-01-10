«Что стоит за событиями в Казахстане, и кто кого вытесняет с «Олимпа»?». «Не в силах справиться с ситуацией в Алматы, президент Токаев потребовал ввести в Казахстан войска ОДКБ». «Беспорядки в Казахстане: жизнь страны «до» и «после»

Сетевой Казахстан 10 января 2022г.

TIME . KZ . «9 января Глава государства провел очередное заседание оперативного штаба» — Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз. В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

AZATTYQ . ORG . Брюс ПАННИЕР – «Борьба за власть у «смертного одра» и другие теории. Что стоит за событиями в Казахстане, и кто кого вытесняет с «Олимпа»?» — Пока после нескольких дней беспорядков в Казахстане проводится жестокое подавление протестующих, в стране наблюдаются и признаки того, что внутри режима также идет борьба, вероятно, между президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ и его предшественником Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. То, что началось как мирные протесты, быстро охватившие Казахстан, становится крупнейшим потрясением для страны, а за этим за всем, по всей видимости, скрывается и нечто совершенно иное — битва за контроль над высшими эшелонами власти.

NOVGAZ . COM . Вячеслав ПОЛОВИНКО – «Вход конем» — Не в силах справиться с ситуацией в Алматы, президент ТОКАЕВ потребовал ввести в Казахстан войска ОДКБ, то есть потенциально российские. Ему могут этого не простить. Главный сюжет четырехдневных протестов в Казахстане, где люди сначала вышли на улицы из-за повышения цен на газ, а потом перешли к политическим требованиям, развернулся поздно вечером 5 января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в специальном обращении запросил военную помощь от ОДКБ — союза, в который Казахстан входит наряду с Россией, Беларусью, Таджикистаном, Арменией и Кыргызстаном. И ОДКБ уже дала согласие на ввод войск. Официально — из-за «террористической угрозы».

KAZPRAVDA . KZ . Владимир КУРЯТОВ – «Беспорядки в Казахстане: жизнь страны «до» и «после»» — Первые дни нового 2022 года разделили историю Казахстана на «до» и «после». Стало понятным: наша страна уже никогда не будет прежней. Определенные силы, и в этом нет уже никаких сомнений, пытаются разделить наше общество. В мутной реке дезинформации, захлестнувшей Казахстан, в жесточайших волнах насилия создается новая реальность. И то, какой она будет, во многом зависит от слаженной работы государственных органов и консолидации общества. Народ растерян, напуган, чего и добивались люди, организовавшие террор на волне митингов. А то, что хаос был управляемым, нет сомнений.

IA — CENTR . RU . Дарья ЧИЖОВА – «Казахстан-2022. Задания на завтра» — События в Казахстане настолько многослойны и противоречивы, что все попытки дать разумное объяснение происходящему на данный момент выглядят как живое воплощение пословицы – два арбуза в одной руке не унесешь. Особенно с учетом того, что информационная картина событий все еще корректируется, а количество вопросов, на которые хочется получить ответ, только возрастает. И все-таки хочется поговорить на другую тему. Не рефлексировать о случившемся, а посмотреть в будущее – с какими рисками и вызовами столкнется руководство Казахстана после относительной нормализации ситуации. Насколько глубокими будут изменения во внутренней и внешней политике страны после окончательного ухода Елбасы с политической сцены?

TENGRINEWS . KZ . «Мы столкнулись с гибридной террористической атакой – Карин» — Государственный секретарь считает, что это были четко спланированные, слаженные действия подрывных групп. Задачей их была общая дестабилизация ситуации — «Конечную цель сложно сейчас сказать, но я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан, с конечной целью общей дестабилизации и осуществления возможного государственного переворота. Все эти события оценивают по старым лекалам. На основе ранее увиденных событий. Кто-то сравнивает с цветными и бархатными революциями, но в отношении Казахстана эти сценарии были малоэффективны. Все-таки обстоятельства в нашей стране другие: и позиция власти достаточно устойчивая, и ряд других моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций. В конечном счете на Казахстане была опробована совершенно другая модель. Другой сценарий дестабилизации ситуации, но уже с использованием радикальных и террористических групп«, — добавил Карин.

365 INFO . KZ . «Мирные протесты закончились 4 января — Ашимбаев» — Полиция и Нацгвардия оказались неспособны оказать сопротивление. И обращение за помощью в ОКДБ оказалось единственно верным решением. «Международная общественность» упорно видит в боевиках исключительно «мирных протестующих», с которыми нужно «вести диалог». А еще она очень недовольна тем, что ТОКАЕВ обратился за помощью к ОДКБ, а, скажем, не к НАТО. Этими наблюдениями делится политолог Данияр АШИМБАЕВ. Между тем, по его мнению, мирные протесты были с 2 по 4 января. Причем помимо реально социально уязвимых слоев или недовольных властью граждан в них участвовали и профессиональные провокаторы и популисты.

«К беспорядкам в Казахстане приложил руку Запад» — Прошедшие беспорядки в Казахстане, сопровождающиеся нападениями экстремистов и погромами мародеров, оставляют немало вопросов. Как отмечает политолог Данияр АШИМБАЕВ, геополитический контекст событий в Казахстане весьма неоднозначен. По его наблюдениям, информационная пропаганда с Запада шла уже давно.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Тотальная безыдейность: невеселые предновогодние заметки» — Читая наши программы, концепции и планы и прочие стратегии, быстро обращает внимание на себя один момент: там есть все, показатели, бюджеты, патетика, мировой опыт — но нет идей. Алгоритмы достижения целей переписаны из предыдущих документов или заимствованы из зарубежных учебников. Есть много красивых слов, но нет ни критического осмысления ситуации, национального и международного опыта, ни понимания того, зачем все это нужно. Это хорошо видно и в экономике, и в идеологии, и в других сферах.

SPUTNIK . KZ . «Аким Алматы рассказал о ситуации в городе на 10 января» — Возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех крупных продовольственных рынков, порядка 70 АЗС, 111 аптек. Аким Бакытжан САГИНТАЕВ сообщил о постепенной нормализации жизнедеятельности Алматы.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.