«Сегодня национальными благами страны владеют всего 162 (!) человека». «Конфликт элит был, но не между Назарбаевым и Токаевым». «Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку». «Старые программы «ни о чем» уже никуда не годны»

Сетевой Казахстан 24 января 2022г.

TIME . KZ . «Большая стирка» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ, можно сказать, наглядно, в цифрах показал, какие формы приняло социально-классовое расслоение общества в Казахстане: сегодня национальными благами страны владеют всего 162 (!) человека, тогда как ежемесячная зарплата более половины населения составляет 50 тысяч тенге. Как власти будут устранять эту диспропорцию, что ждет олигархов и каким в целом будет дальнейший курс социально-экономического развития страны, глава государства рассказал в пятницу на встрече с представителями крупного бизнеса — Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня! На фоне коррупции такое расслоение сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики. Следствие ведется. Я думаю, результаты вам будут известны, как и всей мировой общественности.

NOVGAZ.COM . «Свой в матрице» — Подчинив себе всю информационную повестку в Казахстане после самых массовых протестов в истории страны, президент страны Касым-Жомарт Токаев перешел на новый уровень влияния на умы — фразеологический. Выступая на встрече с представителями крупного бизнеса 21 января, Токаев обогатил казахстанский фольклор выражениями «путать Гегеля с Бабелем» (об интеллектуальном уровне местных олигархов), «кто не спрятался — я не виноват» (о поиске компаний, уклоняющихся от налогов), «не справится с задачей — уйдет в небытие» (о руководителе назарбаевского фонда «Самрук-Казына»). Эта риторика вкупе с новыми мерами по перенастройке финансовых потоков в стране должна, по идее президентского аппарата, встряхнуть национальную экономику.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: конфликт элит был, но не между Назарбаевым и Токаевым» — Причастна ли #казахстан’ская элита к трагическим событиям января в РК? Какую роль в них сыграл экс-председатель Комитета национальной безопасности страны Карим МАСИМОВ? Кроются ли причины произошедшего в отношениях между Токаевым и Назарбаевым? Об этом в продолжении беседы с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ — Вместе с тем понятно, что Токаев рано или поздно будет проводить обновление власти. Укрепится, осмотрится, проведет аудит проблем и от каких-то фигур будет избавляться. Это вопрос выживаемости политической системы.

NG . RU . «Казахи предпочли российское ружье китайскому кошельку» — Мятеж в Казахстане вынуждает Китай пересматривать курс на защиту китайских инвестиций за рубежом. Раньше он придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Но успешная операция ОДКБ пошатнула этот принцип. Получилось, что Москва протянула руку помощи, а Китай остался в стороне. Между тем он вложил в экономику Казахстана огромные деньги, и их судьба зависит от воли РФ. В Пекине заговорили о необходимости изменить стратегию и поддерживать военными средствами проекты Нового шелкового пути.

FORBES . KZ . «Эксперты о выступлении Токаева: польза от совета предпринимателей сомнительная» — Экономист, директор ТОО «OilGasProject» Жарас АХМЕТОВ отмечает, что в речи президента действительно были подняты очень важные вопросы, например об олигополии или социальном неравенстве. На вопрос о том, какие, на его взгляд, основные задачи можно выделить, Жарас Ахметов особенно отметил развитие конкуренции. При этом экономист считает, что о многих, не менее важных вещах, сказано не было. Например, об изменении социально-политической структуры общества.

«Мурат Темирханов: Нужно проводить расследования по тем, кто нечестно обогащался» — Самое главное — было сказано о громадном расслоении общества, что чуть ли не половина населения Казахстана живет на минимальную зарплату, и в то же время в нашей экономике есть «избранные». Были намеки, что часть богатых бизнесменов получили свои богатства несправедливо: за счет государства, за счет прямых подарков, за счет природных ресурсов и т.д. Это очень хороший мессидж, который мне понравился, и о котором никогда раньше не говорилось.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Как нам реорганизовать «Самрук»?» — Выступая перед Мажилисом 11 января т.г. президент ТОКАЕВ поставил вопрос эффективности деятельности фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Глава государства, который неоднократно ставил вопросы по эффективности квазигосударственного сектора экономики, заявил «Если реформирование фонда вообще невозможно, желательно, чтобы такая структура отсутствовала в нашей экономике». За все годы существования ФНБ такой вопрос ставился неоднократно и с ним, похоже, всегда были не согласны только менеджеры фонда. Так что же такое «Самрук-Казына», откуда он взялся и зачем нужен экономике страны.

«Арман и Куат – две «звезды» январских событий» — Во время трагедии января полиция задержала двух широко известных в Казнете персон – Дикого Армана и Куата Наймана. Оба прославились на спортивном поприще, а в дальнейшем каждый их шаг горячо обсуждался в социальных сетях.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Старые программы «ни о чем» уже никуда не годны» — Неудавшийся госпереворот, целью которого было сохранение кланово-семейной экономики, ставит под сомнение саму необходимость существования пустых программ, наподобие Плана нации «Сто конкретных шагов». Еще в своем новогоднем обращении глава государства заявил, что Казахстан вступает в четвертое десятилетие Независимости, которое должно стать периодом всесторонней модернизации и обновления. И да, с первых же дней нового года «понеслось»… А ведь подавленная попытка государственного переворота, была явно направлена как раз на сохранение уходящей системы властвования и кланово-семейной компрадорской экономики.

365 INFO . KZ . «Отложенная инфляция рванет через полгода» — Экономист Магбат СПАНОВ — То, что заморозили коммунальные услуги и установили предельные цена на ГСМ на полгода, с одной стороны, хорошо в текущей ситуации. Но потом отложенная инфляция может еще превысить заданный коридор. И никакой административный оклик не поможет. У экономики свои законы. Разве что цифры могут «причесать». Инфляция — это не только наш внутренний «продукт», она может приходить к нам извне и оказывать давление. А экономика Казахстана не самообеспечивающая, что делает ее более уязвимой.

QMONITOR . KZ . «Кто и почему «проспал» ячейки подстрекателей, действующих в виртуальном пространстве?» — Одной из причин беспорядков, охвативших нашу страну, Касым-Жомарт ТОКАЕВ назвал деструктивную деятельность, которую на просторах Интернета ведут «безответственные демагоги». По его словам, это не только «забугорные» деятели, которые, занимаясь подстрекательством в Сети, преследуют свои корыстные интересы, но и многочисленная армия «горе-активистов», разжигающих в обществе ненависть и подрывающих государственные устои. Президент назвал их «пособниками» участников кровопролитных событий, с которыми в первых числах января столкнулся Казахстан. Позиция, высказанная главой государства, судя по комментариям, была воспринята неоднозначно. И если эксперты в большинстве своем согласились с ней, то рядовые пользователи социальных сетей встретили ее в штыки.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Чиновники не договорились или Pfizer взвинтил цену: почему Минздрав «переобулся» с платной вакциной?» — Еще осенью прошлого года тогда министр здравоохранения Алексей ЦОЙ изливался в обещаниях завезти-таки в страну Pfizer для платной вакцинации. Но как у нас заведено, чиновник навешал на уши народа очередную лапшу – никакой платной прививки, тушите свет и расходитесь. Особых объяснений при этом не последовало. По традиции, Минздрав кивнул в сторону производителя, мол, все претензии к нему. Почему ситуация – это история с печальным концом и почему она приняла такой оборот? Что чиновники скрывают от нас и в чем могут быть истинные причины отмены платной вакцинации, разбирался корреспондент…

AZATTYQ . ORG . ««Пули залетали к нам в дом». В Алматы во время уличных столкновений пострадали многие квартиры» — Алматинцы продолжают показывать последствия беспорядков, которые произошли в городе в начале января. Во время уличных столкновений пострадали многие квартиры, расположенные в непосредственной близости от площади Республики и резиденции президента. В некоторых случаях только чудом удалось обойтись без жертв. К примеру, в одном из домов трассирующая пуля едва не убила подростка. Снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от ребенка.

VLAST . KZ . «Что-то нужно оставить на фасаде как напоминание для всех нас» — На площади Республики сейчас слышен только звук отбойных молотков: рабочие убирают мрамор с фасада акимата. При этом специалисты из КазНИИСа не выдали окончательное заключение насчет состояния сооружения, а проект реконструкции еще не готов. Архитекторы считают, что городские власти слишком рьяно взялись за восстановительно-ремонтные работы: нужно общественное обсуждение, чтобы отрефлексировать случившееся и наполнить здание новым смыслом.

CARAVAN . KZ . «Как жила и погибла дочь бая, которая заставила Сталина отправить ее на войну и воевала в штрафбате» — История Халиды МАМАНОВОЙ заставляет проникнуться к этой женщине глубочайшим уважением. Потеряв буквально все, она смогла справиться со всеми невзгодами и стать уважаемым врачом и ученым… Она написала письмо самому Иосифу СТАЛИНУ. «Если я враг народа, отправьте меня в штрафбат. Если останусь жива, то снимите все обвинения с меня и моих родственников«, — дерзко потребовала девушка. И ведь получилось. В феврале 1942-го Халида Маманова отправилась на фронт в составе штрафроты.

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