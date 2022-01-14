Алматинцы объединяются против Сагинтаева

Эта петиция по отставке градоначальника может положить начало демократическим переменам

Настало то самое время, чтобы отмыть свой дом от пожарища, отскоблить все уцелевшие стены, выбросить на свалку сгоревшие вещи и стереть свою память вот таким очищением.

Алматы – тот самый сгоревший дом, родной и любимый город. И в нем нет место власти, которая не защитила наш дом от варваров, не встала грудью на его защиту, и в то время, когда город и его жители были подвержены смертельной опасности, отсиделась в укромном месте, боясь за свою шкуру и благополучие.

А потом, спустя несколько дней, когда стало понятно, что город выстоял, в информационное поле пролилась акимская благодать…

Уже потом, когда 12 января в самый крупный город страны, бывшую столицу, прилетел «господин президент», была надежда, что он привез нового главу города и это историческое во всех смыслах назначение, состоится. Увы, надежды не оправдались.

И тогда общественность Алматы создала петицию по отставке акима Сагинтаева, и у нее есть на это полное моральное право…

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ПЕТИЦИЯ ПО ОТСТАВКЕ АКИМА г. АЛМАТЫ

Автор петиции: жители города Алматы I 13 января 2022 г.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

От лица неравнодушных граждан жителей города Алматы позвольте выразить Вам признательность за поддержку и стойкость в отстаивании интересов Родины, которую мы чувствуем в эти страшные дни, когда мы потеряли родных, друзей, а наш родной, любимый город буквально разгромили боевики и мародеры.

Однако мы с глубоким возмущением констатируем тот факт, что АКИМ ГОРОДА АЛМАТЫ ГОСПОДИН САГИНТАЕВ не выдержал самый главный экзамен в своей жизни — не поддержал ни морально, ни физически горожан в трудные дни для города. Он не вышел элементарно в эфир с обращением к алматинцам. Мы не видели его в публичном поле вплоть до 8 января. Это губительно поздно, в такие моменты нельзя медлить, когда город подвергался с 4 января нападениям разъярённой толпы террористов.

Аким самого большого мегаполиса страны спрятался от народа на 4 дня. Вместо этого мы видим, что его смелости хватило появиться снова в кадре, когда ситуация, достигнув своего апогея, пошла на спад, благодаря Вашим действиям как Президента страны. Наше разочарование действиями и бездействием нынешнего акима города носит системный характер. Мы наблюдаем уже который год, что нет преемственности, хорошо зарекомендовавшим себя инициативам прежнего градоначальника. Несмотря на активность наших горожан в Общественном совете города, господин Сагинтаев продолжает свою собственную повестку во всех направлениях, включая ключевую ценность для города — безопасность детей и близких. Считаем, что господин Сагинтаев показал свою полную несостоятельность как руководитель в самые сложные моменты. Как во время пандемии, так и во время террористических атак.

Мы просим Вас освободить господина Сагинтаева с поста акима города. Считаем, что пора на примере Алматы провести открытые выборы акима. Если Вы считаете, что на данном этапе этот невозможно по ряду причин, просим Вас назначить на пост акима города коренного алматинца, кто хорошо знает нужды родного города и кого однозначно поддерживает население южной столицы.

Благодарим Вас ещё раз за стойкость, что не оставили свой народ в тяжелейший период, не дрогнули, и желаем от всего сердца быть последовательным в деле политических и экономических реформ, возврата Казахстана к стабильности и дальнейшему процветанию. Пусть прошедшие дни разгула террора никогда не повторятся, мира и спокойствия нашей Родине.

Петицию можно подписать здесь: https://www.otinish.kz/ru/petition/83/

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В первые часы после создания петиции ее подписали более 10.000 человек, и будет еще много тысяч подписей, думается, гораздо больше, чем требуется для того, чтобы на волеизъявление народа наконец обратило внимание «слышащее государство».

Но причина таких требований, конечно, не только малодушие и откровенная трусость городского начальника – иначе, возможно, он в свое время выбрал профессию пожарного – чтобы тушить красивое историческое здание, достойную основу архитектурного ансамбля проспекта Республики Алматы.

Или, возможно, он стал бы образцовым полицейским, который не отрабатывает на улицах города «откаты» вышестоящему начальству, а встает и в мороз, и в зной на перекрестки с погасшими светофорами, чтобы наладить дорожное движение.

А, может быть, он стал бы героическим старшим лейтенантом, который бы сумел отличить мирного протестующего от варвара, убийцы и террориста и не посмел давать огонь «на поражение», не разобравшись, кто там, по ту сторону баррикад или просто едет по улице Назарбаева Алматы по своим мирным делам?

Или, кто знает, он, сын зоотехника и заведующего овцефермой, мог бы оказаться «по ту сторону» баррикад, поскольку люди труда, сельское население страны так и остается самым бедным, малообразованным и бесправным в родной стране?..

Сагинтаев стал тем, кем стал.

Бросало его не по-детски. После КазГУ сразу пошел преподавать политэкономию в Нархозе, и очень скоро вернулся в родной университет, за 4 года став доцентом кафедры социологии. Выбиться в люди, не вернуться в совхоз – видимо, цель была такая. Но потом подул ветер перемен, а Сагинтаев оказался легок, «мастер на все руки», благодаря старым и новым связям. Уже мало кто помнит, но именно он, доцент, причудливым образом стал генеральным директором АО «Казмет». Это было самое брутальное предприятие в стране, если не сказать больше.

Но уже скоро из бизнесмена он превратился в классического функционера, став сначала заместителем акима Жамбылской области, а потом и просочившись в правительство.

Ему фартило по всем статьям – «работали» родственные связи, удачно женился. Его тесть – известный политик и в свое время председатель ЦИК РК Каратай Турысов.

Надо ли перечислять, каких высот в государственном управлении достиг Сагинтаев? Председательствовал в разных государственных агентствах, акимствовал, занимал посты министра, премьерствовал, в конце концов, и даже государственным секретарем был полтора месяца. И вот на склоне лет, в почти предпенсионном возрасте, его отправили в почетную ссылку в Алматы, самый спокойный и благополучный мегаполис. Видимо, полагали, пусть доживет свой политический век спокойно…

Чем запомнился Сагинтаев на посту акима Алматы – об этом много писали раньше и пишут в эти дни встревоженные горожане. Но так и не стал настоящим управленцем, хозяином, Гражданином города, в котором он не родился…

P. S. Пока нет выборности акимов, подписание петиций является единственным законным средством смены назначенцев сверху. Прецедентов не было. Но сейчас, кажется, времена уже другие? Пусть станут. Пусть будут.

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