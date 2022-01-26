«Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь». «Нужна тотальная чистка госаппарата и люстрация». «Казахи как пример исторического этногенеза». «В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии»

Сетевой Казахстан 26 января 2022г.

INFORM . KZ . «Си Цзиньпин высказался о январских событиях в Казахстане» — Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь в свете январских событий. Об этом заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает корреспондент МИА «Казинформ» — «Недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством президента Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее», — сказал Си Цзиньпин, выступая на саммите «Центральная Азия — КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

QMONITOR . KZ . «Там, где нас ждут…Какие выгоды несет Казахстану сближение с Китаем?» — Слова поддержки и предложения оказать помощь Казахстану в связи с январской трагедией поступали от разных государств мира, но особая тревога за судьбу страны ощущалась со стороны наших крупнейших соседей и партнеров — России и Китая. Как сообщил в минувшую среду министр иностранных дел РК Мухтар ТЛЕУБЕРДИ, КНР готова была даже направить сюда военную помощь, но отсутствие правовой базы для принятия иностранных войск от других государств или организаций, кроме ОДКБ, исключило этот вариант.

«На Олимпиаду-2022 отобрались в полтора раза меньше казахстанцев, чем на предыдущую» — Всего через полторы недели будет зажжён огонь зимней Олимпиады в Пекине. А на минувшей неделе были подведены итоги отборочной кампании к этим Играм. Сразу скажем, что для казахстанских спортсменов она сложилась неудачно – лишь 34 из них завоевали право поехать на главные соревнования четырехлетия. Меньшее число участников у нас было только в далёком 1994-м году. А по сравнению с предыдущими зимними Играми наша атлетическая делегация сократилась почти на треть.

IA — CENTR . RU . «Миссия ОДКБ в Казахстане: итоги и реакция в стране» — На прошлой неделе завершилась миротворческая миссия контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Республике Казахстан. В МИД #Казахстан’а уже отметили, что миссия «была выполнена на высоком профессиональном уровне, реализована в духе союзнической взаимной поддержки». Как оценить итоги участия ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане – комментирует директор ИАЦ МГУ Дарья ЧИЖОВА.

NG . RU . Марат БИСЕНГАЛИЕВ — «Казахи как пример исторического этногенеза» — События в Казахстане, ставшие новогодней темой в большинстве мировых СМИ, затмившей даже вакцинацию от коронавируса, поставили перед политическими аналитиками много вопросов и подсказали им же некоторое количество ответов. События в Казахстане могли пойти по самым разным сценариям, в том числе и катастрофическим. Например, в республике могли начаться столкновения на межнациональной почве. Но произошло что-то совсем другое. В ситуации непонятной, но, возможно, серьезной угрозы – а погромы в Алматы выглядели именно так, и казахские элиты, и казахское общество, и, само собой разумеется, русская часть населения республики – проявили максимальную сознательность.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: Казахстану нужна тотальная чистка госаппарата и люстрация» — После январских событий в Казахстане директор консалтинговой компании «Группа оценки рисков» Досым САТПАЕВ дал множество интервью самым разным СМИ, в том числе Forbes.kz. А в студии Baitassov Live известному казахстанскому политологу предложили суммировать сказанное — Давайте признаемся честно: если речь идет о мародерстве, то в нем участвовали наши граждане. Они не с Луны упали, это то самое потерянное поколение, те люди, которые стали жертвами провальных социально-экономических реформ… Одна из элитных группировок решила нанести удар по президенту, тот в свою очередь пригласил ОДКБ в качестве бодигарда — телохранителя. Я считаю, что ОДКБ была приглашена в Казахстан как участник внутриэлитных столкновений, а не в рамках антитеррористической борьбы.

«Попробовали построить экономику «дёшево и быстро» — получили соответствующее качество» — Основатель и руководитель группы Centras Ельдар АБДРАЗАКОВ делится своими мыслями о текущем моменте — Последние события подняли новую волну обсуждений о конкурентоспособности и структуре экономики страны. «Раздать и приумножить», «Догнать и перегнать»! Уровень максимализма зашкаливает. Сильно хочется прогресса, но боюсь быстрых и «гениальных» решений. Уже столько дров наломали. Нужно готовиться к сложным, длительным и во многом непопулярным изменениям. Хотелось бы, чтобы новый подход отличался взвешенностью и подготовленностью. Несколько мыслей, точнее, вопросов – вслух.

EXCLUSIVE . KZ . «Токаев: «выключить» дипломата, «включить» президента» — 4 января 2022 года Токаев сказал удивительную фразу: «Режим не падёт». В мировой политике слово «режим» применяется, как правило, к госаппарату авторитарного характера. К примеру, когда говорят о режиме Северной Кореи, Сирии или Ливии, то сразу становится понятно, о какой стране идёт речь, и как людям так плохо живётся. Но так, чтобы президент так точно идентифицировал аппарат, дал такое точное определение системе – это или оговорка по Фрейду, или издержки профессии.

TIME . KZ . «То потухнет, то погаснет» — Во вторник в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане возникли масштабные перебои с подачей электроэнергии. Казахстанская компания по управлению электросетями KEGOC сообщила, что причина аварийного дисбаланса кроется в Узбекистане и Кыргызстане. Между тем Минэнерго Узбекистана заявило обратное: отключение электроэнергии в Центральной Азии произошло из-за аварии на территории Казахстана. Оно и немудрено: наши страны объединены в единое энергокольцо Центральной Азии и зависят друг от друга в этом вопросе. Во вторник половина Алматы на несколько часов осталась без электричества, это обстоятельство парализовало жизнь города: светофоры не работали, остановились троллейбусы, в многоэтажках возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. Больше того — электроэнергия исчезла в Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, Алматинской области.

«Докопаться до истины» — Общественная комиссия под председательством адвоката Айман УМАРОВОЙ займется расследованием январских событий. Ряд правозащитников и общественных организаций стали выяснять, что же тогда на самом деле произошло. Одни собирают данные о погибших, другие — о привлеченных к административной ответственности и т. д. Теперь же на арену вышли профессиональные юристы, которые намерены всесторонне изучить обстоятельства “кровавого января”.

KURSIV . KZ . «Казахстанские предприниматели подсчитывают убытки после погромов» — Более 94 миллиардов тенге потеряли казахстанские предприниматели из-за погромов и мародерства. Самые большие убытки – у малого и среднего бизнеса Алматы. Сроки восстановления для многих остаются неопределенными, поскольку не все владельцы торговых точек могут документально доказать полную сумму ущерба или получить страховое возмещение.

365 INFO . KZ . ««Мясо по 2050»: почему в аграрном Казахстане еда все дороже?» — Отчеты Министерства сельского хозяйства о хороших урожаях и продовольственной безопасности противоречат фактам: количеству продуктов на прилавках и ценам на них. В Казахстане уже более шести месяцев никак не стабилизируются цены на социально значимые продукты питания. Государство неоднократно и ранее принимало меры к стабилизации ситуации и путем установления предельных цен на 19 наименований из социальной продуктовой корзины, и путем субсидирования торговых сетей.

CARAVAN . KZ . «Как массовая миграция в Алматы и Нур-Султан привела к маргинализации населения» — Судя по хроникам полиции, большая часть мародеров проживает или проживала в Алматы. Слишком хорошо они знают местность. Да и трудно из осажденного города вывезти холодильники и кондиционеры. Это не мобильники, не ювелирные украшения или одежда. Именно такие ценности находят у людей, которых задерживает полиция в других регионах страны. По фото- и видеосъемкам видно, что магазины грабила не только молодежь, но и люди постарше, в том числе женщины. И все местные политологи дружно согласились, что мародерами стали в основном маргиналы: жители южной столицы, недавно живущие в мегаполисе, часто без работы и своего жилья. Именно эту часть населения можно легко подтолкнуть к преступлению, что организаторы беспорядков успешно и сделали.

KAPITAL . KZ . «Крупнейший автодилер выступает за отмену утильсбора» — По поручению президента в Казахстане должны пересмотреть ставки утилизационного сбора, а функции по взиманию самого налога переданы в ведение государства. Автовладельцы надеются, что в результате размер платежа будет значительно снижен, что сделает автомобили более доступными для населения. Многие предлагают вовсе отменить утильсбор. Хорошо это или плохо для казахстанского рынка, возрастет ли поток «серых» автомобилей из-за рубежа, как опасаются многие, и как все это отразится на стоимости автомобилей и деятельности дилерских центров в стране? На эти вопросы ответила генеральный директор группы Orbis Auto, представляющей 10 автобрендов на рынке Казахстана, Динара ИСКАКОВА.

AZATTYQ . ORG . «Протесты в Казахстане и проигнорированные обвинения в коррупции в адрес Назарбаевых. Исследование Transparency International» — Январские события в Казахстане подчеркивают опасность игнорирования коррупции в приоритетных сферах, констатирует Transparency International. В исследовании международной организации говорится, что обвинения в коррупции в адрес членов семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева оставались без внимания, несмотря на публикации о сомнительных активах родственников бывшего главы государства.

MGOROD . KZ . ««Пыточная» для митингующих: омбудсмен проверила спортзал в Атырау» — Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира АЗИМОВА приехала в Атырау и посетила спортзал «Динамо», который в социальных сетях окрестили «пыточной» для участников митинга. Азимова отметила, что сейчас спортзал пуст. Все, кто там находился, либо выпущены на свободу, либо находятся в СИЗО. В следственном изоляторе она побеседовала с арестованными, и лишь пять из них написали заявления, которые омбудсмен передала в МВД и Генпрокуратуру.

TENGRINEWS . KZ . ««Нам нужно выбраться из подвала». Что происходит на цокольных этажах» — Практически в каждом доме в каждом казахстанском крупном городе на первых этажах есть либо магазин, либо офис какой-нибудь организации, либо еще что-то. Но иногда все перечисленное располагается ниже первого этажа, на цокольном, нулевом, или, проще говоря, в подвале. Например, в одном из густонаселенных районов столицы в подвале пятиэтажки находится обувная мастерская, с виду ничем не примечательная и неприглядная — сколько таких по всему мегаполису. Но как часто бывает, стоит туда спуститься, начать говорить с людьми, как перед вами открывается совершенно иная реальность.

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