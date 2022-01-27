Казахстанские спортсмены в Пекине могут преподнести приятные сюрпризы 27.01.2022 12:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 156 0 Бронзовый призер Олимпийских Игр 1998 года Людмила Прокашева о том, что сегодняшние пьедесталы юниоров позволяют верить в будущие их победы на мировом уровне Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Нам нужны социальные лифты Что важнее: знания или здоровье? Семь раз подумай и не ходи на митинг Бакытжан Сагинтаев потерял доверие алматинцев Социальное самочувствие населения отчаянное