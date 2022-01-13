«Токаев: рождение лидера». «Это дело чести для меня». «Алматинская трагедия, туманная революция, государственный переворот, террористическая атака». «Какими должны быть казахи». «Смысла в роспуске парламента нет никакого»

Сетевой Казахстан 13 января 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . ««Это дело чести для меня» – Токаев о восстановлении Алматы» — Под председательством Главы государства в городе Алматы состоялось заседание оперативного штаба… Президенту было доложено, что благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов… «Вы знаете, Алматы – мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как Президента и как гражданина нашего государства», – сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

TIME . KZ . «Данияр АШИМБАЕВ: Если власть не имеет авторитета, её защищать никто не будет» — Алматинская трагедия, туманная революция, государственный переворот, террористическая атака — это далеко не полный перечень того, как окрестили граждане события, происходившие в Казахстане и на большей части Алматы в первой декаде января. Что и кто стоит за этим? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Буквально все, что исходило от власти в последнее время, только вызывало раздражение у населения. То есть первые две причины — отсутствие слышащего государства, провозглашенного президентом, и социальная напряженность в обществе. Третья причина — это вопрос элитный. Понятно, что многие были недовольны выбором в пользу Токаева.

«Марат ШИБУТОВ: Такое больше не повторится» — Известный казахстанский политолог Марат ШИБУТОВ поделился своим видением того, что на самом деле произошло в Казахстане в целом и в Алматы в частности и кто за этим стоит — Все, что произошло, — это была попытка государственного переворота, осуществленная террористами и поддержанная погромщиками и мародерами при участии, а может быть, и при руководстве части сотрудников специальных органов. В частности, Комитета нацбезопасности и, возможно, тех, кого они курируют.

Петр СВОИК – «Только вперёд!» — Январские события, похоже, подвели черту под президентским транзитом и открывают теперь главный транзит — для всего Казахстана. Оставим в стороне политические и идеологические аспекты, посмотрим чисто экономически и даже еще уже — с сугубо финансовой точки зрения: где взять деньги на глобальную модернизацию страны?

AZATTYQ . ORG . ««Нужно уходить вовремя». «Разрушенная репутация» Назарбаева, шансы Токаева и «ловушка для автократа»» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ пытается самоутвердиться в роли решительного лидера, но риски не удержать власть по-прежнему высоки, считает российский эксперт Андрей КОЛЕСНИКОВ. Насколько справедливо мнение, что Токаеву удалось «переиграть» своего предшественника? Пойдет ли он на уступки Кремлю в ответ на ввод войск ОДКБ? Что ждет экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА? Эти темы Азаттык обсудил с руководителем программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токаев: рождение лидера» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ вдобавок к стратегическому терпению продемонстрировал способность к мгновенной оценке ситуации и принятию верных решений. Глава государства оказался не только чиновником, но и Политиком с большой буквы. Благодаря этому мощная попытка государственного переворота, в которой были задействованы высокопоставленные сотрудники спецслужб, государственного аппарата и представители олигархата – успешно подавлена. Теперь нужно не только наказывать виновных, но и создавать среду, в которой повторение таких масштабных кровавых уроков станет невозможным.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Проспавшие государство» — Страна пережила шок! Люди не могли поверить в то, что средь бела дня на улицах бесчинствуют, стреляют, убивают мирных граждан и полицейских, устраивают погромы, захватывают акиматы и телеканалы, мародерствуют… Хотелось бы конечно верить словам президента о необходимости перемен, но, вновь сформированное правительство, по сути, осталось прежним. То есть, в нем, в большей своей части, получили портфели люди, которые и привели страну к катастрофе.

IA — CENTR . RU . «Анатомия алматинской трагедии. Часть первая» — Кровавый мятеж, эпицентром которого стал крупнейший мегаполис #Казахстан’а, похоже, закончен. Есть человеческие жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны мирного населения. Казахстан, «пропустивший» тяжелый удар, начинает выходить из нокдауна, однако остается масса вопросов. Хроника событий с начала протестов в Казахстане – в первой части материала Аскара КУБАЙЖАНОВА.

KZAIF . KZ . «Переворот с подъёмом» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что произошло в стране и как нам всем жить дальше. Что это было? Пока ответить определённо, конечно, нельзя. События следуют одно за другим, и поспеть за ними, может, и можно, но мы сейчас не о новостях, а о том, что же всё-таки это было? То, «о чём говорили большевики»? Или никто предупредить подобного не мог в принципе? Революция? Заговор? Бунт? Или всё вместе? То, что эти события планировались и готовились заранее, ни у кого, думается, сомнений сейчас нет. Надеюсь, на вопросы, кем готовились, ради чего, кто хотел получить выгоду, мы ответ всё-таки когда-нибудь получим.

SPIK . KZ . «Кто стоит за попыткой госпереворота в Казахстане» — Первая неделя наступившего 2022 года теперь навсегда останется в людской памяти как черная полоса в истории Казахстана… Несмотря на то что с начала этих трагических событий прошло совсем немного времени, уже сейчас можно с большой долей вероятности утверждать, что это зло не было привнесено к нам извне, а зародилось в самом Казахстане — в тиши властных госкабинетов. Именно такого мнения придерживается Манас МАГУЛОВ, кандидат исторических наук, полковник запаса, бывший командир бригады внутренних войск, участник миротворческих миссий 1990-1991 годов.

FORBES . KZ . «Санжар Бокаев — об утильсборе, силовиках и старых кадрах в новом правительстве» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Героем нового видеоролика стал казахстанский политолог и предприниматель Санжар БОКАЕВ. Темами выпуска стали трагические события в Алматы, перестановки в правительстве, изменения с утильсбором, допущенные ошибки властей при столкновениях с митингующими и отсутствии диалога с народом.

QMONITOR . KZ . «Какие юбилейные даты предстоит отметить в наступившем году?» — В 2022-м нас ожидает немало «круглых» дат, которые имеют отношение как к советскому периоду в летописи Казахстана, так и к эпохе уже независимого его существования. Предлагаемым сегодня обзором охвачены важные и памятные события, касающиеся политической истории нашей республики, ее административно-территориального устройства, достижений в культуре и спорте, биографий знаменитых уроженцев казахской земли.

MK . RU . Михаил РОСТОВСКИЙ – «Назначением русофоба в министры президент Казахстана послал Кремлю грубый сигнал» — Поэт в России больше чем поэт, а министр в Казахстане гораздо больше, чем министр, — во всяком случае, если речь идет о новом министре информации и общественного развития Аскаре УМАРОВЕ. Назначение этого функционера стало громким, даже пронзительным сигналом президента ТОКАЕВА нашей стране. И относится этот сигнал вовсе не к разряду тех, которые можно было бы ожидать после того, как Россия сыграла решающую роль в спасении казахстанской государственности от полного краха.

REGNUM . RU . «Министр информации Казахстана отреагировал на обвинения в русофобии» — Новый министр информации Казахстана Аскар УМАРОВ заявил, что его образ демонизируют, и отверг обвинения в русофобии. Об этом он написал 12 января на своей странице в Facebook. Казахстанский министр отметил, что понимает важность союзнических отношений Нур-Султана с Москвой, и заявил о приверженности «принципам толерантности и дружбы народов».

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Какими должны быть казахи» — На мой взгляд, многие люди просто физически не могут думать, просчитывать последствия, освоить азы финансовой грамотности, прочесть инструкции, воспользоваться государственными услугами. Самый простой и понятный большинству вариант – заплатить посреднику, мошеннику, кому угодно, потому что самостоятельно люди не могут выполнить простейшие операции… И это не потому, что мы, казахи, такие тупые. Давно известно, к чему приводит дефицит йода… Если не задумаемся над тем, что едят наши дети, мы из года в год будем умножать ряды погромщиков и мародеров, а квалифицированные кадры для нового экономического курса придется завозить из других стран.

365 INFO . KZ . «Смысла в роспуске парламента нет никакого» — Данияр АШИМБАЕВ сначала отметил, что начались разговоры о необходимости переименовать столицу. Некоторые идут еще дальше и предлагают переименовать или вообще распустить партию Nur Otan, а также парламент — То есть «вытравить» все упоминания о первом президенте. Особенно в этом усердствуют лица, которые еще вчера слагали стихи и пели осанны в адрес Нурсултана Назарбаева, — подчеркнул он. Такие предложения Ашимбаев не одобрил, сказав, что «нужен здравый подход».

«Как избавиться от «поколения Патамушта» в новом кабинете министров?» — Люди ждут реформ, которые реально улучшат жизнь. Но справятся ли новые министры и их молодые замы с инстаграмным мышлением с серьезными задачами? Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ, рассуждая об этом «поколении Патамушта» во власти, отмечает, что в целом новый состав кабинета министров вызывает сомнения — От нового состава кабинета министров я не ожидаю ничего хорошего. С теми вызовами, которые сейчас стоят перед Казахстаном, состав министров социально-экономического блока, который был нам предложен, справиться по определению не сможет и никаких прорывов не произведет.

SPUTNIK . KZ . «Сагинтаев: в акимате были безоружные — их избили, убили, головы отрезали» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ рассказал, где он находился во время беспорядков, почему полиция оказалась безоружна перед террористами и почему приказ стрелять по боевикам был отдан не сразу. По словам градоначальника, в тот день он находился в оперативном штабе на рабочем месте и никуда не уходил — «Мы все находились в штабе на рабочих местах. Никто никуда не уходил. В первую ночь к утру я сделал заявление, его разместили. Следующие дни мы сидели в штабе. Моя основная задача была связываться с Минобороны, МВД, руководством администрации. Мы координировали всю эту работу«.

««Допускать мысли о страхе не было времени»: пресс-секретарь о штурме здания полиции Алматы» — Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат АЗИРБЕК рассказала о своей работе в период беспорядков в городе. Она сообщила, что ей удалось вернуться домой на четвертые сутки. Все это время она находилась в здании ДП на службе. Отметим, что официальный представитель ДП является матерью четверых детей – трехмесячного малыша, двухлетней девочки, 12-летнего мальчика и 13-летней девочки — Это была моя служебная обязанность – находиться на посту во что бы то ни стало. Потом я уже пресс-секретарь, а потом уже женщина.

TURANPRESS . KZ . «Миллионного заболевшего коронавирусной инфекцией зафиксировали в нашей стране» — С момента начала пандемии коронавирусной инфекцией количество заболевших в нашей стране перевалило за миллион. Казахстан стал 46-й страной мира, в которой число заболевших перевалило за 1 миллион случаев. Следует отметить, что вслед за новогодними праздниками и рождественскими каникулами началось быстрое распространение инфекции, что минздрав связывает с распространением штамма «омикрон» и не соблюдением мер профилактики.

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