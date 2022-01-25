Какие мобильные приложения были востребованы казахстанцами во время и после ЧП?

Общество 103 0
Обзор ситуации в период и после введения чрезвычайного положения

В начале января на фоне протестов и массовых беспорядков в стране начались перебои в работе мобильного интернета и мессенджеров. Не работали даже такие ключевые мессенджеры, как Telegram, WhatsApp и Signal. Напомним: в стране был введён режим чрезвычайного положения (ЧП) до 19 января 2022 года.

Команда Finprom.kz проанализировала ситуацию и выяснила, какие мобильные приложения были востребованы у казахстанцев во время введения ЧП и после.

По данным Google Play Store, по состоянию на 11 января текущего года в ТОП-5 приложений в РК вошли следующие:
• «Secure VPN – Безопаснее, быстрее»;
• «Thunder VPN: Более быстрый VPN»;
• «VPN Proxy Master – Быстрее Vpn»;
• «Video Downloader, Download Video»;
• «X-VPN – Private Browser VPN».

Всё это приложения из категории «инструменты», и все, кроме одного, представляют технологию VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть»). VPN — это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым можно обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность. Жители РК пользовались этими системами для того, чтобы войти в социальные сети и пользоваться мессенджерами, обойдя блокировку.

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Немаловажный момент: после прекращения режима ЧП в стране предпочтения казахстанцев заметно изменились. Так, по состоянию на 21 января 2022 года в ТОП-5 приложений вошли:
• ZOOM Cloud Meetings (в категории «бизнес»);
• MOON – Current Moon Phase (в категории «погода»);
• Telegram (в категории «связь»);
• Приложение электронного правительства РК eGov mobile;
• Triple A (в категории «развлечения»).

Напомним: 19 января 2022 года в РК закончился режим ЧП; связь и интернет работают в штатном режиме без перебоев.

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Информация предоставлена Finprom.kz

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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