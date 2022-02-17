Тенге падает вверх или взмывает вниз?

Экономика 107 0
У Казахстана есть резервы для обеспечения стабильности валюты, считают эксперты

«Наш малый выжил, несмотря на январское потрясение. И более того, чувствует себя нормально!», — так и хочется воскликнуть, анализируя динамику тенге.

Ему пришлось балансировать, ведь в период чрезвычайного положения, которое было введено во многих мятежных городах страны, курс тенге к доллару был заморожен, а сразу после отмены ЧП могло произойти худшее, что случалось с национальной валютой даже в более спокойные времена — обвал.

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Но Национальному банку РК удалось почти безболезненно восстановить банковские сервисы для населения, а также функционирование денежного и валютного рынков.

В интервью kapital.kz заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова отметила, что «с первых дней стабилизации ситуации в стране Национальный банк предпринял все необходимые меры по восстановлению нормального функционирования финансового рынка».

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Уже с 10 января были восстановлены операции на денежном и фондовом рынках. Национальный банк возобновил ежедневные операции с коммерческими банками по предоставлению и изъятию ликвидности. А с 12 января были запущены торги на валютном рынке.

«Национальный банк ожидал повышенный спрос на инвалюту и ее ограниченное предложение в первые дни после возобновления торгов. Поэтому еще накануне открытия валютного рынка мы заявили о своей готовности, на фоне произошедших беспрецедентных событий, проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге», — рассказала Алия Молдабекова.

Валютные интервенции состоялись 12 и 13 января и составили $240 млн., или около 50% от всего объема торгов. На фоне возросшего спроса на иностранную валюту в первые две недели года курс тенге ослаб на 0,5%, до 433,67.

Впрочем, этот курс оказался почти в пределах нормы – самое страшное не случилось. В декабре 2021 года курс тенге был заметно ниже: например, 4 декабря прошлого года официальный курс был зафиксирован на отметке 436,29 тенге за 1 доллар, а 21 декабря – 436,35 за зеленый.

А сейчас так вообще отпустило – 430,84 (текущий вторник). Это почти как 36,6 по больнице.

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Тем не менее, важен вопрос: какие факторы имеют влияние на нашу национальную валюту?

Во-первых, и самое главное: цена на нефть. Она как флюгер, подстегиваемый ветрами COVID-19. Несмотря на отсутствие штиля, перспективы рынка нефти остаются положительными. Аналитики всего мира ожидают постепенное восстановление спроса на черное золото, что с учетом наблюдаемого незначительного дефицита предложения нефти означает рост ее цен.

Во-вторых, на мировых финансовых рынках одной из основных тем остается дальнейшая политика ФРС США. Рынок уже рассматривает прогнозы не трех, а четырех повышений ставки ФРС в 2022 году. Чтобы было понятно: повышение ставок ФРС США – негативный фактор для рынков с развивающейся экономикой, влекущий за собой укрепление доллара и, как следствие, отток капитала и увеличение стоимости заимствования для развивающихся стран. Однако аналитики уверены, что глобальное укрепление курса доллара в 2021 году уже реализовалось.

Алия Молдабекова уверена, что «определяющими внутренними факторами для тенге будут дальнейшая динамика по дедолларизации/долларизации вкладов и состояние платежного баланса. Несмотря на то что цены на нефть выросли и способствуют увеличению объемов казахстанского экспорта, импорт также продолжает расти и оказывать давление на тенге. Зависимость от импорта является одной из причин, ограничивающих дедолларизацию населения и бизнеса».

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Что касается текущей ситуации, то, по словам зампреда Нацбанка РК, «основными факторами положительной динамики национальной валюты является высокая цена на нефть, которая держится выше отметки $90-91 за баррель, снижение геополитических рисков по ситуации с Украиной и, как следствие, укрепление российского рубля (на 3% с начала месяца). Поддержку нацвалюте также оказывают снижение спроса на инвалюту со стороны юридических лиц после активных наращиваний позиций в ноябре-декабре, а также благоприятный сезонный фактор перед налоговыми платежами эскпортеров в республиканский бюджет».

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А теперь рассмотрим устойчивость национальной валюты под другим углом зрения. В первую очередь это обусловлено тем, что объективно экономика Казахстана является сырьевой и ориентированной на экспорт, а потому для нее характерны повышенные риски волатильности валютного курса и потребность в покрытии пиков спроса на иностранную валюту.

Аналитическое агентство ACRA Kazakhstan отмечает, что в связи с этим уровень золотовалютных резервов (ЗВР) в стране имеет особое значение.

«Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) с 2001 года прибегал как к инъекциям инвалюты путем валютных интервенций, так и к предоставлению таковой. Тем не менее по состоянию на конец 2021 года НБРК сумел удержать ЗВР на уровне порядка 18,5% ВВП. Данный результат впечатляет, при этом регулятор смог его достичь, несмотря на огромные инъекции валюты в 2014-2015 годах, которые суммарно были соразмерны текущему уровню ЗВР», – отмечают аналитики ACRA Kazakhstan.

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Далее следует очень даже интересный аналитический расклад. На конец прошлого года ЗВР Казахстана составили $34,4 млрд., что превышает совокупные нетто-интервенции Нацбанка в 2001-2021 год – в ценах 2021 года это $31,7 млрд..

Аналитики отмечают, что львиная доля нетто-интервенций приходилась на 2014-2015 годы, поскольку с конца 2014-го Россия – крупный торговый партнер Казахстана – перешла на новый валютный режим, что привело к ослаблению российского рубля относительно тенге и вызвало ажиотажный спрос на иностранную валюту в Казахстане.

«Соответственно, одним из ключевых рисков, способных в случае реализации истощить ЗВР страны, выступает риск возникновения потребности в масштабном предоставлении валюты», — к такому выводу приходят эксперты.

Они напоминают, что в 2014-2015 годах ажиотажный спрос на иностранную валюту в Казахстане был прежде всего обусловлен динамикой кросс-курсов рубля и тенге к доллару, которая в свою очередь была связана с тем, что российский регулятор перешел к свободному курсообразованию раньше Казахстана.

Сегодня же и Россия, и Казахстан прошли сложный процесс перехода на новый валютный режим, поэтому риск возникновения схожих валютных потребностей, по мнению ACRA, сейчас резко снизился. И аналитики делают почти однозначный вывод, что Нацбанк РК с новыми вызовами справится, ведь он располагает резервами, покрывающими более чем двадцатилетний период.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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