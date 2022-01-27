Казахстанские спортсмены в Пекине могут преподнести приятные сюрпризы

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Бронзовый призер Олимпийских Игр 1998 года Людмила Прокашева о том, что сегодняшние пьедесталы юниоров позволяют верить в будущие их победы на мировом уровне