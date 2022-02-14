«Токаев: Взлет сапсана». «Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв январской трагедии». «Мы еще не увидели доказательств международного терроризма». «Диктатором» Назарбаева делали граждане Казахстана». «От казахского народа – Қазақстан халқына»

Сетевой Казахстан 14 февраля 2022г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токаев: Взлет сапсана» — В большой политике очень важны интеллект, терпение и жертвенность. Выход президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА на стратегический простор в деле государственного управления просто невозможно не увидеть. Все это резко контрастирует с его властными возможностями периода двоевластия. Самое позитивное в наблюдаемом процессе то, что новый полновесный лидер Казахстана стоит на рельсах развития, социальной справедливости и адекватности. Потому что население сильно соскучилось по возвращению государственного руководства в объективную реальность.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв январской трагедии» — В мечети Хазрет Султан Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях. В своем выступлении после прочтения поминальной молитвы Глава государства отметил, что в нынешнем году на долю нашего народа выпали тяжкие испытания.

IA — CENTR . RU . «Путем реформ: как предотвратить дальнейшие кризисы в Казахстане» — С января 2022 года #Казахстан начинает путь постепенных и поэтапных реформ. Какие сферы жизни казахстанцев оказались под наибольшей угрозой в ходе январских событий и с помощью каких мер можно предотвратить дальнейшие кризисы – в материале Марата УТЕУБАЕВА.

CABAR . ASIA . «“Мы еще не увидели доказательств международного терроризма”. Интервью с Иваром Дале о протестах в Казахстане» — “Все понимают, что за кулисами происходит борьба за власть, и что насилие связано с этой борьбой за власть”, – утверждает Ивар ДАЛЕ, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета в интервью аналитической платформе CABAR.asia.

SPIK . KZ . ««Диктатором» Назарбаева делали граждане Казахстана» — В СМИ и социальных сетях появляется немало публикаций, в которых «изобличают» Нурсултана Назарбаева. Вот так тихо, незаметно заканчивается целая эпоха, эпоха становления суверенного Казахстана. Закон об отмене всех привилегий человека, с именем которого связаны 30 лет построения независимости, выглядит логическим завершением шагов, принятых после январских событий в стране. Вместе с тем остается немало вопросов.

QMONITOR . KZ . «Диалог немого с глухим: как восстановить коммуникации между властью и обществом?» — Январские события наглядно продемонстрировали, что традиционные методы коммуникаций в «слышащем государстве» дают осечки. Копившееся годами недовольство населения не было вовремя увидено и купировано – и, как следствие, прорвалось на улицы, приведя к трагедии. Хотя власть вроде бы сделала выводы из случившегося и пообещала реформы, тем не менее, не совсем понятно, по каким сообщающимся сосудам отныне будет осуществляться ее взаимодействие с обществом.

«Зачем Казахстану столько «всеядных» университетов?» — Какие только инициативы не выдвигаются в Казахстане для того, чтобы остановить неуклонно продолжающееся падение качества обучения в вузах. Однако обычно они больше смахивают на попытки выкрасить свежей краской фасад здания, в котором рушатся внутренние перекрытия и стены. Явно недостаёт решимости и воли признать, что выстроенная за годы независимости система высшего образования оказалась нежизнеспособной.

TURANPRESS . KZ . «Коррупционеры ответственны за высокие цены на продукты» — Безудержные хищения в системе сельского хозяйства провоцируют рост цен на продовольствие и загоняют агропромышленный комплекс в тупик. Спекулятивные цены, зависимость от импорта, внезапный дефицит товаров, разворованные субсидии, катастрофическая засуха – всего лишь следствие коррумпированности отечественного сельского хозяйства. В феврале президент Токаев заявил о том, что продовольственная безопасность страны подорвана.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «От казахского народа – Қазақстан халқына» — Еще не закончились спецоперации, кое-где стреляли, а 11 января президент Казахстана уже объявил о восстановлении социальной справедливости, выстраивании новой системы и начал это с создания фонда «Народу Казахстана» — «Қазақстан Халқына»… Хочу подчеркнуть, что после января 2022 года, в Казахстан не привезли каких-то новых людей, выбор есть, но из старого менеджмента. Это те самые люди, которые получали выговоры, кочевали в командах и поодиночке и снова взбирались вверх по карьерной лестнице. А создание фонда широко освещалось в мировых СМИ, потому что это был первый институт, созданный в Новом Казахстане. Каким-то образом, фонд «Қазақстан халқына» — это мини-копия Казахстана – мы пытаемся со старыми кадрами, при недостатке средств и времени – выстроить новое будущее, когда нам мало кто верит, и вылечить детские болезни.

TIME . KZ . «Разгребать и разгребать…» — Проблемы жителей «дорогого» микрорайона «Ерменсай» Алматы зашли в тупик. Поставщик электроэнергии ТОО «Орхан», ранее обещавший передать сети на баланс города за символическую плату, передумал и теперь намерен продать их по рыночной стоимости. Между тем надзорный орган утверждает: электросети, за обслуживание которых жители микрорайона платят дополнительную надбавку, даже не находятся на балансе поставщика этой комуслуги. Напомним, за электро-, водоснабжение и канализацию вот уже почти 17 лет (!) местные жители частного сектора «Ерменсая» платят единственному в округе поставщику – ТОО «Орхан».

«Отвлекающий манёвр?» — Подозреваемые в популяризации финпирамиды известные вайнеры утверждают: этим скандалом государство отвлекает народ от негативных новостей. Одна из самых громких новостей уходящей недели — следственный суд санкционировал меру пресечения троим популярным вайнерам: Мейржану ТУРЕБАЕВУ, Мейирхану ШЕРНИЯЗОВУ и Азимжану САИДБАЕВУ. Первые двое отпущены под залог, а вот третий заочно арестован, поскольку уехал из страны и может скрываться от следствия. По данным департамента полиции, медийные личности могут быть причастны к созданию и управлению финансовой пирамидой, обобравшей своих клиентов на 2,3 миллиарда тенге!

TENGRINEWS . KZ . «Каким должен быть идеальный транспорт в Алматы. Эксперты дали советы новому акиму» — Эксперты в области развития велосипедов и микромобильного транспорта, безопасности пешеходов и общественного транспорта рассказали о проблемах транспортной сферы города и о том, какие изменения ей необходимы…

MATRITCA . KZ . Ерлан АСКАРБЕКОВ – «Как остановить пытки — причём все и навсегда» — На самом деле, эти вереницы посадок будут значить, что реформа успешно работает — очищает парадигму работы у судей. Быть честным, а не брать взятки — этому они будут заново учиться целый год. Через год останутся только те кандидаты, которые придут с новой, совсем забытой старой парадигмой — честно служить обществу, т.е. нам. Эта судебная реформа сделает пытки, фабрикацию дел и прочую коррупцию в правоохранительных органах и прокуратуре бессмысленными. Естественным образом очистятся кадры следователей, экспертов, прокуроров, даже охранников в СИЗО и тюрьмах.

NOVGAZ . COM . ««У меня в газете ни акима, ни елбасы»» — 3 января журналиста из Туркестанской области Амангельды БАТЫРБЕКОВА пытались убить, но предназначенные ему два выстрела из дробовика попали в его сына Динмухамеда. Киллер просто перепутал цели. По официальной версии властей, нападение на журналиста заказал некий местный чиновник за пять миллионов тенге. Эту новость сообщили даже на государственных каналах. Батырбеков известен статьями о коррупции, ранее его судили за посты в фейсбуке, также он — единственный в Казахстане журналист, который получил реальный срок по обвинению в клевете.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Kids go free»: бесплатные авиабилеты детям – фикция?» — О «Kids go free» (Дети путешествуют бесплатно) говорят аж с 2019 года и, аллилуйя, наконец-то это свершилось – с января ее запустили. Целых три года понадобилось госменеджерам, чтобы разработать по итогу сырую программу. Идея, конечно, хороша – за счет государства покупать детям авиабилеты. Вот только реализация не пришлась по вкусу ни казахстанцам, ни туроператорам. Что не так с этим проектом, разбирался корреспондент…

SPUTNIKNEWS . KZ . «Хитрые найманы и воинственные адайцы? Какие стереотипы о ру и жузах есть в Казахстане» — За несколько веков на территории современного Казахстана сложились три родоплеменных объединения – Старший, Средний и Младший жузы. Каждый из них занимал обширные земли и в свою очередь состоял из родов. Была ли между жузами какая-то иерархия? Влияет ли жузовая система на современную политику Казахстана? Какие стереотипы существуют сегодня о выходцах из разных жузов? Sputnik Казахстан побеседовал с историком Жаксылыком САБИТОВЫМ и узнал ответы на самые интересные вопросы по этой теме.

CARAVAN . KZ . «Как чиновники решают проблемы арендного жилья за 50 миллиардов, посадив нуждающихся граждан на голодный паек» — Получить помощь по новой задумке от министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) с оплатой 50 процентов за стоимость арендного жилья легко смогли бы лишь герои книг Льюиса Кэрролла. Он, как известно, писал свои произведения в жанре абсурда. В стране более 2 миллионов человек не имеют жилья. И, несмотря на темпы строительства, ситуация не улучшается. Рынок аренды становится местом для хищнического обогащения одних и тотального обнищания других.

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