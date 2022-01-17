Казахский футболист на просмотре в лучшем клубе России, наши теннисисты на Australian Open, перерыв в КХЛ, накануне старта чемпионата Европы по футзалу, неудачи биатлонистов и могулистов

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: Елена Рыбакина, Тимофей Скатов и другие

20-летний казахстанец Тимофей Скатов (255-й в рейтинге АТР) впервые в карьере пробился в основную сетку турнира «Большого шлема»: он сумел преодолеть все три раунда квалификации к стартующему сегодня открытому чемпионату Австралии. В стартовом круге уроженец Петропавловска, получивший теннисное образование в российской Туле, встретится с другим «квалифаем» словаком Норбертом Гомбошем (117-й).

На снимке: Тимофей Скатов. (Фото Getty Images)

Таким же образом прошел в основную сетку наш ветеран Михаил Кукушкин (180-й), которому теперь предстоит поединок с американцем Томми Полом (41-й). Победитель этой пары мог выйти на серба Новака Джоковича, но первую ракетку мира в минувшую пятницу депортировали из Австралии за нарушение правил въезда. Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик (35-й) начнет турнир сегодняшним матчем с американцем Эрнесто Эскобедо (141-й).

В женском одиночном турнире наши главные надежды связаны, конечно, с Еленой Рыбакиной, которой осталось совсем немного для того, чтобы ворваться в топ-10 рейтинга WTA. После недавнего успеха на турнире в Аделаиде, где она добралась до финала (проиграла в поединке за титул первой ракетке мира австралийке Эшли Барти), Елена поднялась уже на 12-ю позицию. Жребий выбрал ей в соперники другую представительницу нашей страны Зарину Дияс (108-я). А Юлии Путинцевой (42-я) предстоит поединок с француженкой Армони Тан (110-я).

Футбол: Нуралы Алипом заинтересовался «Зенит»

22-летний защитник алматинского «Кайрата» и национальной сборной Нуралы Алип получил приглашение пройти просмотр в санкт-петербургском «Зените», сильнейшем клубе российской премьер-лиги. Сейчас эта команда находится на учебно-тренировочных сборах в Эмиратах, которые завершатся 25 января, после чего и решится судьба перспективного казахстанского футболиста: либо ему предложат заключить контракт, либо он вернется в Алматы.

На снимке: Нуралы Алип. (Фото с сайта КФФ)

Уроженец Актау начинал в «Каспии», затем проходил обучение в академии «Кайрата» и в 18-летнем возрасте дебютировал в его основной команде. Тогда же он провел первый свой матч за национальную сборную Казахстана. Нуралы – довольно фактурный футболист, при этом быстрый и резкий, хорошо играет на «втором этаже», неуступчив, достаточно техничен. Будем надеяться, что он сумеет проявить себя в ходе просмотра. Для нашего футбола очень важно, чтобы казахстанские игроки выступали в сильных зарубежных клубах, совершенствовались в профессиональном плане.

Фристайл: остановились далеко от пьедестала

В Дир-Вэлли (США) прошел очередной этап Кубка мира, в рамках которого участники соревнований в олимпийском могуле разыграли сразу два комплекта наград. Казахстанские спортсмены на сей раз ничем не порадовали.

В женских заездах лидер нашей сборной Юлия Галышева в первый день стала только 11-й, а назавтра не вышла на старт. Другая наша соотечественница, Аяулым Амренова, оба раза заняла 28-е место. Впрочем, это гарантировало ей завоевание одной из 30 путевок на Олимпиаду, которая начнется совсем скоро, 4 февраля. Ранее права на участие в зимних Играх добились Галышева и Анастасия Городко, досрочно набравшие необходимое количество рейтинговых очков.

В мужском могуле Павел Колмаков, единственный казахстанец, поехавший на этот этап КМ, довольствовался 18-м и 16-м местами. Помимо него, на Олимпиаду отобрался Дмитрий Рейхерд, который в нынешнем сезоне из-за травмы пропустил все международные соревнования, но имел достаточный очковый запас.

В общем зачете Кубка мира после восьми стартов Колмаков по-прежнему располагается на 5-й позиции, а Галышева идет лишь 14-й. Лучшим ее результатом на отдельных этапах остается 7-е место, которая она заняла больше месяца назад. Накануне Олимпиады такая ситуация не может не беспокоить.

Биатлон: проваленная отборочная кампания

Завершившийся вчера в Рупольдинге (Германия) этап Кубка мира стал последним, результаты которого пойдут в зачет олимпийского рейтинга. Именно согласно этому рейтингу будут распределены национальные квоты для участия в предстоящих зимних Играх. И хотя официальные итоги отборочной кампании ещё не подведены, можно смело утверждать, что для сборной Казахстана она оказалась одной из самых неудачных в истории.

Ещё до начала нынешнего зимнего сезона было очевидно, что наша мужская команда может рассчитывать не больше чем на одну-две квоты. Что касается женской, то она к тому моменту располагалась на промежуточной 20-й позиции, последней, дававшей право делегировать в олимпийский Пекин четырех участниц. Но в период с конца ноября по 16 января она показывала достаточно слабые результаты, что позволило команде Китая обойти её. «Стреляющие лыжницы» из Поднебесной по причине жестких карантинных ограничений, введённых в этой стране, пропустили весь прошлый сезон, но в нынешнем наверстали упущенное и уверенно вошли в топ-20.

Таким образом, на зимние Игры от Казахстана поедут одна или две девушки и, скорее всего, один парень. То есть в общей сложности, максимум, трое. Следует напомнить, что на двух предыдущих Олимпиадах нашу страну каждый раз представляли по 10 биатлонистов.

Хоккей: три победы перед вынужденным перерывом

Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен на неопределенное время, Руководство лиги приняло такое решение в связи с новой вспышкой ковида, вызванной штаммом «омикрон»: в различных клубах выявлены в общей сложности свыше ста игроков, которые заразились вирусом.

Перед вынужденной паузой «Барыс» набрал неплохой ход, одержав с начала нового года три победы в трех проведенных матчах. Первая из них, над рижским «Динамо», аутсайдером Западной конференции, была вполне ожидаемой. В этой игре отличились нападающие сборной Казахстана: Роман Старченко и Никита Михайлис забросили в ворота клуба из столицы Латвии по две шайбы. А итоговый счет – 7:1.

Следующий соперник был куда сильнее – магнитогорский «Металлург», который ведет с челябинским «Трактором» спор за лидерство в Восточной конференции. Причем с ним «Барыс» встретился дважды. В первом матче, состоявшемся в Нур-Султане, хозяевам льда дважды пришлось отыгрываться: голы в свой актив записали Джо Морроу и Томаш Юрчо. А за шесть минут до финальной сирены Роман Старченко совершил впечатляющий сольный проход, венцом которого стал точный бросок в дальнюю «девятку» – 3:2.

Спустя четыре дня команды сошлись на льду магнитогорской арены «Металлург». Теперь уже подопечные Юрия Михайлиса трижды выходили вперед в счете: результативные атаки завершили Алихан Асетов, Якоб Лилья и Антон Сагадеев. Но каждый раз хозяева площадки восстанавливали равновесие. В итоге игра перешла в овертайм, за полторы минуты до окончания которого Линден Вей принес казахстанскому клубу победу – 4:3.

Благодаря этим успехам «Барыс» закрепился на 8-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции: у него теперь 48 очков после 47 игр. Всего на два балла отстаёт хабаровский «Амур», но он провел на три матча больше.

Футзал: с надеждой на медали чемпионата Европы

На этой неделе, 19 января, в Голландии стартует финальный турнир чемпионата Европы. Борьбу за медали поведут 16 национальных сборных, которые на первом этапе распределены по четырем группам: «А» – Португалия, Голландия, Сербия, Украина; «В» – Казахстан, Италия, Словения, Финляндия; «С» – Россия, Хорватия, Польша, Словакия; «D» – Испания, Грузия, Азербайджан, Босния и Герцеговина. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в «плэй-офф».

Стоит напомнить, что на предыдущем континентальном первенстве, которое состоялось четыре года назад, в 2018-м, сборная Казахстана заняла высокое 4-е место (кстати, на такой же позиции она расположилась по итогам недавнего чемпионата мира). Тогда наши футзалисты, дойдя до полуфинала, проиграли на этой стадии в равной борьбе испанцам – 5:5 (по пенальти 1:3), после чего в поединке за «бронзу» с минимальным счетом 0:1 уступили россиянам. А чемпионами Европы стали португальцы, одолевшие в «золотом» матче испанцев. Именно названные команды, скорее всего, и являются главными претендентами на медали Евро-2022.

В заявку сборной Казахстана включены: вратари – Игита, Нарун Сериков (оба — «Кайрат»), Рауан Атантаев («Нур-Султан»); полевые игроки – Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все — «Кайрат»), Арнольд Кнауб («Динамо Самара», Россия), Лео («Норильский никель», Россия), Нурбек Карагулов («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»), Жомарт Токаев, Ерсултан Сагындыков (оба — «Атырау»).

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.