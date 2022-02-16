«Новый курс Токаева: политика, экономика, социалка и правозащита». «Самые тяжелые времена для Токаева еще впереди». «Жанаозенский тупик». «Депутаты вывернутся наизнанку и станут как новые?». «Что случится с Алматы при сильном землетрясении»

Сетевой Казахстан 16 февраля 2022г.

365 INFO . KZ . «Новый курс Токаева: политика, экономика, социалка и правозащита глазами экспертов» — Политика политической трансформации и модернизации общества — удастся ли президенту построить рыночную, социально ориентированную и диверсифицированную экономику? Многие заметили, что за очень короткий промежуток времени из «интеллигента-дипломата» Токаев превратился в сильного лидера, принимающего решения и берущего на себя персональную ответственность за настоящее и будущее государства.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА — «Самые тяжелые времена для Токаева еще впереди» — Акорда судорожно пытается быть адекватной происходящему, но все ее действия выглядят фатально запоздалыми. Жители левого берега столицы так и не поняли, что они живут уже в другой стране. И это плохая новость в первую очередь для них самих. Казахстанцы, от мала до велика, завороженно следят за следующими одна за другой новостями. Десятки персон, которые еще вчера касались недосягаемыми и неприкасаемыми, покидают насиженные десятилетиями кресла… Однако до сих пор госаппарат все еще надеется законсервировать систему и восстановить прежний статус-кво. И именно эта малодушие и слепота их может погубить.

IA — CENTR . RU . «Все дороги ведут на производство: на что рассчитывает Казахстан в сотрудничестве с Татарстаном» — В рамках февральского визита главы Республики #Казахстан (РК) в Россию состоялись, по выражению самого Касым-Жомарта ТОКАЕВА, «едва ли не самые важные за последние годы» российско-казахстанские переговоры. В меньшей степени получило информационное освещение продолжение визита президента РК – поездка в Республику Татарстан. Помимо торговых, культурных, гуманитарных контактов Казахстан с одним из самых успешных российских регионов связывают важные производственные цепочки.

NG . RU . «Казахстан предъявил соседям террористов» — Казахстанские власти и госСМИ раскрыли, кто же были те самые террористы из-за рубежа, на борьбу с которыми пришлось отправлять миротворческие силы ОДКБ. В беспорядках, которые прокатились по стране в начале января, обвиняют исламистов, в том числе приехавших из соседней Республики Кыргызстан. Однако представители Киргизии отвергают эту версию, возлагая вину за дестабилизацию обстановки на казахстанскую власть, склонную к авторитаризму.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Жанаозенский тупик» — Не успел страшный январь 2022 г. закончиться, как в заголовки вернулась Мангистауская область, причем, как обычно не вся, а в лице все того же Жанаозена… Проблема в том, что идеологически, организационно и экономически государство в таких планах практически бессильно. Слишком долго шли по пути «духовной модернизации» и «повышения конкурентоспособности», чтобы перейти к другим дискурсам. Поэтому жанаозен и шанырак будут и будут повторяться…

QMONITOR . KZ . «Перевёртыши: депутаты вывернутся наизнанку и станут как новые?» — Депутаты парламента, благополучно проспавшие январские события, теперь, отталкивая друг друга, стараются вскочить на подножку поезда, отправляющегося в путь под названием Жаңа Қазақстан. Активно работая локтями, они, видимо, рассчитывают таким образом расчистить себе дорогу в новое, только что начавшее формироваться политическое будущее. Но проблема в том, что чем старательнее они пытаются «перелицеваться», тем комичнее выглядят их потуги.

«Полумерами не обойтись: как развязать «сырдарьинский узел»?» — Жители низовий Сырдарьи живут тревожным ожиданием того, что в нынешнем году с поливной водой будет ещё сложнее, чем в прошлом. На днях в Кызылорде состоялось расширенное совещание с участием акима области, вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов, генерального директора РКП «Казводхоз», местных специалистов. Насколько адекватны прозвучавшие на нём предложения, что нужно сделать для решения всё более обостряющейся водной проблемы – об этом мы беседуем с ветераном отрасли, инженером-гидротехником Даулетом БАЯЛИМОВЫМ.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Межбюджетные отношения в Казахстане – особый вид извращения» — Наша система местного управления почти полностью копирует советскую. Все решающий исполком и ничего не решающий Совет народных депутатов. Единственное отличие – отсутствие региональных партийных комитетов, которые стояли над советскими органами власти. Воспроизводство мало того, что архаичной, но и доказавшей свою несостоятельность системы управления, во-первых, тормозит развитие страны, а во-вторых, таит себе угрозу повторения событий, случившихся в январе этого года. Мы имеем извращенную, неэффективную и архаичную систему местного самоуправления…

FORBES . KZ . «Почему остановился завод Сергея Терещенко и при чём тут два министра» — В последние два года масличные культуры и масла из них – лидеры роста цены в мире. На фоне всплеска спроса в Индии и странах Европы цены на всю масличную группу выросли в два-три раза. Казалось бы, идеальное время для бизнеса. Однако ограничения на экспорт, вопреки мнению бизнеса введенные правительством Казахстана под эгидой сдерживания цен на внутреннем рынке, перевернули ситуацию с ног на голову. И вместо прибыли и производителям сырья, и переработчикам грозят убытки.

VLAST . KZ . «Как образовательное неравенство в Казахстане меняет будущее» — Дети из сельской глубинки, семей с низким уровнем достатка или нуждающиеся в создании особых образовательных условий во время пандемии оказались — с точки зрения образования — в самом невыгодном положении. Впрочем и до эпидемии коронавируса их доступ к качественному среднему образованию был заметно осложнен… Республика рискует не только недополучить прибыль от возможного роста производительности труда, но и столкнуться с неконтролируемым ростом социальной напряженности.

TIME . KZ . «Чем вы там занимаетесь?!» — Жилищная реформа, призванная избавиться от многообразия форм управления, снова продемонстрировала исполнительный хаос. Оказывается, ОСИ — единственную признанную законом юридическую форму власти в многоэтажках — регистрируют аж по 14 видам деятельности! Среди них даже есть… розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями!

«Правовое дело» — В подвале алматинского СИ-18 нет пыточных камер. Сколько арестованных за участие в январских событиях сейчас находятся в следственном изоляторе Алматы ЛА 155/18? В каких условиях они содержатся? Применяются ли к ним пытки? Об этом и многом другом мы поговорили с председателем общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по южной столице и Алматинской области Ардак ЖАНАБИЛОВОЙ.

AZATTYQ . ORG . ««Ради куска меди нас вышвыривают». Как сельчане оказались «незаконными» жильцами в своих домах» — Несколько семей из поселков, ликвидируемых ради расширения добычи меди в Карагандинской области, выживают зимой без элементарных условий — воды, отопления, электричества. Они отказываются покидать свои дома, считая предложенные за жилье компенсации и варианты переселения неприемлемыми. Власти уже произвели принудительное отчуждение их имущества и называют недвижимость сельчан «государственной собственностью», ссылаясь на решения судов. Остающиеся среди развалин жители с этим не согласны и вновь обратились к СМИ, чтобы предать свою проблему широкой огласке.

KURSIV . KZ . «Что случится с Алматы при сильном землетрясении» — В случае разрушительного землетрясения в Алматы могут погибнуть до 100 тыс. человек, будет разрушено до 60% зданий, а прямой ущерб составит 200 млрд тенге. Об этом рассказал директор Института сейсмологии, академик НАН РК Досым СУЛЕЕВ. Он отметил, что мировой опыт позволяет предварительно оценить людские потери. Так, при сотрясениях в 8 баллов в среднем гибнет около 0,5% населения, при 9 баллах – около 5%, а число серьезно раненных составит 2% и 20% соответственно.

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