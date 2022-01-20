Ярмарка щедрости от частных банков

Пятая часть казахстанцев получила сигнал: не беспокойтесь за сохранность своих денег, которые вы храните на депозитах

Почему получил такой месседж только каждый пятый, а, скажем, не каждый второй или не каждый первый? Все объясняется довольно просто: по данным Национального банка РК, лишь 18% населения имеют либо банковские депозиты, либо хранят свои деньги на текущих счетах. Удивительно, как мало! Но это данные на декабрь прошлого года. А в ноябре было еще меньше – всего 16%.

При этом опрошенные граждане отметили такой неблагоприятный тренд, как уменьшение личных сбережений за последний год, а каждый третий респондент считал, что в декабре неблагоприятный период для формирования сбережений. Впрочем, такого же мнения (не время сберегать) опрашиваемые люди придерживались и в октябре-ноябре.

Возможно, именно поэтому под занавес 2021 года, 30 декабря, глава государства подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 млн. до 20 млн. тенге.

«Согласно новым изменениям повысится и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии составит также 20 млн. тенге», — отметили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

Представители фонда также подчеркнули, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии: возмещение, в случае отзыва лицензии у кого-либо из банков, будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе.

«Кубышка» довольно внушительная: объем накопленного специального резерва с учетом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 млрд. тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога в 5% и соответствует лучшим мировым практикам.

Заметим, что эта поправка в закон была внесена еще до трагических январских событий, а вступила в действие 11 января с.г. Какой провидческой оказалась эта мера – но это чистое совпадение.

А вот вынужденным шагом, и тоже с 11 января, стало повышение максимальных ставок по депозитам. Это для того, чтобы люди не побежали в банки и не сломали своим ажиотажем стабильность финансовой системы.

Итак, максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам со стандартными сроками на 3 и 6 месяцев повышены на 2%, а по сберегательным депозитам со стандартными сроками 12 месяцев – на 1%.

Система гарантирования выстроена таким образом, что депозиты без опции «пополнение» являются более доходными по сравнению с теми, которые можно пополнять. Более того, годовые депозиты привлекательнее, чем все остальные, даже двухгодичные, хотя, как известно, банки традиционно жалуются на то, что им не хватает долгосрочного фондирования.

Самые высокие процентные ставки на сегодня среди срочных вкладов – 12-месячные: 10,7% годовых по депозитам без пополнения и 10,4% — с пополнением. Среди сберегательных вкладов также самые высокие ставки – на годовые депозиты: 14,9% и 13,7% соответственно.

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«Учитывая тенденцию с инфляцией, которая за год выросла до 8,7% рассчитывать на снижение базовой ставки пока не приходится. Скорее наоборот есть вероятность, что Национального банка Казахстана продолжит ужесточать кредитно-денежную политику, но при условии, что инфляция не будет снижаться или продолжит ускоряться. В целом предпосылки для общего роста уровня цен в Казахстане есть», — отметил в интервью интернет-газете ZONAKZ старший аналитик компании TeleTrade Артем Фурманов.

Он уверен, что на данный момент у регулятора есть еще пространство для снижения базовой ставки. Как минимум Нацбанк может снизить ее на 2%, чтобы уровнять реальную базовую ставку, которая сейчас равна 1,05% (базовая ставка – инфляция 9,75% — 8,7% = 1,05%) с нейтральной реальной процентной ставкой, которая для Казахстана находится в диапазоне 3-3,7% (реальная процентная ставка, при которой инфляция стабилизируется на уровне таргета Нацбанка).

В случае если ЦБ продолжит поднимать базовую ставку, говорит аналитик, проценты по депозитам тоже будут расти. Однако банки будут поднимать ставки постепенно и меньшими темпами – здесь ярмарка щедрости заканчивается.

«В будущем году депозиты останутся популярным, востребованным финансовым инструментом. С одной стороны, это по-прежнему, связано с низким доверием к фондовым рынкам. С другой стороны, у людей всегда будут финансовые цели, под которые необходимо размещать деньги, исключительно, в самых надежных финансовых инструментах таких как депозиты, вклады до востребования, краткосрочные государственные облигации», — уверен эксперт.

Он дает совет, как выбирать депозит и на что стоит обратить внимание. Важно, например, можно ли довнести средства н счет, как часто начисляются проценты, капитализируются проценты или нет, есть ли ограничения на частичное снятие или досрочное закрытие депозита. При одинаковых ставках у разных депозитов лучше выбрать тот, у которого проценты капитализируются, а также у которого чаще выплачиваются проценты. Также при размещении денежных средств на депозит стоит убедиться, что банк являются участником системы обязательного гарантирования депозитов.

Что касается банковской системы в Казахстане, то ситуация в 2021 улучшилась, считает эксперт. Регулятор в 2021 году хорошо постарался и расчистил сектор. Потенциал для новых слияний и поглощений, кажется, практически исчерпан и также не ожидается отзыва лицензий банков в ближайшие 12-18 месяцев. «Эффект расчистки не сразу позитивно отразится на доверии граждан. Однако однозначно точно улучшит доверие в целом к финансовой системе граждан со временем», — уверен Артем Фурманов.

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