Война Миров. Геополитический цирк на Украине

Путин не берет Киев, но американские дипломаты уже во Львове

Трагикомическая ситуация с российским «вторжением» на Украину преподнесла неожиданные сюрпризы. Президент США Джо Байден в очередной раз «покатил за балабола», назвав 15-16 февраля датами вторжения войск Кремля в Незалежную. Однако куда более разрушительный для Киева эффект имеет чуть не введенная Великобританией воздушная блокада Украины. Лондонские страховщики создали серьезные проблемы для летающих в украинские аэропорты самолетов. Нагнетание ситуации тем временем перемежается с сообщениями об отводе войск.

На данный момент очередной кризис украинской государственности временно преодолен. Страховщики воздушных перевозок из Великобритании перевели летающие в Незалежную самолеты на подневную тарификацию. То есть каждый день менеджеры в Лондоне будут решать, безопасная ситуация в небе Украины или нет. Депутатов верховной рады теперь хватает для кворума (13 февраля они разбежались за пределы страны в таких количествах, что президенту Владимиру Зеленскому пришлось выпускать специальный «собирающий» указ по «народным избранникам»).

Сложнее ситуация с американским посольством. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин вместе с большинством сотрудников перебралась во Львов. При этом американские дипломаты, действуя в соответствии со специальными протоколами по чрезвычайной ситуации, уничтожили на территории посольства в Киеве всю дорогостоящую сложную и громоздкую аппаратуру (включая жесткие диски на компьютерах).

Теоретически такое должно делаться в случае высокой угрозы захвата украинской столицы российскими войсками. Но пока нет никаких признаков полномасштабного вторжения Москвы в Назалежную. То, что американские и британские военные специалисты выдают за ударные группировки, на самом деле является своего рода «страховкой» на случай, если украинское руководство отдаст приказ на полномасштабные боевые действия в Донбассе.

Ссылки на то, что в Черном море сосредоточены практически все БДК (большие десантные корабли) из Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов не являются гарантией неминуемого морского десанта под Одессу или Николаев. Как и переброшенные в Черное и Азовское моря ракетные корабли из Каспийского моря. После того, как в Киеве перешли от проекта «Украина не Россия» в формат «Украина – это Антироссия», Кремль постоянно таскает войска к границам с Незалежной, чтобы нервничали и боялись. Ролевая игра обязывает.

После того, как на зимних олимпийских играх в Пекине практически оформился союз Российской Федерации и Китайской Народной Республики, Москва получила возможность смело перебрасывать к украинским рубежам еще и войска с Дальнего Востока, чем в феврале активно пользуется. Дело военных всегда быть тренированными и держать порох сухим, чем они и занимаются, а идти ли им в реальный бой – здесь решение принимает политическое руководство.

Геополитические игры вокруг российского вторжения на Украину продемонстрировали разность подходов внутри коллективного Запада. Если англосаксы в лице США, Великобритании и Канады очень азартно продвигают тему неизбежного российского военного нападения, то страны Евросоюза ведут себя куда сдержаннее, особенно Германия и Франция. Брюсселю, Берлину и Парижу никакая война на Украине не нужна, поскольку проблем от нее будет куда больше, чем пользы. Поэтому во Львов ушли только англосаксы, тогда как члены ЕС продолжают держать свои посольства в Киеве.

Выбор Львова в качестве места эвакуации для англосаксонских дипломатов весьма показателен. Видимо, в Вашингтоне, Лондоне и Оттаве полагают, что Галицию российские войска не будут брать под свой контроль в любом случае. Между тем, если обратиться к российским державно-патриотическим пабликам, то там никакого единства по данному вопросу нет.

Если одной части имперски озабоченных Львов и окрестности не нужны, то другие считают, что все в хозяйстве пригодится. С современными технологиями слежения и подавления всех бандеровцев можно будет выкорчевать либо депортировать, а территорию взять под контроль. Есть и те, кто предлагает отдать Галицию Польше, чтобы у Варшавы появилась гарантированная головная боль на долгие годы. Какие планы на эти территории у Кремля и сколько вариантов фигурируют в качестве рабочих – неизвестно. Пока Москва все навязываемые ей даты вторжения игнорирует и к призывам Белого дома «да воюйте же, наконец!» остается глуха.

Поведение европейских союзников очень не нравится политической элите Украины. Фактически американцы и англичане распугивают крупных инвесторов, которые крайне не любят вкладываться в страны с политической нестабильностью. За короткой срок из Незалежной убежало капитала на $13,5 млрд и процесс отнюдь не остановился. Для Киева резко взлетела стоимость обслуживания внешнего долга, потому что приходится срочно повышать доходность облигаций государственного займа.

Истерия вокруг Украины уже затянулась сверх всякой меры. По идее напряжение должно либо спадать, либо перетекать в вооруженный конфликт. Но проблема заключается в том, что кроме англосаксов нет других игроков, заинтересованных в развязывании войны на украинской территории. С Владимиром Путиным надеяться на нетерпеливый необдуманный поступок очень проблематично. Будучи дзюдоистом второго хода, российский президент может тянуть резину почти до бесконечности, чтобы потом все решить одним броском.

Запад намекает Незалежной, что хорошо бы исключить из своей конституции упоминание о том, будто страна идет в НАТО. Чтобы не ставить североатлантический альянс в неудобное положение, президенту Зеленскому предложено самому подумать о внеблоковом статусе страны. Если посмотреть на 30 лет после распада СССР, то предложение как минимум неожиданное. Однако годы прошли не сами по себе и сегодня у США гигантский государственный долг, Великобритания вышла из Евросоюза и может потерять Шотландию, в Канаде долго бузят дальнобойщики и их группа поддержки, Германии нужен дешевый газ, а Китай стал самой большой экономикой планеты по паритету покупательской способности. Все вместе заставляет многих игроков менять поведение в связи с изменившимися обстоятельствами.

Владимиру Зеленскому и его соратникам никакая война с Россией тоже не нужна. Потому что США и НАТО гарантий безопасности Киеву не дают, а на последние выходные так «покачали» основы украинской власти, что олигархи и депутаты верховной рады разбежались быстрее тараканов от включенного света.

Последняя паника среди украинской правящей элиты явно успокоила Кремль. Там поняли, какова приблизительно устойчивость государственной системы Незалежной, а потому вопрос боевых действий на Донбассе ушел с политической повестки сам собой. Да и судя по утечкам из украинских штабов, ВСУ на линии разграничения отдан строгий приказ не стрелять в сторону ЛДНР, кабы чего не вышло. Вот и Минобороны РФ заявил об отводе российских войск от украинской границы в места постоянной дислокации. Чтобы началась война, нужно больше заинтересованных в ней сторон.

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