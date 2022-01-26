Можно ли разбогатеть на одной акции?

Зачем известный экономист с маниакальной настойчивостью продвигает популистские – лишенные смысла и даже вредоносные – идеи?

Итак, все началось с выступления президента Касым-Жомарта Токаева, который поручил новому составу правительства ускорить приватизацию в стране. По его мнению, национальные компании Казмунайгаз и Казахстан Темир Жолы в первую очередь нуждаются в эффективных собственниках. Более того, он потребовал «активизировать приватизацию активов фонда Самрук-Казына». Это инвестиционный холдинг, миссия которого — повышать национальное благосостояние Казахстана в интересах будущих поколений.

Конечно, президент ожидал конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации, а не вот это вот все…

«Референдум – хоть каждую неделю»

Первым знамя свободы мышления подхватил директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев. Очень известная персона, на счету которого немало популистских идей, которые уже воплощены в жизнь: с его именем связано введение в стране утильсбора, и это он тоже приложил некоторые усилия для того, чтобы распечатать ЕНПФ и начать выплату пенсионных «излишков». Теперь он выдвинул идею онлайн-голосований в рамках проекта Jana Qazaqstan.

«Мне кажется, это была бы совершенно новая форма политического устройства «Цифровая Демократия», когда можно проводить любой референдум по любому вопросу хоть каждую неделю. Можно было бы быстро и без затрат выбирать или отзывать всех сверху до низу: от участкового, управдомов, до судьи, прокурора и президента. Это реальный Game Changer. Тогда не нужен институт партий, как политического посредника вообще, когда можно делать быстрый плибесцит (вообще, правильно – плебисцит. – Ред.) по любому вопросу», — поделился Рахим Ошакбаев.

В эфире YouTube-канала «Гиперборей» тогда же он озвучил предложение – раздать каждому казахстанцу по одной акции ФНБ «Самрук-Казына»: «Сейчас все стратегические активы страны, доля участия в нефтяных, горнорудных проектах, крупнейшие инфраструктурные компании сосредоточены в «Самрук-Казына». Мы не можем их в какой-то степени приватизировать, в какой-то степени они носят стратегический характер. Поэтому идея очень проста – нужно акционерный капитал «Самрук-Казына» поделить на 19 млн. казахстанцев. Сделать так, чтобы каждый казахстанец имел неотчуждаемое право на 1/19 млн. акций. Условно говоря, из 19 млн. акций у каждого казахстанца должна быть одна акция».

Более того, он уверен, что без национальных богатств не останутся и новорожденные: «Если рождается новый гражданин Казахстана, дополнительно делается допэмиссия. Это приведет к тому, что все стратегические активы, недра будут принадлежать напрямую гражданам Казахстана. Сейчас они вроде как государственные, но между ними столько прослоек, и все это теряется».

По мнению Ошакбаева, ценные бумаги должны приносить дивидендный доход казахстанцам, но реализацию ими акций стоит запретить.

Казалось бы, известный экономист, имеющий опыт работы на руководящих постах в квазигодарственном секторе (служил даже управляющим директором в «Самрук-Казына»), и такая дремучесть в вопросах приватизации и фондового рынка! Неужели на экономическом факультете Московского государственного университета совсем не учат тому, что такое капитализация компании и как растет ее стоимость? Или Рахим был посредственным студентом? Почему он каждый раз скатывается на популизм?

«Хуже уже вряд ли будет»

Когда наш герой получил несмертельную дозу критики от коллег-экономистов – никто не отнесся к его идеям серьезно, — Ошакбаев пошел дальше.

На этот раз на другом YouTube-канале (Baitassov Live) он публично утверждается в мысли и пытается убедить всех, что это – единственно правильное решение: «У нас очень маленькая страна. Давайте сделаем технократически оптимальную структуру, которая позволила бы решать все вопросы путем голосования. Давайте вынесем правоохранительную систему за контур исполнительной власти. 100% акций «Самрук-Казына» — а это 50-60% ВВП страны — передадим в прямое владение на равных долях гражданам Казахстана на принципах британского права на базе МФЦА».

Ну а здесь – путанное сознание: «По сути, правительство и рулит этими нацкомпаниями, а отсюда возникает непрозрачность, коррупция, непотизм. Если мы отделим их управление от контура исполнительной власти, то ни один министр не сможет влиять на ее управление. Таким образом мы сможем решить вопрос прозрачности, коррупции, управления госчиновниками и так далее».

«Звучит, конечно, очень увлекательно, но на деле такого опыта в мире еще нет», — в свою очередь отметил Арманжан Байтасов.

«А давайте попробуем. Хотя бы на малой группе. Хуже уже вряд ли будет. Страна была на грани потери государственности. И ситуация еще крайне неустойчива», — парировал Ошакбаев.

Если экономист принимает решения, исходя из тезиса «Хуже уже вряд ли будет», то это говорит лишь об одном: пора прекращать слушать этого «эксперта» и тем более — давать ему микрофон.

«Мадура» или «Мадур»?

Тем не менее, демагогия продолжается, и Рахим Ошакбаев уже вещает о том, что он услышан. Дескать, глава Самрук-Казына уже признал, что возможность прямого участия граждан Республики Казахстан во владении активами фонда может стать элементом справедливого распределения национальных богатств. А еще — экономист Олжас Худайбергенов тоже готов поддержать идею Ошакбаева ПОЛНОСТЬЮ, если все граждане Казахстана на конкурсной основе смогут выбрать профессиональную управляющую компанию…

Экономический сюр какой-то!

Редактор популярного Телеграм канала Finance.kz Андрей Чеботарев, который присвоил Рахиму Ошакбаеву «Мадуру» за его экономический популизм, считает, что, вероятно, «цель «эксперта» просто заболтать максимально глупыми и популисткими предложениями вопрос реальной приватизации путём публичного размещения на биржах. Тот, кто предлагает поручить управление компании 19 млн. человек, кажется, никогда не пробовал управлять своей компанией, такая структура обречена на провал. Тем более не надо изобретать велосипед — достаточно провести народное IPO».

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