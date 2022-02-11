АЗРК начнет реальную работу?

Ведомству Серика Жумангарина пора осознать, что ситуация уже перевернулась с головы на ноги

Жуткий рост цен от естественных, искусственных, неестественных, противоестественных монополистов и участников картельных сговоров неизбежно вызвал реакцию от людей, способных дотянуться до клавиатуры. Блогер Нуркен Халыкберген даже проанализировал работу Агенства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) с помощью Big Data. И хотя там все расписано весьма подробно, все равно вставим свои три копейки, а то без них до рубля не хватает.

После аншлюса Австрии и включения ее в состав Германии весной 1938 года произошла поучительная сцена в Венской академии изобразительных искусств. Эсэсовцы с автоматами собрали художников-академиков в большой зал, выставили перед ними работы неименитого коллеги по живописи Адольфа Гитлера и человек в характерной черной форме спросил: «Что вам в них не понравилось?»

В зале повисла гнетущая тишина. Но вскоре дедушка-академик с задних рядов просеменил к картинам под недружелюбными взглядами мордоворотов, поразглядывал их через очки с сильной оптикой и честно признал: «Мы были слепы!».

Серику Жумангарину уже не нужно признаваться в затянувшейся слепоте возглавляемого ведомства. За него это сделал президент Касым-Жомарт Токаев. К тому же у «антимонопольщиков» есть явное преимущество перед членами Венской академии изобразительных искусств 1938 года. Когда к власти пришли нацисты, то ситуация встала с ног на голову и потребовалась жесткая встряска для служителей муз, дабы они осознали новую нормальность. В Казахстане по мере демонтажа «елбасизма» положение вещей возвращается с головы на ноги, а работать в условиях диктата здравого смысла гораздо легче и комфортней.

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики уже подсчитал, что за период действия моратория на повышение коммунальных услуг казахстанцы сэкономят более 3 млрд тенге. Подразделение Асана Дарбаева – КРЕМ – структурно входит в МНЭ, то есть не обладает такими ресурсами и статусом как АЗРК, подчиненное и подотчетное непосредственно президенту. И, тем не менее, там смогли оперативно скорректировать тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года.

Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года. На взгляд дилетанта вполне достаточный срок, чтобы Агентство по защите и развитию конкуренции комплексно и детально разобралось в положении вещей. Первое, на что хочется обратить внимание уполномоченного органа – это социальная справедливость и экономическая обоснованность тех тарифов, которые оплачивает население.

Раскрою для антимонопольщиков древний секрет Полишинеля. Поставщики холодной и горячей воды часто вместо того, чтобы ремонтировать системы водоснабжения, через дыры в которых по вододефицитному Казахстану повышается уровень грунтовых вод, просто повышают тариф. То есть не сокращают потери, а покрывают издержки за счет потребителей, заставляя их оплачивать не полученные в реальности ресурсы.

Нечто похожее с поставками электроэнергии. Ходят упорные слухи, что многие майнеры крипотовалюты незаконно подключаются к электросетям. До января месяца «крыши» у этих фигурантов были настолько высокие и крепкие, что мало кто рисковал связываться с людьми, не оплачивающими киловатт-часы в гигантских количествах. Теперь у АЗРК есть все основания и возможности прошерстить данную публику по полной программе.

Три акима Алматы назад довелось участвовать в работе круглого стола, посвященном ситуации с уборкой мусора в мегаполисе. Там молодой чиновник дал просто мастер-класс социальной демагогии. Насмотревшись на фотографии с неубранной территорией, он спросил у предоставившего их блогера: «А вы что сделали для наведения чистоты?». Как мы поняли из посыла, если в парке нет совка, веника или метлы общего пользования от акимата, то неравнодушный гражданин должен прийти со своим инструментом и навести порядок за городские службы, которые получают за это зарплату.

Сразу хочу предупредить чиновников из ведомства Серика Жумангарина, что на фокус «сами рассчитайте обоснованность тарифа и представьте нам выводы» не поведемся. Не потому, что высокая культура лени блокирует подобные социально ответственные порывы, а чисто в силу недостатка образования. Для нас даже гронингенская формула ценообразования на газ перебор, а тут по широкому спектру услуг пройтись придется.

К тому же рядовой обыватель в подавляющем числе случаев не имеет доступа к исходной информации, по которой рассчитывается правомочность тех или иных ценовых параметров. К примеру, в разных КСК Алматы очень сильно варьируются взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Здание может быть более поздней постройки, квадратура жилой площади в нем меньше, чем в доме постарше, но суммы платежей в квитанциях выше. Попытки выяснить причины и обоснованность именно таких расчетов натыкаются на стену из ваты. Она вроде как не жесткая и не грубая, однако пробиться сквозь нее все равно рядовому гражданину невозможно.

АЗРК резво взялся устанавливать запреты на вывоз мяса, картофеля, подсолнечного масла. Все это делается под благовидным предлогом насыщения внутреннего рынка и недопущения роста цен. Из видимых результатов подобной деятельности пока только угроза разорения для многих представителей АПК, потому что они строят свою производственную деятельность на рыночных основаниях. Когда предприниматель по полной программе вложился в производство картошки и договорился с покупателями в России, например, а ему ввернули административный запрет и дальше крутись как знаешь, то ощущения социальной справедливости от действий государственного аппарата у него не добавляется. Да и за чей счет покрывать потери?

Любой «антимонопольщик» может выплеснуть грязную воду вместе с ребенком. Поэтому большая просьба к Агентству по защите и развитию конкуренции не суетиться. Выход из спячки вредно производить через резкие непродуманные действия, где реальная польза приносится в жертву PR-эффектам. Г-н Жумангарин человек взрослый, базовую специальность получал еще до гибельных эффектов болонской системы. Поэтому настоятельно рекомендуем ему гармонично объединить освоенные теплофизику, экономику и магистра делового администрирования для системного налаживания работы структуры, чью важность в нынешних социально-экономических реалиях Казахстана трудно переоценить.

Серик Жумангарин хоть и занял пост председателя АЗРК в период махрового двоевластия, однако от афтершоков прежней поры нужно отходить быстро. «Библиотека» уже исчезла как фактор на политическом компасе страны, уступив все пространство Акорде. Есть дополнительный повод сосредоточиться на функциональных обязанностях, осознать предельно простые и понятные установки главы государства, и работать. Не распыляясь на ИБД и задачи-фантомы.

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