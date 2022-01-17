Данияр Ашимбаев «разбушевался» — 5

Сетевые СМИ о публикациях известного политолога

Данияр АШИМБАЕВ – «Тотальная безыдейность: невеселые предновогодние заметки» — Читая наши программы, концепции и планы и прочие стратегии, быстро обращает внимание на себя один момент: там есть все, показатели, бюджеты, патетика, мировой опыт — но нет идей. Алгоритмы достижения целей переписаны из предыдущих документов или заимствованы из зарубежных учебников. Есть много красивых слов, но нет ни критического осмысления ситуации, национального и международного опыта, ни понимания того, зачем все это нужно.

Это хорошо видно и в экономике, и в идеологии, и в других сферах.

Кажется, порой, что причиной коррупции и неэффективности является не просто жадность или ленность, а то простое обстоятельство, что чиновник или квазигосменеджер просто ничего не умеют делать в плане пользы для общества. От них требуется форма, но не содержание, образ жизни, но не результат. И «внешнее» все больше вытесняет «внутреннее». Это как с религией. Парни отпускают бороды, девушки надевают платки, но в упор не понимают и не могут объяснить зачем.

Зачем выполнять госпрограмму, если она постоянно корректируется в плане цифр, а большая половина заданий — чистая абстракция? Да никто особо и не требует результата… И это происходит сплошь и рядом.

Татьяна КИСЕЛЁВА – «Мирные протесты закончились 4 января» — «Международная общественность» упорно видит в боевиках исключительно «мирных протестующих», с которыми нужно «вести диалог». А еще она очень недовольна тем, что Токаев обратился за помощью к ОДКБ, а, скажем, не к НАТО.

Этими наблюдениями делится политолог Данияр АШИМБАЕВ. Между тем, по его мнению, мирные протесты были с 2 по 4 января. Причем помимо реально социально уязвимых слоев или недовольных властью граждан в них участвовали и профессиональные провокаторы и популисты.

— С 4 января главную роль в событиях в Алматы и ряде других регионов стали играть заранее подготовленные штурмовики, которые безо всяких лозунгов пошли на силовую конфронтацию.

Они не ставили вопрос о «политическом диалоге», а захватывали и громили административные здания, редакции телеканалов, правоохранительных органов, попутно быстро вооружаясь (как из своих, так и из захваченных арсеналов). Этому процессу сопутствовала мощная информационная поддержка, включая дезинформацию и провокации

Расширению «социальной базы» «протеста» способствовало демонстративное мародерство, что втянуло в грабежи и погромы маргинализированную молодежь. Полиция и Нацгвардия оказались неспособны оказать сопротивление, что привело к захвату акимата, резиденции президента и тому печальному факту, что город оказался беззащитным. Как мы видим, КНБ и Минобороны особо не рвались давать отпор террористам. Не уверен в том, что содействовали. В силу профессиональной деградации они и не смогли бы ничего сделать, — отмечает политолог.

Между тем, по словам Ашимбаева, в один момент возникла реальная угроза захвата власти в ряде крупных городов боевиками, тесно связанная с религиозными экстремистами (в том числе во власти и за рубежом), криминалом и частью силовиков. И в этих условиях Токаев принял единственно возможное решение — обратиться за помощью к ОДКБ, прежде всего к России, которая эту помощь незамедлительно оказала.

«К беспорядкам в Казахстане приложил руку Запад» — Прошедшие беспорядки в Казахстане, сопровождающиеся нападениями экстремистов и погромами мародеров, оставляют немало вопросов. Как отмечает политолог Данияр АШИМБАЕВ, геополитический контекст событий в Казахстане весьма неоднозначен. По его наблюдениям, информационная пропаганда с Запада шла уже давно.

— США заинтересованы в том, чтобы Казахстан находился либо в конфликте, либо в конфронтации с Россией и Китаем — нашими соседями и партнерами.

Известно, что западные НПО потратили немало усилий на антироссийскую и — шире — антисоветскую пропаганду, поддержку любых либеральных и национал-патриотических проектов

Самое модное направление — однобокое и тенденциозное освещение темы голода 30-х годов, названное «голодомором» и в практической трактовке направленное не на выяснение исторической правды, а на осложнение российско-казахстанских и русско-казахских отношений.

Немало этому способствовали демагоги, популисты и провокаторы, засевшие во властных кабинетах. Последние годы через радио «Азаттык» шло активное педалирование темы так называемых «казахских концлагерей».

В интересах подрыва отношений между Казахстаном и Китаем провокаторы активно пропагандировали ценности панисламизма, пантюркизма и псевдоказахского национализма, разжигая тем самым межнациональную и межконфессиональную рознь в стране…

Предположим, что часть элиты была крайне недовольна кандидатурой Токаева, и решение Назарбаева о передаче ему партии «Нур Отан» как следующий этап транзита укрепил его позиции как главы государства и снимал вопрос, кто будет кандидатом на выборах 2024 года.

С учетом того, что боевики связаны с салафитами внутри страны, синхронизация действий для смещения Токаева (да и Назарбаева) очень и очень возможна. Фамилии называть не буду — они и так достаточно известны. Момент был выбран очень удачно. И внешнее прикрытие было, скорее всего, отработано.

Однако действия Токаева опровергли этот сценарий. Президент не санкционировал применение оружия в первый день, что привело к временному разрыву между «мирными протестами» и боевыми действиями. И лицо террора сразу стало очевидным (кроме тех, кто эту разницу сознательно не хочет видеть).

Глава государства уволил силовиков, которые проспали или содействовали бандитам и их хозяевам. Он взял на себя полноту власти в стране, инициировал антитеррористическую операцию, обратился за помощью к дружественным странам и, четко расставив приоритеты, показал себя как национальный лидер, — заключает Ашимбаев.

Сауле ИСАБАЕВА – «Враг внутри нас. Кто виноват в январской трагедии?» — Люди, которые в эти дни бесчинствовали в Алматы и других городах страны, — это в большинстве своем те самые «дети независимости», с которыми государство и общество связывали большие надежды, полагая, что именно они выведут Казахстан в число цивилизованных и конкурентоспособных стран. Январская трагедия показала, что все эти годы в сфере воспитания молодежи мы не просто стояли на месте, а двигались в обратном направлении. Почему такое стало возможным? Как мы упустили целое поколение? На ком лежит вина за произошедшее? Дать оценку сложившейся ситуации мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА.

— Протестная почва в Казахстане давно уже была готова. В основе ее лежит огромный пласт социально-экономических проблем, которые не решались десятилетиями. В некоторых регионах страны сложилась настолько напряженная ситуация, что достаточно одной спички, чтобы случился пожар…

Что касается молодежи, то она у нас в большинстве своем маргинализирована, ей абсолютно чужд ценностный набор, присущий людям советского периода. В голове у нее каша из исторических мифов, религиозных лозунгов и понтов в виде дорогих смартфонов, автомобилей и других атрибутов якобы успешной жизни, которые массово приобретаются в кредит и еще больше ухудшают финансовое положение населения. Стоит ли удивляться тому, что при столь глубокой дезориентации и неустроенности молодые люди легко становятся объектом манипуляций, а зачастую и сами стремятся к тому, чтобы быть использованными?

Налицо ценностная деградация, ставшая в том числе следствием так называемого «возвращения казахов к традиционным ценностям», которые даже сформулировать толком никто не может. Согласитесь, смешно в современных условиях равняться на номадов 15-16 веков и называть жителя села, занимающегося земледелием, носителем традиционных ценностей. Скорее, мы имеем дело с ценностями разваливавшегося советского колхоза, а не кочевой цивилизации. Добавьте к этому маркетинговые стереотипы, допустим, о важности тоев по любому поводу, обрядовой, а не духовной части того же ислама, айфонов в кредит – и вот мы получили ту среду, в которой вырастили достаточно инфантильную и безыдейную молодежь…

В нашем обществе отсутствуют силы, способные направить молодежь на путь развития. Научно-техническая интеллигенция, которая являлась бы носителем передовой мысли, перестала существовать как явление в принципе. Технократами себя стали называть банкиры и финансисты, а не инженеры и технологи (полная подмена понятий). При этом статус «казахстанской интеллигенции» присвоила себе группа творческих лиц, которая перестала вообще что-либо творить, кроме открытых писем по любому поводу. О какой-то их ответственности за развитие и воспитание молодежи речь, естественно, уже не идет.

Что касается ответственности государства, то оно не может и не хочет даже собственные программы контролировать, а в сфере идеологии охотно идет на поводу у агашек. О какой молодежной политике, нормальном трудоустройстве может идти речь в таких условиях? Надо понимать, что рост доходов населения, к чему мы тщетно стремимся много лет, может быть обусловлен, прежде всего, стабильной работой. А ее в Казахстане нет — заводы не строятся, новых массовых производств не создается. Если и открываются какие-то вакансии, то либо фиктивные, либо временные, о чем не раз говорил президент.

Понятно, что весь этот бедлам, процветающий в государстве, не мог не коснуться силового блока, в который за все эти годы вбухали триллионы тенге, а на выходе получили абсолютную неспособность организовать сопротивление бандформированиям. Где были во время штурма Алматы подразделение специального назначения КНБ «Арыстан» (бывшая «Альфа»), Служба государственной охраны, спецподразделения полиции? На самом деле мы их не видели в действии, разве что на каких-то миниатюрных митингах. И это несмотря на регулярные антитеррористические учения, которые, похоже, проводились только на бумаге. То, что в Минобороны не все в порядке, было ясно еще задолго до январских событий – на это указывали взрывы на складах боеприпасов, многочисленные факты дедовщины, криминала и коррупции в рядах военнослужащих…

Думаю, что Казахстан выстоял в этот сложный час только благодаря стойкости президента Токаева, российским и казахстанским силовикам (тем, кто сохранил верность присяге). Как будут дальше развиваться события, предсказать сложно, но радует уже хотя бы то, что на официальном уровне признаны все эти ошибки и озвучено твердое намерение произвести серьезный «разбор полетов».

Руслан БАХТИГАРЕЕВ — «Данияр АШИМБАЕВ: Если власть не имеет авторитета, её защищать никто не будет» — Алматинская трагедия, туманная революция, государственный переворот, террористическая атака — это далеко не полный перечень того, как окрестили граждане события, происходившие в Казахстане и на большей части Алматы в первой декаде января. Что и кто стоит за этим? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

— Начнем с того, что причин произошедшего три. Во-первых, это сильнейшая социальная напряженность в обществе. Я не могу сказать, что она переросла в протест, потому что на митинги, как мы видели, выходила довольно специфическая часть населения. Но тем не менее за последний год были бензиновый кризис, кормовой кризис, проблемы с вакцинацией, непонятные движения в сфере экономики и т. д. Поэтому общество было в достаточной степени накалено. При этом государство плохо реагировало: ни по линии министерств, ни по линии акиматов обратной связи не было. Напряженность росла, а прорывов не было. Вдобавок были непонятные движения по ЛРТ, утильсбору, монополизации рынка, те же движения вокруг средств ЕНПФ, режима налогообложения интернет-платежей, строительства новых больниц по завышенным сметам.… Буквально все, что исходило от власти в последнее время, только вызывало раздражение у населения. То есть первые две причины — отсутствие слышащего государства, провозглашенного президентом, и социальная напряженность в обществе.

Третья причина — это вопрос элитный. Понятно, что многие были недовольны выбором в пользу Токаева. И часть элиты, и часть бизнес-сообщества старалась апеллировать к первому президенту. Но за последний год Назарбаев стал планомерно передавать свои должности Токаеву — Ассамблею народа Казахстана, партию Nur Otan и последняя передача — пост главы Совбеза. Причем передача поста председателя партии Nur Otan давала все основания предполагать, что Токаев будет ее основным кандидатом на выборах 2024 года. И то, что Токаев — президент не транзитный, а долгосрочный, многим стало понятно только под Новый год. И это вызывало у них недовольство. К тому же мы помним, кого называли потенциальными преемниками Назарбаева в последние годы. Понятно, что у этих людей были достаточно большие амбиции на этот счет…

Мы знаем, что немало представителей элит были связаны с религиозными экстремистскими организациями, если не возглавляли их даже, были тесно связаны с силовыми структурами, с криминальными структурами, в том числе с наркобизнесом. И понятно, что в этих структурах и вызревал этот потенциальный заговор. Этому, безусловно, способствовала и международная обстановка. Мы видели, что одним из ключевых факторов было стимулирование казахского национализма, построенного на негативной основе. Национализм — понятие многоплановое, но у нас оно приняло именно негативную окраску с культивированием негативных страниц истории, вычленением из общего контента отдельных аспектов, которые экстраполировались на сферу национальных и международных отношений. И власть продолжала заигрывать с этими националистами, не понимая всю опасность этой игры…

С другой стороны, то, что полиция не применяла огнестрельное оружие, позволило обнажить истинную причину этих беспорядков — атака на власть. Если бы полиция в первые дни применила оружие, то люди сразу обвинили бы власти в том, что она стреляет в народ. И митинги были бы более массовыми. Но этого не произошло, и на улицы вырвался террор со всеми сопутствующими признаками: мародерство, убийства, изнасилования. И сразу стало ясно, что происходящее — это далеко не мирный протест, переросший в народное восстание, как планировалось изначально.

Поэтому промедление со стороны Акорды дало определенную политическую фору, позволившую отделить мирный протест от бандитизма и террора. При этом ни наши либерасты, ни прозападные и западные СМИ в упор не хотят видеть разницу между мирными протестами и террористической атакой. И если бы Токаев не взял на себя всю полноту ответственности, если бы он не обратился за помощью к ОДКБ и к той же России, то власть рухнула бы в течение нескольких дней…

Россия и Китай абсолютно не являются силами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в Казахстане. То же самое можно сказать и про Киргизию с Узбекистаном, которые, имея за собой тыл в виде мирного Казахстана, могут спокойно бороться с экстремизмом на своих территориях.

Здесь же была явная поддержка со стороны панисламистских и пантюркистских группировок. Скорее всего, была связь с радикальными салафитскими группировками извне и, я думаю, как минимум, моральная и политическая поддержка со стороны Запада, прежде всего тех же США…

Напряженность растет, и январские события эту напряженность не рассеяли. Есть масса других вопросов, где может рвануть. И власти надо сейчас работать изо всех сил над качеством своей работы и одновременно отрывать от кормушек очень уважаемых людей. Ведь если их сейчас не сдвинуть, то государство просто рухнет.

Если бы не помощь России, то Казахстан — тот Казахстан, который мы все знаем, просто элементарно вылетел бы в трубу. Поэтому нужно реформировать не только силовиков, но и все сферы управления. Нужно снимать напряженность, но при этом надо понимать, что некоторые реформы будут восприниматься населением в штыки. Это очевидно: население в свое время активно сопротивлялось строительству социализма, население сопротивлялось строительству капитализма.

Но те или иные вещи все равно надо продвигать, даже вопреки общественному мнению. Но продвигать их государство сможет лишь тогда, когда у него будет доверие и авторитет. А когда во власти сидят бенефициары экономических решений, никакого авторитета и уважения она не имеет. Такую власть никто не будет защищать. И я думаю, что в эти дни власть это четко поняла.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.