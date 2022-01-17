«Назарбаев навестил родное село 2-3 января, улетел через Киргизию в ОАЭ». «Ввод миротворческих сил в Казахстан: насколько он был оправданным?». «В целом, я не завидую правительству, которому поставили задачу, похожую на «Mission Impossible» (миссия невыполнима)»

Сетевой Казахстан 17 января 2022г.

MK . RU . «Назарбаев навестил родное село 2-3 января, улетел через Киргизию в ОАЭ» — Об этом рассказали жители Шамалгана, где родился Елбасы. Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ живым и здоровым приезжал в родное село Шамалган под Алматы 2 января, был там и 3 числа. Затем на бронированном автомобиле он выехал в Киргизию, откуда улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом нашим специальным корреспондентам рассказали односельчане Назарбаева.

AZATTYQ . ORG . Тодд ПРИНС – «Токаев нацеливается на богатства Назарбаевых. Администрация Байдена — перед дилеммой?» — Обвинения в коррупции в адрес семьи Назарбаева — снова на первом плане. В связи с этим администрация Байдена, которая назвала борьбу с транснациональным взяточничеством «одним из основных интересов национальной безопасности США», сталкивается с дилеммой: закрыть глаза на заявленные принципы или предстать перед общественностью в качестве пособника нового авторитарного лидера Казахстана в укреплении его власти.

QMONITOR . KZ . «Ввод миротворческих сил в Казахстан: насколько он был оправданным?» — 5 января президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в условиях массовых беспорядков, охвативших Казахстан, был вынужден обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой об оказании миротворческой помощи. Следует отметить, что такой шаг главы государства был воспринят далеко не однозначно. Да, большинство наших граждан отнеслись к нему с пониманием, но были и такие, у кого он вызвал внутренний протест. Мы попросили высказать своё мнение по этому поводу Рустама БУРНАШЕВА, эксперта по вопросам военной безопасности и противостояния террористическим угрозам в странах Центральной Азии.

«Насколько реализуемы реформы, инициированные главой государства?» — В силу известных обстоятельств выступление главы государства на заседании парламента, состоявшемся 11 января, может считаться важной вехой в политической истории суверенного Казахстана. Оно вызвало широкий резонанс и активное обсуждение во всех сегментах нашего общества. Мы попросили поделиться своим видением этого события известного политического аналитика Талгата ИСМАГАМБЕТОВА.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Новое правительство: победители и проигравшие» — Общественного мейнстрима уныния и разочарования по поводу нового кабинета министров Казахстана мы не разделяем. Разумеется, правительство во главе с Алиханом СМАИЛОВЫМ – это переходный вариант и по ходу работы в нем будут производиться перестановки. Однако новый вселяющий оптимизм курс уже прослеживается достаточно внятно.

RATEL . KZ . Алмас ЧУКИН — «Инфляция, доходы людей и рост экономики — почему я ненавижу «ручное управление» экономикой» — В целом, я не завидую правительству, которому поставили задачу, похожую на «Mission Impossible» (миссия невыполнима). Чтобы было понятно, приведу один простой пример из реальной экономики. Он про несовместимость одновременного роста рентабельности (прибыль/продажи) и роста продаж.

FORBES . KZ . «Андрей Чеботарев: Уничтожив оппозицию, власть сама себе оказала медвежью услугу» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ подготовил новое видеоинтервью для своего YouTube-канала Baitassov Live. Бизнесмен пригласил в студию очередного эксперта для того, чтобы разобраться в том, что же стояло за трагическими январскими событиями в Казахстане, что послужило их причиной и продолжит ли президент ТОКАЕВ проводить в республике социально-экономические и политические реформы. Гостем выпуска стал известный казахстанский политолог, член НСОД при президенте РК Андрей ЧЕБОТАРЕВ — Если попытаться дать определение произошедшему, то я бы пока остановился на «антиправительственных вооруженных выступлениях».

CARAVAN . KZ . «Прививка от социального недовольства: кто и что мешает принять закон о банкротстве в Казахстане» — Еще до нападения террористов на страну и прочих преступлений мародеров, говоря о решении наболевших вопросов в стране, Касым-Жомарт ТОКАЕВ отмечал необходимость принятия Закона «О банкротстве физлиц». Что это за закон такой, который властями видится как прививка от социального недовольства? И почему его не могут принять уже более 6 лет?

IA — CENTR . RU . «Идейная база экстремизма в Казахстане» — События в #Казахстан’е актуализировали тему нетрадиционных для региона исламских течений и их возможную связь с идеями экстремизма. К этой теме можно притянуть и отставку депутата Бекболата ТЛЕУХАНА, связанного с силовиками и элитариями страны узами общего бизнеса, который может быть скреплен и цементом религиозных воззрений. Сложно заподозрить казахстанских политиков и бизнесменов в искренней вере в идеи исламских шейхов-саудитов. Ведь главная религия тут – выгода. Однако исторически и географически именно «салафитский джихад» стал идейной базой для экстремизма. В случае Казахстана налицо «элитарность» вероучения, что и может быть привлекательной чертой для неофитов от политики, чиновничества и бизнеса.

TIME . KZ . «Газовая провокация?» — Департамент экономических расследований по Мангистауской области уже больше недели пытается разобраться, с чем связан резкий скачок стоимости сжиженного нефтяного газа. Именно из-за подорожания топлива в регионе начались митинги, позже перекинувшиеся на всю страну. Предварительные результаты следствия показывают, что эти события произошли не случайно… Пока уголовное дело заведено по части 4 статьи 361 “злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим ответственную государственную должность”. Наказание за это преступление — до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Наше с вами жизнеобеспечение» — Приостановят ли коммунальщики Алматы начисление пеней за просрочку платежей? В начале января не было интернета, не работал общественный транспорт, однако элементарные блага цивилизации (электричество, горячая и холодная вода, отопление, газ) подавали жителям Алматы и Алматинской области бесперебойно. Как сообщили в акимате Алматы, нападений на коммунальные объекты города не было.

EXK . KZ . «ДП Алматы: на город напали специально подготовленные отряды террористов» — Об этом в прямом эфире государственных каналов сообщил начальник ДП Алматы Канат ТАЙМЕРДЕНОВ. Начальник ДП Алматы кратко рассказал хронологию событий 4—6 января 2022 года в южной столице… По словам коменданта города, 4 января протесты носили мирный характер, но 5 января вместо мирных митингующих на площадь вышли специально подготовленные боевики. Он также отметил, что во всех случаях полицейские работали по ранее выработанному алгоритму обеспечения охраны общественного порядка при проведении мирных собраний и не были вооружены.

KAZPRAVDA . KZ . «Данные по погибшим и пострадавшим в ходе беспорядков озвучила Генпрокуратура» — Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик ШАЛАБАЕВ на брифинге в СЦК озвучил данные по погибшим в ходе беспорядков в Казахстане — Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, в которых пострадали люди. На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 были ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств» – сообщил спикер. По его данным, в период чрезвычайного положения в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них – вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане.

TURANPRESS . KZ . «Что творилось в регионах Казахстана» — Основной удар бандитов и мародеров пришелся на Алматы, но в большинстве регионов республики также происходили массовые беспорядки. По данным министра МВД Ерлана ТУРГУМБАЕВА, уже 4 января на большей территории страны группы неизвестных, составляющие от пятисот до четырех тысяч человек, приступили к вооруженному захвату акиматов. Были захвачены здания администраций Атырауской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской областей, а также города Семей. Кроме того, нападениям подверглись областные акиматы еще пяти регионов.

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