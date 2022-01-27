«Есть ли у Токаева свой клан, какие гарантии получил Назарбаев и что будет дальше?». «Кадры, где протестующие в городе Талдыкорган сносят памятник экс-президенту Назарбаеву, облетели весь мир». «Города не успевают «переваривать» выходцев из сельской среды»

Сетевой Казахстан 27 января 2022г.

AZATTYQ . ORG . «Токаев в январе. Есть ли у президента Казахстана шансы заслужить доверие народа?» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, похоже, теперь твердо стоит у власти после того, как в начале января его правлению угрожали общенациональные беспорядки. Но решения, которые он принял, чтобы сохранить пост, скорее всего, дискредитируют его в глазах народа.

«Есть ли у Токаева свой клан, какие гарантии получил Назарбаев и что будет дальше? Интервью с политологом» — Как получилось, что ТОКАЕВ вышел победителем после январских событий? Что ждет бывшего президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА и его родственников? Какую роль сыграл Кремль и почему Токаев пока не идет на серьезные политические реформы? Эти темы Азаттык обсудил с политологом Виктором КОВТУНОВСКИМ.

MK . RU . «Бронзового Назарбаева спрятали: раскрыта схема протестов в Казахстане» — Кадры, где протестующие в казахстанском городе Талдыкорган сносят памятник экс-президенту Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, облетели весь мир. Одни при виде расколотой бронзовой фигуры ликовали. Другие посчитали это варварством. О том, как областной центр оказался под ударом, почему среди протестующих не было русских и какую роль в массовых беспорядках сыграли пятилитровые бутылки водки, рассказали местные жители, которые не исключили дальнейшей смуты.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Попытки и… пытки» — По всей видимости, в верхних эшелонах власти все еще идет торг между заинтересованными сторонами. В этом смысле выскажу, возможно, крамольную, но небезосновательную мысль: в условиях транзита власти (а я думаю, что, несмотря на громкие кадровые и другие решения президента, он еще не завершен) возможна вторая попытка государственного переворота. В ход может пойти все: от банального саботажа инициатив президента, очернения его в СМИ, до организации массовых беспорядков или дворцового переворота. Для этого могут быть использованы протестные настроения в обществе.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Кто даст народу Казахстана деньги» — На системной и постоянной основе — так президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ определил порядок сбора денег для фонда “Қазақстан халкына”, но ведь раскулачивание зажравшихся бизнесменов — дело не бесконечное. Что касается порядочных фигурантов списка Forbes, что-то с них удастся взять разово, может быть, несколько раз, потом олигарх или его деньги растворятся во времени или в географии. А возникшие в прежние годы высокоприбыльные компании ходят под Налоговым и Таможенным кодексами, имеют массу внешних долгов, которые надо обслуживать. Да, правительство может установить им процент отчислений от прибыли, но быстро обнаружится, что либо уменьшатся поступления от налога на прибыль в бюджет, либо увеличатся цены.

«Сервис отмороженный» — Внезапно возникла потребность отправить письмо нарочно. Я даже взбодрилась — сто лет не была на почтамте. Интересно, как там сейчас? Вспоминая всяческие презентации ноу-хау, которыми “Казпочта” делилась направо и налево, представила новомодный open space со снующими роботизированными гонцами… Не сбылся ни опен спейс, ни роботы. Меня встретила все та же зонированная стульчиками почта, какой она была все последние годы… Менеджер заверил: письмо доставят в течение пяти-семи дней. Засекла. Но ни через семь дней, ни через десять письмо до адресата не дошло…

QMONITOR . KZ . «Вопрос ребром: должен ли народ сам выбирать себе акимов?» — Прокатившиеся по стране в начале января беспорядки ввергли страну в хаос. Предотвратить его или хотя бы снизить накал страстей могли бы главы регионов, пользующиеся авторитетом среди населения. Но среди действующих акимов областей и столиц таковых, как оказалось, раз-два и обчелся. Их неспособность слышать народ и говорить с ним на одном языке вновь вызвала в обществе разговоры о том, что первых лиц регионов должны напрямую избирать сами граждане. Уже высказывается мнение, что такой пункт обязательно должен войти в программу политических реформ, которую Касым-Жомарт ТОКАЕВ собирается озвучить в сентябре. Но насколько необходимо и целесообразно введение выборности акимов в текущей ситуации?

«Города не успевают «переваривать» выходцев из сельской среды» — Главной движущей силой погромов, потрясших Алматы, если судить по многочисленным видео-свидетельствам, была молодежь, причем преимущественно та, что приехала в самый крупный мегаполис страны из сельской местности. Это обстоятельство обострило перманентно ведущиеся в нашем обществе споры о роли выходцев из глубинки в жизни крупных городов, а также о рисках, связанных с их маргинальностью, которая вызвана объективными проблемами, мешающими «беженцам» из сел вписаться городской социум. Что делать с такими «переселенцами», как их встроить в цивилизованную городскую жизнь?

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Постреволюционная ситуация» — При всей неоднозначности некоторых президентских формулировок были сказаны ключевые слова о «новом экономическом курсе», больше того — о «глубинной трансформации всего экономического уклада». По сути, речь о переделе собственности… Рассказчиков про народ-бенефициар мы слышим едва ли не с первых лет суверенного плавания, а вот про «узкий круг ограниченных элит», пожалуй, впервые. То есть поставлена беспрецедентная цель: провести передел собственности и в то же время сохранить ее в прежних руках. Причем, осуществить такое «бескровное раскулачивание» планируется руками самих собственников — конечно, «если они связывают свое будущее с Казахстаном». Вот это уж точно революционный подход!

KAPITAL . KZ . «Как лучше наладить взаимодействие бизнеса и государства?» — По мнению главы холдинга Raimbek Group Раимбека БАТАЛОВА, встреча президента с крупными предпринимателями была своевременной. Он поддерживает инициативу Касым-Жомарта ТОКАЕВА по налаживанию более тесной работы бизнеса и государства. Важно пересмотреть и всю существующую систему площадок, через которые взаимодействуют эти субъекты. Причем не только на уровне президента, но и на уровне правительства, министерств и акиматов, считает предприниматель. В беседе с корреспондентом Раимбек Баталов также прокомментировал и другие инициативы, которые прозвучали на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с бизнесменами.

KZAIF . KZ . «Истина в ноль первой инстанции» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что же сказал бизнесменам президент страны, что они из всего этого уяснили и что теперь будет с родиной и с нами… Но всё сложилось так, как сложилось. Только «семья» во всём этом виновата? Страна наша, она удивительная, просто сказочная. Сказочно богатая, противоречивая, прекрасная… И пронизанная сказками, которые рассказывают, естественно, сказочники, которых у нас легион. Вот в эти дни это очень даже видишь в который уж раз. Есть такая детская книжка «Страна сказок», не знаю почему, но вспомнилась…

IA — CENTR . RU . ««Самрук-Казына»: распустить нельзя оставить» — Фонд «Самрук-Казына», активы которого ежегодно формируют порядка 60% ВВП Казахстана, может быть распущен – такой возможности не исключил президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Токаев несколько раз возвращался к теме реформы фонда c начала своего президентства, однако реальных подвижек не случилось. Чем объяснить повышенное внимание общественности к судьбе фонда и как его реформа отразится на экономике государства – в разборе на Ia-centr.ru.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – ««Самрук-Казына» — камень на шее государства» — Народное IPO – не более чем уловка, чтобы сохранить административную надстройку фонда «Самрук-Казына» над всеми нацкомпаниями страны. Возможно, единственно верным решением – будет роспуск холдинга, с последующим подчинением всех нацкомпаний профильным министерствам правительства.

365 INFO . KZ . ««Самрук-Казына»: проще закрыть, чем заставить работать» — Созданный в 2006 году холдинг «Самрук» для повторения Казахстаном «сингапурского экономического чуда» за годы своего существования пережил несколько трансформаций. В 2009 году преобразовался в Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» путем слияния с фондом «Казына». В 2013 начал преобразование от администратора переданных госактивов в активного инвестора. Политолог Данияр АШИМБАЕВ регулярно выступает с критикой как в адрес этой структуры, так и в целом в отношении нацкомпаний за неэффективность их работы.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Бедность по наследству, мажоры и агашки» — Казахстанские «небожители», то бишь богатейшие бизнесмены и олигархи после последнего выступления Президента, похоже, вздрогнули. Наконец-то с самых высочайших трибун чиновникам открыли глаза на ужасающую реальность, которую они якобы не замечали, а может, не хотели признавать: 162 человека владеют половиной всего состояния страны в то время, когда половина населения выживает на 50 тысяч тенге в месяц. Это расслоение в обществе действительно дошло до пугающих масштабов. Причем оно начинается буквально с пеленок, когда твое место в этой жизни и в этой стране предопределено. О том, как люди передают бедность по наследству, а чиновники и олигархи – свои должности и богатства, читайте в материале…

KURSIV . KZ . «Почему внутренние мигранты трудно приживаются в казахстанских мегаполисах» — Миграционные потоки в крупные города Казахстана стали неконтролируемым процессом. Фактическая численность населения мегаполисов минимум на 50% больше, чем официальная, полагают опрошенные «Курсивом» эксперты. Ни инфраструктура, ни рынок труда к таким вызовам не готовы.

CARAVAN . KZ . «Беспорядки в Актобе: захватили аэропорт, погромщики заранее поделили должности» — Во время январских событий прошла информация, что неизвестные захватили Актюбинский аэропорт, однако на следующий день, когда на место прибыли журналисты, им удалось найти только остатки костров и обгорелые покрышки… Каждый час над Актюбинской областью пролетают десятки самолетов. Даже если они не приземляются здесь, то система навигации с аэродрома им крайне необходима. Из-за действий преступников десятки пилотов в небе остались практически слепыми, и катастроф удалось избежать только чудом. Такие действия полицейские оценили как террористический акт… Помехи передвижению поездов в международном праве тоже считаются актом терроризма. Как минимум, на 2 участках железной дороги протестующие останавливали поезда, что привело к транспортному коллапсу…

LITER . KZ . «Взрывы на военных складах в Казахстане не прекратятся» — С 2004 по 2009 год утилизацией военных боеприпасов в Казахстане занималась ТОО НПО «КазАрсенал». По словам бывшего начальника отдела взрывчатых материалов Маулена ЖАКМЕТБЕКОВА, уже тогда многие боеприпасы сильно устарели и проржавели. Часть из них произведены в 30-ые или 40-ые годы прошлого века и не рассчитывались на утилизацию. Уничтожать их опасно, так как есть снаряды, содержащие радиоактивные элементы, которые вместе с диоксидом углерода попадут в атмосферу.

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