«Ashyq» кому-то нужен

Предприниматели не смогли победить «мутную» программу в суде

Предприниматели пытались доказать в Специализированном межрайонном административном суде г. Нур-Султан, что их обманули с программой «Ashyq». Когда система внедрялась, то бизнесменам обещали, будто они будут помогать выявлять «красных» (то есть больных граждан), но по факту их заставили участвовать в репрессиях против «синих» (нейтральных). К самому приложению «Ashyq» масса претензий из-за ее несовершенства и сбоев. Судья Кайрат Смагулов посчитал работу программы законной, а потому отказал в отмене соответствующего постановления главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова.

Истцы пытались выяснить, интегрирована ли программа «Ashyq» с базой данных налоговой службы республики. Ответчики в лице АО «НИТ» и МЦРИАП заявили, что нет. Тогда откуда бизнесмены получили порядка 1600 «писем счастья», где налоговики утверждают, будто предприниматели скрывают обороты своих объектов, поскольку по данным «Ashyq» у них было гораздо больше посетителей? Правда, потом налоговая по каким-то причинам все свои письма-предупреждения отозвала.

Кроме МЦРИАП ответчиками в суде выступали Минздрав и главный санитарный врач страны Ерлан Киясов. Там тоже достоянием гласности стало много забавного. Например, истцы привели факты, где по решению суда было доказано, что человек здоров. А ответчики пытались утверждать, что согласно постановлению главного санврача этот гражданин болен. Тогда уже адвокат Елена Игнатенко постаралась объяснить противной стороне, что согласно иерархии государственных решений судебный вердикт стоит выше постановления главного санитарного врача.

«Минздрав требует, чтобы собственники занимались контролем и надзором за допуском/недопуском населения. Но индивидуальные предприниматели и юридические лица по закону такими полномочиями не обладают», – пыталась апеллировать к здравому смыслу истец Надежда Князева. Она отдельно указала, что с правовой точки зрения невозможность купить продукты питания в определенные дни и запрет на работу – это меры насилия по отношению к гражданам.

Согласно требованиям закона программа «Ashyq» должна была пройти следующие стадии: опытная эксплуатация – испытания – положительный отзыв об опытной эксплуатации – промышленная эксплуатация. В суде так и не удалось ознакомиться с документом, разрешающим промышленную эксплуатацию этой программы.

Много непонятного с QR-кодами. Есть примеры, когда человека не было на объекте, а его наказали за его посещение. Нет информации как производится аутентификация пользователя. «Если я не знаю правил пользования «Ashyq», как меня накажут за их нарушение?» – задала вопрос адвокат Игнатенко и не получила ответа.

«Программа работает некорректно. Несоответствие чекинов мешает предпринимательской деятельности», – подчеркнула истец Марина Лаптева. Предприниматель называет целью работы «Ashyq» уничтожение малого и микробизнеса как сегмента экономики. «Киясов наделил представителей мониторинговых групп какими-то немыслимыми полномочиями», – особо выделила она.

«Народ Казахстана должен жить по постановлению главного санитарного врача. А как же Конституция? – задала естественный вопрос Юлия Шакирова, предприниматель. – Мы два года живем по этим постановлениям. Я на грани закрытия. Как жить дальше – я не знаю».

Предприниматели честно признали, что вынуждены саботировать работу «Ashyq», поскольку не доверяют этой программе, которая работает против их бизнесов и вызывает массу вопросов в плане безопасности персональных данных. Ответчики со стороны Минздрава, в свою очередь, утверждали, что без «Ashyq» невозможно добиться массовой вакцинации населения. А уже представителей Минздрава истцы призывали чтить Нюренбергский кодекс 1947 года, который требует добровольности при участии людей в медицинских экспериментах. Дело в том, что все используемые в Казахстане вакцины не прошли положенного цикла испытаний и не имеют постоянной регистрации в качестве лекарственного средства.

Это уже не первая попытка добиться ликвидации работы «Ashyq» через суд. Из-за этого многие моменты пересекались с тем процессом, который вела судья Эльмира Искакова. Как и в том случае, суд пришел к выводу, что «оснований для запрета эксплуатации «Ashyq» на территории Республики Казахстан нет».

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.